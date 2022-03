'A oração, a caridade e o jejum são os meios principais que permitem Deus intervir na nossa vida'

Colaboração da sociedade

Até o próximo dia 11, a Segup fará uma consulta popular para a elaboração do Plano Estadual de Segurança Pública.

Nas alturas

Com a guerra na Ucrânia, os preços das passagens aéreas internacionais não param de subir. Reajustes chegam a mais de R$ 1 mil.

(J.Bosco)

"A oração, a caridade e o jejum são os meios principais que permitem a Deus intervir na nossa vida e na do mundo. São as armas do espírito.”

Esse é um dos trechos do texto da homilia do papa Francisco divulgado, ontem, durante a missa de “Imposição das Cinzas", na Basílica de Santa Sabina. “Nesta jornada de oração e jejum pela Ucrânia, imploramos a Deus aquela paz que os homens sozinhos não conseguem construir”, destacou o papa.

IGARAPÉ

Urbanização

Foram encerradas, nesta semana, as inscrições para a apresentação de projetos para a requalificação do igarapé São Joaquim, em Belém. Os profissionais inscritos devem apresentar propostas para urbanização da área do igarapé que atravessa os bairros de Val-de-Cães, Sacramenta e Barreiro. Uma das ideias é criar um parque às margens do curso d’água. No próximo dia 11, após a homologação das inscrições, os arquitetos e urbanistas farão uma visita ao local onde será desenvolvido o projeto.

Coordenação

A concorrência para escolher o melhor projeto de urbanização será coordenada pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. A obra vai ser executada pela Secretaria Municipal de Saneamento de Belém. Processo semelhante foi feito no primeiro mandato do prefeito Edmilson Rodrigues, quando houve concurso nacional para a revitalização do complexo do Ver-o-Peso.

ENERGIA

Ribeirinhos

Um projeto de energia solar para as comunidades ribeirinhas será desenvolvido de forma pioneira na Ilha das Onças, uma das 39 ilhas de Belém. O projeto será implementado pelo Grupo de Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas (Gedae), da Universidade Federal do Pará (UFPA), coordenado pelo professor Wilson Negrão Macedo.

Novidades

A iniciativa possibilitará a criação de alternativas energéticas com a instalação de redes de distribuição de energia em corrente contínua para as edificações ribeirinhas, e, no futuro, poderá ser integrado a embarcações elétricas que passariam a utilizar baterias solares em vez de combustíveis fósseis, para melhorar também o sistema de transporte de moradores e visitantes.

ELEIÇÕES

Juventude

A Justiça Eleitoral está preocupada com a baixa procura dos jovens, entre 16 e 18 anos de idade, pelo título eleitoral. O prazo terminará no dia 4 de maio e a ordem é intensificar as campanhas para incentivar esse público a participar do pleito deste ano. Nas eleições gerais de 2018, o número de jovens eleitores caiu quase 40%. Em 2014, os eleitores entre 16 e 17 anos somaram 2,3 milhões. Quatro anos depois, eram apenas 1,4 milhão. No dia 2 de abril, o Tribunal Superior Eleitoral vai lançar uma campanha nacional incentivando a participação de jovens, mulheres e negros na política.

PORTOS

Navegação

O mais completo estudo de hidrografia e hidrologia já realizado sobre a navegação na Amazônia foi concluído pela Associação dos Terminais Portuários e Estações de Transbordo de Cargas da Bacia Amazônica (Amport), entidade sem fins lucrativos que reúne onze empresas de logística e infraestrutura do chamado Arco Norte, entre as quais a Cargill e a Hidrovias do Brasil, que focaram o estudo na região conhecida como “Estreitos”, formada pelos furos do Limão, Ituquara, Tajapuru e Boiuçu, utilizados para navegação de grandes comboios de granéis sólidos vegetais entre o rio Amazonas e o complexo portuário de Vila do Conde, no município de Barcarena, no Pará.

Pesquisas

Os resultados envolvem análises de batimetrias, contorno de margens, vazão, correntes e variação de marés, além de estudos climatológicos envolvendo vento, pressão, precipitação e temperatura nessa região. Com isso, as empresas poderão dimensionar novos comboios e operações mais eficientes, contribuindo com a ampliação do transporte de cargas, além de ajudar a autoridade marítima no incremento da segurança da navegação.

ENSINO

Ampliação

A promessa de ampliação do ensino superior no Estado do Pará deve começar a ser cumprida com o anúncio, nesta segunda-feira, 7, da chamada 2023 do programa “Forma Pará”. Na ocasião, será anunciada a oferta de cursos de nível superior, em todos os 144 municípios paraenses. Lançado em 2019 e coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), o programa virou lei em outubro do ano passado, o que garante a sua continuidade, independentemente de qualquer governo. O “Forma Pará” também conta com o apoio das prefeituras e das instituições de ensino superior.

Em Poucas Linhas

► Está aberta a temporada de troca de partidos por políticos com mandatos no Poder Legislativo. De acordo com o calendário eleitoral, começará hoje a chamada janela de migração partidária, período de um mês durante o qual deputados estaduais e federais poderão trocar de legenda sem correr o risco de perda dos mandatos. A janela de migração partidária vai até dia 1º de abril. Já no dia seguinte, 2 de abril, terminará o prazo para que os candidatos regularizem os seus domicílios eleitorais.

► Por meio do crédito direto ao produtor, a agricultura familiar paraense deverá receber apoio financeiro do Banco do Estado do Pará. Elaborado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), o programa tem o objetivo de fomentar o plantio de mandioca e a produção de farinha para atender o mercado consumidor paraense. As ações do programa envolvem diversas instituições para atender centenas de famílias de pequenos produtores na zona rural do Estado.

► Duas estudantes da rede municipal de ensino de Belém ganharam bolsas de auxílio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Karina Rayssa Amador Pereira e Ana Beatriz Silva Santos, hoje com 11 anos, receberam, em 2020, as medalhas de bronze na Olimpíada Nacional de Astronomia, quando ainda eram alunas do quarto ano do ensino fundamental. Graças a essa premiação, Karina e Ana Beatriz agora vão receber incentivo mensal de R$ 100 do CNPq. O benefício será pago por doze meses. As duas estudantes cursaram o ensino fundamental na Escola Municipal “Ida de Oliveira”, situada no bairro da Maracangalha.