'A vida na Amazônia talvez nunca tenha estado tão ameaçada como hoje', disse Dom Cláudio Hummes

Requisitos técnicos

A Anatel faz consulta pública para padronizar carregadores de celular. As contribuições podem ser enviadas até 26 de agosto.

Beba com moderação

Pesquisa de cientistas portugueses, publicada ontem, conclui que beber cerveja faz bem aos intestinos e não engorda.

Dom Cláudio Hummes (J. Bosco)

"A vida na Amazônia talvez nunca tenha estado tão ameaçada como hoje”

DOM CLÁUDIO HUMMES, arcebispo emérito de São Paulo, em 2019, durante a Assembleia Especial do Sínodo para a Igreja Católica na Amazônia, realizada pelo Vaticano. À época, o cardeal presidia a Comissão Pastoral para a Amazônia da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Dom Cláudio faleceu nesta segunda-feira, 4, aos 87 anos. Ele foi um dos principais nomes cotados para assumir o posto de Bento XVI antes da nomeação do papa Francisco, em 2013.

ALIMENTOS

ESCOLA



Responsáveis por cantinas escolares e ambulantes que vendem alimentos nas imediações de colégios em Belém e em outras onze capitais brasileiras estão sendo ouvidos para a pesquisa “Comercialização de Alimentos e Bebidas em Cidades Brasileiras”, que vai avaliar o que é vendido hoje aos alunos e também coletar dados para sugerir propostas de alimentos mais saudáveis nas escolas. O estudo vai coletar informações sobre preço, disponibilidade e qualidade dos alimentos e bebidas comercializados em cerca de mil unidades.



PARCEIROS



O trabalho é financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e tem apoio de entidades como o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). A pesquisa começou em maio e deve ser concluída até dezembro. Além de Belém, estão sendo coletados dados em Aracaju (SE), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Niterói (RJ), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA), Campo Grande (MS), São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).



LUTO

DIVERSIDADE



A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Pará, divulgou ontem nota de pesar pela morte da jovem Sophia Velasco Assunção, 29 anos. Mulher trans, ela era vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB-PA. Sophia estava desaparecida desde o sábado, 2. No domingo, a modelo transgênero Isabella Santorinne, amiga de Sophia, confirmou ser da advogada um corpo encontrado na baía do Guajará no domingo, 3. A advogada era conhecida por ter intensa atuação na defesa dos direitos de pessoas trans. A confirmação da morte gerou comoção nas redes sociais. A jovem foi sepultada ontem, no cemitério de Santa Isabel.

transcoqueiro

INTERDIÇÃO



Ocorrida no último sábado, 2, a interdição da avenida Transcoqueiro, na bifurcação com a estrada do Benjamim, no bairro do Una, na divisa entre Belém e Ananindeua, não gerou impactos graves ao trânsito durante o final de semana. Já ontem, no primeiro dia útil após a mudança, os motoristas amargaram um trânsito complicado no entorno da via, especialmente os que precisaram entrar ou sair do bairro Jaderlândia, já que os atalhos por fora são bem estreitos. A interdição nesse perímetro da Transcoqueiro foi feita para serviços em duas caixas de esgotamento sanitário, e a previsão é de que as obras durem até o próximo dia 20 de julho.

CACAU

PREÇOS



A queda do quilo da amêndoa de cacau no mercado financeiro ocorrida nos últimos dias tem causado apreensão aos quase 30 mil produtores paraenses, que estão com expectativas de colher 150 mil toneladas do produto na safra deste ano. Até o momento, apenas três empresas multinacionais estão operando no mercado e negociando diretamente com os produtores, adiantando recursos com o compromisso de adquirir toda a safra do ano. Uma saída, diz os produtores, seria apostar e investir mais no sistema cooperativista, que poderia ajudar a equilibrar essa dependência, um modelo que tem funcionado bem na Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu (CAMTA), no sudeste do Estado, até então a única nesta modalidade, mas no setor de fruticultura.



RISCO



Para agravar a situação da queda nos preços, os produtores do Pará também temem o risco fitossanitário que já assusta toda a cacauicultura brasileira, com a importação de amêndoas fermentadas e secas de cacau da Costa do Marfim. A Associação Nacional dos Produtores de Cacau (ANPC) fez ontem um alerta de que o produto do país africano está entrando no Brasil sem ser submetido a tratamento com brometo de metila contra pragas e doenças quarentenárias. Além de ameaçar as plantações nacionais, a situação tem potencial de propagar doenças em outras culturas, como soja, milho, arroz e feijão.

SOLUÇÃO

A solução, segundo a ANPC, é a reavaliação da Instrução Normativa nº 125, de 23 de março de 2021, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), que eliminou a exigência de tratamento com brometo de metila para ingresso de amêndoas fermentadas e secas de cacau da Costa do Marfim no território brasileiro.



Em poucas linhas

► O primeiro final de semana de julho foi de movimento fraco para os comerciantes do distrito de Outeiro, que agora estão na expectativa de melhorias ao menos no próximo domingo, 10, quando há, até agora, a confirmação de abertura da ponte de Outeiro.



► A liberação da ponte será feita tanto para o trânsito de pedestres quanto de veículos leves, os chamados carros de passeio. A prefeitura informou que mesmo com a liberação, o incremento das viagens de balsa e de lancha será mantido no mês de julho.



► Seguem até a próxima sexta-feira os serviços médicos do projeto “Prefeitura em Movimento”, da prefeitura de Ananindeua, no bairro do Aurá.



► Os atendimentos estão sendo feitos no consultório móvel do projeto, estacionado na Escola Municipal Padre Pietro, com serviços de consultas médicas e atendimentos odontológicos.



► Urbanitários que atuam na Companhia de Saneamento do Pará anunciaram para hoje o início de uma paralisação por tempo indeterminado.



► A categoria reivindica reposição salarial de 12,47%, referente à inflação acumulada entre maio de 2021 e abril de 2022.



► O governador Helder Barbalho sancionou na última sexta-feira, 1 de julho, a lei que torna a obra do músico e compositor Sebastião Tapajós como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará. Tapajós morreu em outubro do ano passado.



► A Secretaria Municipal de Saúde de Belém anunciou ontem que o teste rápido para detecção do coronavírus está disponível em 36 pontos da rede pública municipal de saúde, incluindo as Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), Hospitais de Pronto-Socorro – e ainda no Hospital Dom Vicente Zico.



► O teste é gratuito e a orientação é para que seja feito por todas as pessoas com sintomas gripais, mesmo em casos leves.