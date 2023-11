'A notícia honesta, o comentário criterioso, a crítica justa e respeitosa', apontava Romulo Maiorana

Tarifas

Aéreas terão dez dias para apresentar plano para reduzir o preço das passagens, na esteira da redução no valor do querosene.



Campanha

O piloto finlandês da Fórmula 1 Vallteri Bottas lançou calendário com fotos nu para apoiar pesquisas sobre câncer de próstata.

(J. Bosco)

"A notícia honesta, o comentário criterioso, a crítica justa e respeitosa e a sugestão sensata e oportuna terão sempre guarida nestas páginas.”

Romulo Maiorana, em editorial publicado em maio de 1966. Jornalista e empresário reforçou o compromisso do recém-adquirido O LIBERAL com o desenvolvimento e o progresso do Pará.



LIXO

OPÇÃO



Em uma demonstração de que a crise do lixo em Belém pode estar longe do fim, mais de um milhão de belenenses correm o sério risco de pagar mais caro pela coleta daquilo que descartam. Especialistas chamam a atenção para a possibilidade, uma vez que o município adota a modalidade técnica e o preço como critérios da licitação para a contratação do serviço. Recomendação do Programa de Parcerias de Incentivo do Governo Federal e decisão do TCE-SP, um dos tribunais de contas de referência no País, é de que seja usado o critério de seleção por menor preço.



TAXA



No Norte, além do certame em Belém, há processo semelhante correndo em Rondônia. Em todo Brasil são 12 cidades. Além da subjetividade da escolha por técnica e preço, já observada pela jurisprudência, essa modalidade desconsidera a capacidade de investimento das empresas. Em outras palavras, abre brechas para infindáveis pedidos de reequilíbrio contratual, custando mais aos cofres públicos ao longo dos anos. Outro problema observado é a atual falta de transparência do que é pago pelo consumidor para a coleta do lixo. Atualmente, os valores desembolsados pelos contribuintes de Belém pelo serviço estão embutidos em impostos como IPTU e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (Cosip). Segundo a regulamentação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), a cobrança precisa ocorrer de forma discriminada para o consumidor.



PAC

LANÇAMENTO



Confirmada para esta quinta-feira, em Belém, o lançamento do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal. O evento será comandado pelo ministro da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa, que irá detalhar as obras prioritárias. A previsão de investimentos é de R$ 75 bilhões. Os ministros das Cidades, Jader Filho, e do Turismo, Celso Sabino também participaram.



MANGUEIRAS

TÍTULO



Começou a tramitar na Câmara Federal projeto de lei que oficializa Belém como Capital Nacional das Mangueiras, denominação conhecida dentro e fora do Pará, mas nunca legitimada oficialmente em nível nacional. A proposta é do deputado federal Raimundo Santos (PSD-PA). Na justificativa, Santos citou documentos e reportagens, inclusive de O LIBERAL, além de poemas de João de Jesus Paes Loureiro, Max Martins e trecho da música “Os Passa Vida”, composição de Rambolde Campos e Osmar Júnior, famosa como brega na voz de Fafá de Belém.



FLORESTA

IMPACTO



O projeto “Florestas de Valor”, do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora), completa dez anos na Amazônia com resultados animadores. Segundo análise de custo-benefício do Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (Idis), feita em 2021 com base em entrevistas com os beneficiários, de cada R$ 1 investido no programa são gerados R$ 7,94 em valor socioambiental. Isto é, o impacto é quase oito vezes o valor investido.



AGROECOLOGIA



A primeira década do “Florestas de Valor” colhe os resultados da estruturação de cadeias de produtos florestais não madeireiros, disseminando a agroecologia no entorno de áreas protegidas para o desenvolvimento regional, além de proporcionar condições dignas para as populações locais. Está no eixo das ações a conservação dos recursos naturais das áreas de produtores familiares, comunidades tradicionais, assentados e quilombolas do norte do Pará, nos municípios de Alenquer e Oriximiná, e São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. Os principais produtos do projeto são castanha-do-Pará, óleo de copaíba, sementes de cumaru, pimenta em pó indígena, cacau e polpa de frutas.



CARTILHA

PÓLEN



Foi lançada este mês pelo Instituto Tecnológico Vale - Desenvolvimento Sustentável (ITV-DS), a cartilha “Polinizadores: os pequenos animais que colaboram com a produção de frutas e sementes na agricultura”. O material, voltado para produtores rurais, estudantes e demais interessados, tem como objetivo mostrar como as plantas cultivadas na Amazônia dependem dos insetos para a produção de frutos e sementes. A cartilha, resultado do “Projeto Cacau”, iniciativa desenvolvida pelo ITV-DS com o apoio do Fundo Vale, traz informações abrangentes sobre os pequenos animais que, muitas vezes de forma invisível, desempenham um papel crucial na economia dos municípios e na produção dos alimentos que chegam à mesa das pessoas.

Em Poucas Linhas

- A Secretaria Municipal de Educação vai instituir o Programa Municipal Escolas Sustentáveis, com foco na justiça climática. A proposição foi apresentada no Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, incluído como pauta prioritária da VII Conferência Municipal de Educação, que se encerrou nesta terça-feira, 14.

- O programa terá recursos do Programa Dinheiro Direto da Escola para promover ações educacionais de sustentabilidade socioambiental. Acompanha a proposta a implantação da Agenda Escolar que levará atividades ambientais educativas para além dos muros das escolas, com a participação das comunidades.



- A Agência-Barco Ilha de Marajó chegou ontem a Melgaço, no arquipélago do Marajó e depois segue para Breves.



- Além dos programas sociais do governo federal, a agência levará serviços bancários, como opções de crédito e abertura de contas.



- Uma densa fumaça voltou a incomodar, na manhã de ontem, os moradores de Santarém, oeste do Pará.

- Segundo dados da plataforma World Air Quality Index, que monitora os níveis de poluentes no ar em diferentes países, às 9h24 (horário local) a cidade paraense registrou 252 microgramas de poluentes por metro cúbico.

- No mesmo horário, São Paulo registrou 72 microgramas de poluentes por metro cúbico.

- O Comando Militar do Norte (CMN) realiza no próximo domingo, 19, a tradicional cerimônia em homenagem ao Dia da Bandeira.

- Pontualmente, às 12h, o pavilhão nacional será hasteado diante da tropa. Neste ano, o local escolhido para o evento é a própria Praça da Bandeira, localizada em frente ao Quartel-General Integrado, no bairro da Campina.