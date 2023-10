R70: 'A última coisa que eu quero nesta vida é fazer parte deste governo'

Diabetes em números

Mais de 16 milhões de pessoas vivem com a doença no Brasil, e esse número pode chegar a 21 milhões em 2030.

Trabalhadores x plataformas

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) está formulando projeto de lei para regular o trabalho por aplicativo.

Jean Wyllys (J. Bosco)

"A última coisa que eu quero nesta vida é fazer parte deste governo.”

Jean Wyllys, ex-deputado, que chegou a ser confirmado em função na Secom, agora nega desejo por cargos na gestão Lula: “Enfie-os onde quiserem”.

SUDAM

CÍRIO

Pela primeira vez, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) será patrocinadora oficial do Círio de Nazaré. Na próxima terça-feira, 3, durante o evento de abertura oficial do Círio 2023, o superintendente Paulo Rocha receberá o diploma de reconhecimento de patrocinador oficial do Círio. No dia seguinte serão entregues os cartazes com a logomarca da superintendência. No último dia 13 a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visitou a autarquia, momento em que o bispo auxiliar da Arquidiocese de Belém, dom Antônio de Assis Ribeiro, que foi amigo de Paulo Rocha na Escola Salesiana do Trabalho, celebrou missa no auditório da Sudam.

FORTALECIMENTO

Após quase ser extinta pelo governo federal, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) está recuperando o protagonismo no planejamento de ações para a região. Sob o comando do ex-senador Paulo Rocha, a autarquia voltou a ser procurada por empresários que desejam implantar projetos nos estados da Amazônia Legal. Contudo, a carência de pessoal tornou-se um empecilho ao trabalho desenvolvido pela autarquia. Nos anos em que ficou praticamente paralisada, muitos servidores se aposentaram e não houve reposição. Na semana passada, Paulo Rocha levou ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) pedido para que sejam oferecidas vagas para a Sudam e para a Sudene - congênere responsável pela atuação no Nordeste - no Concurso Nacional Unificado.

CONSELHOS

ELEIÇÃO

Eleitores de todo o Brasil poderão comparecer hoje às urnas para eleger os novos conselheiros tutelares para os próximos quatro anos. Somente em Belém, 40 novos conselheiros devem ser escolhidos. A votação será aberta às 8h e seguirá até as 17h, em 61 locais da capital paraense.

ELEITOR

Todas as pessoas inscritas na Justiça Eleitoral têm direito a voto. Para isso, basta apresentar o título de eleitor e um documento de identificação oficial com foto no momento da votação.

AEROPORTOS

NOVA DIREÇÃO

A espanhola Aena vai assumir em novembro o controle dos aeroportos de Marabá, Carajás, Santarém e Altamira. A partir das novas operações, a companhia estará à frente de 17 terminais por todo o Brasil, responsáveis por 20% do tráfego aéreo nacional.

EMPRESA

Atualmente a companhia opera seis aeroportos na região Nordeste, arrematados na quinta rodada de concessões, realizada em 2019. Na Espanha, seu país de origem, a empresa é responsável por 46 aeroportos.

COMPETITIVIDADE

RANKING

O Pará saltou da 14ª (2022) para a 9ª colocação (2023) no ranking de competitividade estadual no quesito “Menor Gasto com Pessoal”. Com isso, ocupa a 10ª posição entre os estados brasileiros. A informação consta em estudo divulgado pela Organização Não Governamental Centro de Liderança Pública (CLP). O ranking de competitividade estadual é uma avaliação abrangente que leva em consideração vários indicadores, incluindo a responsabilidade fiscal, a transparência na gestão pública e a eficiência na destinação dos recursos.

COOPERAÇÃO

Uma comitiva britânica formada por pesquisadores do Jardim Botânico Real Kew Gardens e representantes da Embaixada do Reino Unido visitará nesta segunda-feira (2) o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), em Belém. O roteiro, que será acompanhado também por gestores do Ministério do Meio Ambiente (MMA), contempla a apresentação das coleções, exposições e pesquisas da instituição e servirá para fortalecer a cooperação nas áreas de patrimônio genético e biodiversidade.

VISITA

Com a Amazônia no centro das atenções em discussões sobre meio ambiente, sociedade, economia e política, o presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), Aloizio Mercadante, também marca presença no MPEG, no dia 2. Ele terá uma agenda com o diretor do Goeldi, Nilson Gabas Jr., no Parque Zoobotânico. A reunião deve tratar dos desafios para manter o funcionamento da instituição e sua importância para o desenvolvimento científico, social e econômico da região.

EM POUCAS LINHAS

► Deu no portal do jornalista Olavo Dutra: “Secretário Paulo Bengtson vira as costas para evento ligado ao Círio e adverte: pato no tucupi é ‘comida do diabo’”. Como diz nosso colunista Ismaelino Pinto: “Pera lá!”. Vale lembrar que a culinária paraense é uma das mais elogiadas do Brasil e que Belém detém o título internacional de Cidade Criativa da Gastronomia, concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

► O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, desembargador Marcus Augusto Losada Maia, é finalista do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial, na categoria liderança exponencial. O prêmio foi criado para reconhecer e incentivar as iniciativas e projetos inovadores no âmbito tecnológico, de gestão e de novas metodologias aplicadas no poder Judiciário, e será entregue em cerimônia realizada em Brasília, este mês.

► O Tribunal de Contas dos Municípios suspendeu licitação da Prefeitura de Maracanã para contratar empresa para aquisição de material de limpeza, produtos de higienização e descartáveis por considerar que havia indícios de irregularidades. Segundo o conselheiro relator, José Carlos Araújo, a prefeitura não apresentou, no processo licitatório, justificativa sobre o quantitativo dos objetos indicados para contratação, nem estimativa de consumo para o exercício de 2023. Também não justificou a diferença dos valores empenhados para aquisição de material de limpeza e correlatos, já que, de 2019 a 2022, foram gastos R$ 577.184,74 com material de consumo, e o valor estimado para a licitação em análise é da ordem de R$ 6.615.602,17.

► A partir de amanhã a comunicação de fatos ilícitos ou irregularidades ao MPF deverá ser feita com login único na plataforma Gov.br. O canal de registro de denúncias está disponível na página MPF Serviços, na opção “Protocolar – Representação inicial (denúncia), fato ilícito ou irregularidade”.