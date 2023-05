'Acabo de receber uma das maiores missões da minha vida política', afirma a senadora Eliziane Gama

Sono e saúde

Estudo da Universidade Estadual Paulista diz: a apneia do sono em bebês agrava o risco de terem hipertensão na fase adulta.



Exposição premiada

A mostra “A Pele da Cor Expandida”, com 87 obras inéditas do artista plástico Simões, fica só até amanhã na galeria do Centur.

Eliziane Gama (J.Bosco)

"Acabo de receber uma das maiores missões da minha vida política"

ELIZIANE GAMA, senadora que foi escolhida para atuar como relatora da CPI dos Atos Golpistas. Segundo avalia a parlamentar, a casa vai investigar "um dos atos mais terríveis da história do Brasil".

DIPLOMACIA

CLIMÃO

O presidente da região da Guiana Francesa, Gabriel Serville, foi pego de surpresa ao tomar conhecimento da reunião da cúpula dos dirigentes da Amazônia, a ser realizada na primeira semana de agosto, na capital paraense, Belém. Embora o evento seja destinado aos países membros da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela), a falta de contato com Serville vem gerando desconforto.



FRANÇA



Isso está ocorrendo em razão do convite ostensivo feito pelo governo brasileiro diretamente ao presidente francês, Emmanuel Macron, sem que o governo do departamento da Guiana Francesa tenha sido informado. Apesar de ser um território ultramarino da França, a Guiana Francesa possui sua própria autonomia política e protagonismo - por isso, a avaliação é de que o convite deveria ter sido enviado também ao presidente da região, e não apenas ao presidente Macron.

ENERGIA

AUMENTO

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou para a manhã de hoje, no auditório do Sebrae, em Belém, a audiência pública para discutir a proposta de revisão da tarifa da energia distribuída no Pará pela Equatorial. A pauta inclui também a definição de indicadores como o tempo máximo de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) da empresa, para o período de 2024 a 2027.



AUDIÊNCIA



Após a audiência pública, os valores serão referendados em reunião da diretoria da Agência, marcada para 1º de agosto. A previsão é que, para os consumidores residenciais, o aumento seja de 18,32% - e comece a valer já a partir de 7 de agosto.

PROFESSORES

IMPASSE

Segue o impasse entre o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Pará (Sinepe) e os professores da rede privada. O clima da última reunião entre as partes foi tenso, com o representante das escolas afirmando não reconhecer perdas da categoria acumuladas em 4,88%. Por enquanto, as negociações estão emperradas.



RETROATIVO



O sindicato patronal garante reajuste apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e não garante que haverá pagamento do aumento retroativo a março, data base da categoria. Com o impasse, os professores acionaram o Ministério Público do Trabalho para mediar a próxima reunião.

MODA

PRÊMIO



O projeto O Pará Virou Moda foi premiado ontem, em Roma, na Itália, durante o evento Glamour Roma Capitale, organizado pela ACS Associazione Centro Spettacolo (Arte, Cultura e Espetáculo). Os criadores da iniciativa, o estilista Tony Palha e o produtor cultural Tiago Gomes, receberam a distinção das mãos do príncipe Guglielmo Giovanelli Marconi, neto de Guglielmo Marconi, que inventou o telégrafo sem fio, em 1895. O Pará Virou Moda iniciou uma nova etapa com o desfile no último dia 19. O evento marcou também a retomada das oficinas de corte e costura e modelagem para mulheres em situação de vulnerabilidade social na Grande Belém. A meta é atender em torno de 200 mulheres da periferia de Ananindeua nessa nova etapa. Desde o início do projeto, há dois anos, quase 500 delas já passaram pelas oficinas, que já reaproveitaram em torno de 1,2 tonelada de material têxtil.

CIRURGIAS

FILAS

Segundo balanço divulgado nesta semana pelo Ministério da Saúde, o Pará já recebeu, neste ano, R$ 8.229.159,15 referentes ao Programa Nacional de Redução das Filas. O investimento total previsto para 2023, em todo o Brasil, é de R$ 600 milhões, e a prioridade é reduzir a espera por cirurgias eletivas. No Pará, a fila soma 64.592 procedimentos. O governo federal informou que cada estado estabeleceu as cirurgias prioritárias, de acordo com a realidade local. Com os recursos liberados, as secretarias de saúde estaduais e municipais poderão realizar mais de 360 mil cirurgias. No Pará, 29,5% da fila poderá ser atendida, o que equivale a 19.042 procedimentos.

EM POUCAS LINHAS

► Um grupo de pesquisadores do Brasil, Argentina, Colômbia e Espanha promove intercâmbio de conhecimentos sobre os direitos dos moradores de favelas e das baixadas na capital paraense. As atividades começam hoje, às 9h, na Clínica Piloto de Direito à Cidade da Universidade Federal do Pará (UFPA). Depois, os pesquisadores terão encontros com lideranças da Associação de Moradores Gabriel Pimenta e com os gestores públicos da Usina da Paz do Território da Firme, que integra o Programa Estadual Territórios Pela Paz. A culminância dos diálogos internacionais será na sede do Curral do Boi Marronzinho, localizado na passagem Brasília, bairro da Terra Firme, em Belém. A coordenação é do professor e advogado Alex Magalhães, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e de Myrian Cardoso, arquiteta, urbanista e professora da Faculdade de Engenharia Sanitária da UFPA.

► Com objetivo de vacinar 500 mil pessoas contra a influenza, Belém aplicou, até o momento, apenas 99 mil doses, o equivalente a 21,6% da meta. Em relação à covid-19, o quadro é ainda pior. A meta é vacinar com a bivalente 1.292.477 pessoas, mas até o momento foram aplicadas apenas 112.010 doses, o que corresponde a menos de 10% da população. Amanhã a prefeitura faz uma intensa campanha para aumentar esse percentual. O atendimento está disponível em 310 postos, em 72 bairros e distritos.

► Para marcar o Dia da Indústria, celebrado ontem, o governo do Pará anunciou que 15 novos empreendimentos industriais estão em implantação no Estado. As novas plantas ficarão em Barcarena, Icoaraci, Ananindeua, Marabá, Tomé-Açu, Benevides e Santarém - e incluem segmentos como fertilizantes, polpas, logística, biodiesel, tratamento de resíduos, maquinários, madeira e construção civil. Os investimentos, estimados em R$ 300 milhões, poderão gerar cerca de 600 empregos diretos.