R70: 'A reforma tributária será fundamental para as exportações', afirma Geraldo Alckmin

Loteria

A Lotofácil da Independência pode pagar no próximo sábado R$ 200 milhões, o prêmio recorde da modalidade.



Feriados

O primeiro deste segundo semestre é o da Independência do Brasil (7). Depois de setembro haverá cinco feriados em dias de semana.

Geraldo Alckmin (J.Bosco)

"A reforma tributária será fundamental para as exportações.”

Geraldo Alckmin, vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Segundo ele, o texto permitirá a desoneração completa da exportação, o que tornará o país mais competitivo.

AMAZÔNIA

CONSERVAÇÃO



O governo do Pará oficializa hoje, Dia da Amazônia, a criação da Estação Ecológica (Esec) Mamuru. Essa será a 28ª Unidade de Conservação do Estado. Localizada entre os municípios de Aveiro e Juruti, oeste paraense, a unidade se estende por uma área de aproximadamente 126 mil hectares e ficará sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio). A cerimônia de criação será às 10h, no Centro de Acolhimento do Parque Estadual do Utinga “Camillo Vianna”.

SERVIDORES

TRANSPARÊNCIA



A partir de agora, todo agente público estadual fará a entrega eletrônica da sua Declaração de Bens e Valores no ato de posse, com atualização anual das informações e no momento em que deixar o cargo, emprego ou função pública. O Sistema de Registro de Bens dos Agentes Públicos (Sispatri) substitui a apresentação da declaração por meio físico e e-mail. O uso do sistema é resultado do Termo de Cooperação entre a Controladoria-Geral do Estado do Pará e a Controladoria-Geral do município de São Paulo, desenvolvedora da plataforma. Deverão ser declarados todos os bens e valores que integram o patrimônio do agente público, e ainda os do cônjuge, companheiro, filhos ou outras pessoas que vivam sob a sua dependência econômica.

BRT

CONCORRÊNCIA



De três propostas apresentadas, duas foram classificadas na licitação para obras do BRT que serão executadas pelo município de Belém na av. Júlio César. Os envelopes com os valores foram abertos ontem pela Comissão Permanente de Licitação do município. O consórcio TP-BRT Centenário, composto pelas empresas Terraplena Ltda. e Paulitec Construções Ltda., apresentou o valor de R$ 136,5 milhões. Já o consórcio BRT Centenário, formado pela DP Barros Pavimentação e Construção Ltda. e Arvek Técnica e Construções Ltda., propôs R$ 137,8 milhões.



ETAPAS



O próximo passo do certame é a análise das propostas pela comissão técnica da Secretaria Municipal de Urbanismo (Seurb), para em seguida ser anunciado o vencedor, o que deve ocorrer em duas semanas, segundo o edital. Deverão ser executadas obras civis na avenida Júlio César, incluindo terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, obras de artes especiais, estações de passageiros e obras de reurbanização.

ELEITORAL

REFORMA



O Grupo de Trabalho da minirreforma eleitoral na Câmara dos Deputados marcou para amanhã a votação do parecer que será apresentado pelo relator da proposta, deputado Rubens Pereira Jr. (PT-MA). Se aprovadas até 5 de outubro pelo plenário da Casa, as mudanças poderão entrar em vigor já nas eleições municipais do ano que vem. As mudanças devem incluir o prazo para registro de candidaturas, regras para as federações partidárias e alterações na lista de serviços que poderão ser custeados por recursos do fundo partidário, como a segurança pessoal dos candidatos.

PARAENSE

MINISTÉRIO



A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, nomeou o advogado paraense Hugo Mercês para a chefia de gabinete da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável. No cargo, Mercês terá as missões de planejar, dirigir, coordenar e orientar a execução das atividades da pasta que, entre outras funções, é responsável pela atribuição de gerir o Bolsa Verde, benefício para apoiar as famílias que vivem dos recursos naturais e conservam as riquezas do Brasil.

COPA

CLIMA



A capital paraense começou a viver o clima de Eliminatórias da Copa do Mundo com a chegada dos primeiros jogadores e da comissão técnica da Seleção Brasileira de futebol, na madrugada de ontem, a Belém. O jogo com a equipe da Bolívia será na sexta-feira, 8, no Estádio Olímpico do Pará. Entre os que já desembarcaram por aqui estão o técnico Fernando Diniz e os jogadores Neymar, do Al-Hilal; Rafael Veiga, do Palmeiras; André e Nino, do Fluminense; e o goleiro Lucas Perri, do Botafogo. Nos próximos três dias a Seleção já tem treinamentos agendados para as 17h30, no Mangueirão. Já os bolivianos chegam amanhã ao Pará, realizando o treinamento na Curuzu. No dia 7 de setembro as seleções treinam no Mangueirão.

EM POUCAS LINHAS

► Presidente da Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Mulher, da Juventude, da Pessoa Idosa e Minorias da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, o deputado Carlos Bordalo participa amanhã da mesa de abertura do 6º Fórum Brasileiro de Direitos Humanos e Saúde Mental. O evento será realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), a partir das 17h.



► Na esteira dos grandes eventos que vêm sendo realizados em Belém, agora é a Virada Sustentável que aterrissa, pela primeira vez, na capital paraense. A Virada Sustentável Amazônia, que ocorrerá em Belém e Manaus, será realizada em novembro, e uma chamada pública está aberta, de hoje até 18 de setembro, para artistas, grupos e coletivos que queiram fazer parte da programação oficial. A curadoria do evento, uma das maiores programações culturais e de sustentabilidade do Brasil, é formada por grandes nomes da cena local.



► A prefeitura de Belém facultou o ponto dos servidores públicos na próxima sexta-feira, 8 de setembro. Serão mantidos apenas os serviços essenciais. A Secretaria Municipal de Administração informa que a folga da sexta-feira será compensada com acréscimo de uma hora à jornada diária nos seis dias úteis subsequentes.



► A Prefeitura de Belém, em parceria com o Serviço Nacional da Indústria (Senai), promove o curso de pedreiro de alvenaria, voltado para moradores dos bairros do Jurunas, Condor e Cremação que tenham o ensino fundamental completo e idade a partir de 17 anos. O curso começa no próximo dia 18 e terá duração de dois meses.



► O Tribunal de Justiça do Pará abre no próximo dia 7 inscrições para mais um casamento comunitário. A ação faz parte da programação da XVIII Semana Nacional de Conciliação.