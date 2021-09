Controle sobre o coronavírus

Hoje, às 10h, o governo do Pará divulgará as mudanças nas estratégias de combate à pandemia de covid-19.

Mais uma estrela no festival

A organização do Rock In Rio 2022 anunciou, ontem, a cantora Dua Lipa como atração principal do dia 11 de setembro.

Roberto Campos Neto (J. Bosco)

"A Petrobras repassa preços muito mais rápido do que ocorre em outros países”

Foi o que afirmou, ontem, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto. Segundo ele, a Petrobras sobe os preços dos combustíveis mais rápido do que é feito internacionalmente. Em evento promovido pelo BTG Pactual, Roberto justificou o efeito da alta de commodities (produtos básicos, incluindo o petróleo) e da desvalorização do real na inflação brasileira.

PARTIDOS

Namoro

Líderes paraenses do PSL e DEM já começaram a alinhavar uma possível fusão. A avaliação é de que, juntos, os dois partidos formariam uma “superpotência” no Congresso Nacional. Seria a maior bancada da Câmara com 81 parlamentares, número decisivo para votações de interesse do governo. O deputado federal Hélio Leite (DEM-PA) confirmou à coluna que “estamos alinhando as ações” com o PSL do Pará. Do lado do PSL, o interlocutor é o deputado federal Celso Sabino. Ainda filiado ao PSDB, Sabino deixará o ninho tucano para comandar a legenda que já teve o presidente Jair Bolsonaro em seus quadros. Indagado, Sabino respondeu com uma foto em que aparece sorrindo ao lado de Leite.

COTA-PARTE

Mudança

Após sugestão do Sindicato dos Servidores do Fisco Estadual (Sindifisco), o governo anunciou a criação de um grupo de trabalho para propor novos critérios de cálculo da chamada cota-parte, ou seja, a forma de distribuição do bolo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre os municípios. O grupo será formado por representantes da Secretaria de Estado de Fazenda, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Educação, Assembleia Legislativa e Federação das Associações de Municípios do Estado do Pará. Os trabalhos devem durar 60 dias.

Distorção

O Sindifisco avalia que hoje há uma distorção na distribuição do ICMS, o que contribuiu para aumentar as desigualdades regionais no Estado. Pelos critérios atuais, municípios mineradores acabam ficando com uma parcela muito maior dos recursos. Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, Belém recebeu, no ano passado, um valor per capita em torno de R$ 330. Já Parauapebas, sede do projeto Carajás, recebeu o equivalente a R$ 2.280 per capita. Para o ano que vem, a diferença deve ficar ainda maior.

AULAS

Retorno

Iniciada na última segunda-feira, a volta às aulas presenciais na rede municipal de ensino de Belém é avaliada como “muito positiva” pela Secretaria Municipal de Educação (Semec). O retorno é gradual e escalonado. Começou com os 20 mil alunos da educação infantil, que estão em turmas de berçário, maternal e jardim.

Cronograma

A expectativa é de que todos os mais de 70 mil alunos da rede estejam de volta às escolas até o fim deste mês. Na semana que vem, recomeçam as aulas no ensino fundamental menor e da 1ª e 2ª totalidades da Educação de Jovens, Adultos e Idosos (Ejai). Na semana seguinte, voltam às salas de aulas os estudantes do ensino fundamental maior e da 3ª e 4ª totalidades da Ejai.

URINA PRETA

Alepa

A síndrome de Haff, mais conhecida como a doença da urina preta, foi um dos temas que dominaram a pauta da sessão de ontem da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). O presidente da Comissão Permanente de Pesca, deputado estadual Orlando Lobato (PMN), disse que o “baque” na cadeia da pesca pode atingir até 150 mil pescadores em território paraense. A comissão decidiu realizar uma audiência pública com pesquisadores da área de pesca e setores afins para debater as medidas para evitar a entrada da doença no Estado.

Investigação

Até agora, o Pará tem seis casos suspeitos da doença sob a investigação das autoridades sanitárias que aguardam os resultados dos exames laboratoriais para confirmar ou não se a doença já chegou ao Estado. São quatro casos suspeitos no município de Santarém, um em Belém e outro em Trairão. Ontem à tarde, os técnicos da Vigilância em Saúde definiram o protocolo de emergência para o atendimento a possíveis pacientes da síndrome de Haff.

Rins

A recomendação é que todos os casos suspeitos da doença da urina preta sejam imediatamente notificados à Secretaria de Estado de Saúde (Sespa). A orientação é que o paciente precisa ser mantido sob hidratação de 48 a 72 horas até que sejam feitos os exames que avaliem o funcionamento dos rins.

EM POUCAS LINHAS

► O presidente executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, recebeu na manhã desta segunda-feira, 13, o chefe da Casa Civil do Governo do Estado, Iran Lima.

► Também esteve na sede do grupo, na tarde de segunda-feira, o empresário e CEO do Grupo Rede Amazônica, Phelippe Daou Júnior.

► O governador Helder Barbalho sancionará, hoje, a lei que declara o ritmo brega como patrimônio cultural e imaterial do Pará.

► E, amanhã, haverá cerimônia no Palácio dos Despachos para sancionar a lei que garante o direito à acessibilidade e mobilidade às pessoas com deficiência nos transportes fluviais.

► O projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Pará é de autoria do deputado Carlos Bordalo (PT).

► Representante da Defensoria Pública do Pará em Brasília (DF), Anelyse Freitas fez, ontem à tarde, a primeira sustentação oral do órgão no Superior Tribunal de Justiça.

► O caso envolveu uma pessoa presa acusada de tráfico de drogas. Anelyse argumentou que o acusado era apenas usuário e não traficante.

► Acompanhando uma tendência internacional, a 1ª Região da Justiça Federal, que abrange o Pará e mais 12 Estados, além do Distrito Federal, passou a ter também uma comissão para monitorar, avaliar e fiscalizar a adoção de política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, do assédio sexual e da discriminação dentro do órgão.

► Os Ministérios Público Federal e do Estado do Pará pediram que a Polícia Militar fosse acionada para evitar a explosão de um conflito na região de Nova Esperança do Piriá.

► Na segunda-feira (13), uma mulher morreu, segundo a Federação dos Povos Indígenas do Pará, durante confusão entre um invasor armado com uma espingarda e indígenas que faziam a vigilância na área.