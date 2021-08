Incentivo à amamentação

Em alusão à Semana Mundial de Aleitamento Materno, órgãos estaduais intensificam as ações que incentivam a amamentação.

Insônia na pandemia

Pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto do Sono revelou que a dificuldade de dormir afeta 66,8% dos brasileiros na pandemia.

"A solidariedade e a empatia nos dão força pra superar a dor física e na alma.”

A frase é de JOICE HASSELMANN, que publicou matéria do Fantástico com laudo do marido, que não apresentou lesões recentes, o que reduz a possibilidade de participação dele no episódio de agressão contra a deputada.

APAGÃO

INDICIAMENTO

A Polícia Federal indiciou três diretores da empresa responsável pela subestação de energia que pegou fogo em novembro do ano passado, no Amapá. O incêndio deixou 13 dos 16 municípios do Estado às escuras durante 22 dias. O problema levou à suspensão dos atendimentos de saúde, cirurgias foram suspensas, os bancos pararam de funcionar, faltou água e o comércio fechou. “O indiciamento se deu em razão de a empresa ter sido omissa na manutenção do gerador reserva. Este apresentou defeito e ficou inativo por um ano e sem passar por reparo pela LMTE. Constatou-se que, entre o fim de 2019 e a data do fato, foram feitas várias programações para reparo no gerador em questão, mas em nenhuma delas houve de fato correção do problema”, explicou a PF, em nota.

DADOS

A partir de agora, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá aplicar multa às empresas e instituições que infringirem a Lei Geral de Proteção de Dados. A lei já está em vigor desde agosto de 2020, mas as empresas tiveram um ano para se adaptar às exigências e, nesse período, só recebiam advertências. As multas são salgadas. Dependendo da infração e do porte da empresa, podem chegar a R$ 50 milhões. Além de multa, as punições incluem o bloqueio do banco de dados e suspensão da operação da empresa.

CÂMARA

RETOMADA

A Câmara Municipal de Belém retoma hoje os trabalhos, após o recesso de julho, com a realização de uma sessão itinerante no distrito de Mosqueiro. Além dos vereadores, moradores também estão sendo convidados para participar das discussões sobre projetos para a ilha. A sessão itinerante será realizada na Escola Estadual Honorato Filgueiras, no bairro da Maracajá, a partir das 9h.

PANDEMIA

TRABALHO

A pandemia da covid-19 está gerando novas demandas judiciais, especialmente na área trabalhista, muito afetada com a implantação do teletrabalho. Na semana passada, a Justiça de Santa Catarina tomou uma decisão inédita e que pode ter repercussão sobre casos parecidos que tramitam em outros Estados. O juiz validou a demissão de uma funcionária, que, após entrar em licença médica por causa de sintomas de covid-19, viajou com o namorado para uma cidade turística no período em que deveria estar cumprindo quarentena.

VETO

MEC

O Ministério da Educação (MEC) não autorizou a captação de recursos externos para projeto do Centro de Documentação Histórica do Baixo Amazonas (CDHBA), ligado ao Curso de História da Universidade Federal do Oeste do Pará. O projeto previa a digitalização de acervo do Judiciário de Óbidos do século XIX, documentos pertencentes ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará e custodiados pela universidade.

BRITÂNICA

A Biblioteca Britânica da Inglaterra, sediada em Londres, uma das mais importantes do mundo, seria a instituição a financiar o projeto, com 55 mil libras. A “BritishLibrary” integra o programa “Arquivos em perigo”, um programa mundial destinado a preservar arquivos que se encontram em risco ou ameaçados de extinção.

FESTIVAL

APURAÇÃO

O Ministério Público do Pará vai investigar o evento “Fest Verão”, promovido pela prefeitura de São João de Pirabas. As imagens de aglomerações durante a programação ganharam repercussão nacional. O MP deu ao município dez dias para prestar informações sobre as medidas de prevenção contra a covid-9. Também foram pedidas cópias de contratos com os artistas e comprovação de gastos. A prefeitura ainda não se manifestou sobre a apuração.

ALUGUÉIS

ALTA

Com alta de 0,78% em julho, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) fechou doze meses com alta de 33,83%. Esse é o índice usado para corrigir o valor dos aluguéis. Por isso, muita gente tem levado susto na hora de renovar contratos que estão vencendo neste mês. A maioria absoluta dos trabalhadores não teve reajustes na mesma proporção em um ano marcado pela crise gerada pela pandemia. A orientação de quem entende do setor é para que inquilinos e proprietários busquem a negociação. Melhor um reajuste menor que deixar o imóvel vazio.

EM POUCAS LINHAS

► Desde o início da pandemia, 68% dos profissionais de comunicação do Brasil sofreram algum tipo de adoecimento, sendo que 165% tiveram covid-19, já computados os casos de reinfecções. Para 61% houve aumento da jornada e ritmo de trabalho em relação ao período anterior à pandemia.

► Os dados são do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho (CPT), vinculado à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP).

► O estudo foi feito em abril deste ano nos 26 estados do país, com 994 profissionais e apoio de 26 instituições e entidades profissionais, acadêmicas e científicas da área de comunicação.

► As escolas particulares vão manter, neste segundo semestre letivo, o sistema híbrido de ensino, com aulas presenciais e on-line.

► Enquanto isso, a rede pública estadual retoma hoje as atividades presenciais.

► Nesta segunda-feira volta a campanha de imunização contra a covid-19 em Ananindeua, chamando os jovens de 23 e 24 anos completos, sem comorbidades.

► De janeiro até agora, segundo dados oficiais, já foram aplicadas, no município, 301.841 mil doses, sendo que 231.954 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 69.893 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante.

► Em Marituba serão chamadas para se vacinar as pessoas com 28 e 29 anos.

► Até o momento, Marituba já aplicou 52.326 doses. Desse total, 43.667 pessoas tomaram a primeira e 8.659 pessoas já tomaram duas doses.

► O Clube do Remo divulgou nota informando que suspendeu o jogador Dioguinho. No fim de semana circularam imagens do meia-atacante na ilha do Combu, o que caracteriza desrespeito às normas sanitárias do clube.

► Torcedores afirmam que o jogador foi visto em Algodoal, sempre sem máscara.