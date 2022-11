Desempenho

Paratletas do Pará ganharam o 3º lugar geral das Paralimpíadas Escolares de São Paulo, com recorde de pontos e 120 medalhas.

Destaque nacional

A amêndoa de Novo Repartimento levou 1º e 2º lugares no IV Concurso Especial de Cacau do Brasil - Sustentabilidade e Qualidade.

Ronaldo "fenômeno" (J. Bosco)

"A maioria dos brasileiros te ama. Há amor e admiração por você, em cada canto do mundo”

RONALDO FENÔMENO, em carta aberta dirigida a Neymar, em rede social. Ronaldo lamentou que alguns tivessem comemorado a lesão do atacante do PSG, durante a estreia da seleção brasileira na Copa do Catar.

FOGO

SUSTO

Servidores de plantão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do distrito de Icoaraci, em Belém, levaram um grande susto quando a ambulância do serviço começou a pegar fogo no pátio da unidade, aparentemente sem causa externa para o incêndio. As chamas foram controladas pelos próprios servidores, que haviam participado recentemente de um treinamento de brigada de incêndio, promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). Quando o Corpo de Bombeiros chegou à unidade fez apenas o reforço para garantir que o fogo não voltaria. Os servidores que ajudaram a controlar o incêndio e os demais de plantão na UPA, no horário do incidente, não tiveram nenhum ferimento.

PROVIDÊNCIAS

A gerência da unidade registrou um boletim de ocorrência na seccional de Icoaraci, para que a Polícia Civil faça a investigação das causas do incêndio, e também já solicitou à Sesma a reposição da ambulância, já que unidade é porta aberta para casos graves que, muitas vezes, necessitam de transferência para hospitais de maior porte. Como a ocorrência foi no final de semana, a Sesma informou que está acompanhando a situação, mas não deu uma data de quando será feita a substituição da ambulância para atender a unidade.

REMÉDIOS

Aliás, a UPA de Icoaraci é uma das unidades da Sesma onde também faltam medicamentos e insumos, na crise que já afeta há quase dois meses a rede de saúde municipal. Na última sexta, 25, a Sesma iniciou reposição, ainda tímida, de remédios e insumos. Mas servidores de plantão no sábado e ontem ainda reclamam da falta de muitos itens da lista, que não foram atendidos nesta leva de abastecimento.

VIGILÂNCIA

GENÔMICA

Entre inúmeros desafios que a pandemia de covid-19 deixou evidente no Brasil está a necessidade de fortalecimento e ampliação da vigilância genômica dos agentes causadores de doenças.

PADRÃO OURO

Os exames moleculares (PCR e RT-PCR) são atualmente considerados padrão ouro para identificação de vírus e bactérias. Com o advento de metodologias como o sequenciamento genômico, é possível, além de caracterizar os agentes infecciosos, identificar se eles passaram por mutações que possam impactar no comportamento da doença, como maior contágio, agressividade e letalidade, capacidade de reinfecção e resistência a vacinas entre outros. Por isso, o investimento em vigilância genômica é hoje considerado prioridade pelo Ministério da Saúde.

CAPACITAÇÃO

Atualmente o Instituto Evandro Chagas (IEC) está envolvido em treinamento e ampliação da capacidade de vigilância genômica no País. Nas últimas semanas, o IEC promoveu duas capacitações internacionais em Belém: uma delas ligada à criação da Rede Norte-Nordeste de Vigilância Genômica, para tuberculose, e a outra sobre bioinformática para vigilância genômica de vírus. A bioinformática é um ramo de intercessão da biologia com a informática, que possibilita o processamento de dados biológicos complexos como, por exemplo, informações genéticas e epidemiológicas.

EXAMES

OLHOS

Após período de queda significativa no volume de consultas, exames e procedimentos oftalmológicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no período da pandemia de covid-19, os procedimentos voltaram a crescer na rede pública e conveniada ao SUS. Dados analisados pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), a partir de registros do Ministério da Saúde (MS), mostram a retomada dos exames a níveis que superam os anteriores à emergência epidemiológica, com crescimento de 95% nos exames para diagnóstico de retinopatia diabética este ano, em relação a 2020, ano mais crítico da pandemia. A explicação do MS é que os efeitos da vacinação e a queda dos indicadores de mortalidade por covid-19 ajudaram as pessoas a buscarem mais os serviços públicos para fazer diagnóstico e prevenção.

RETOMADA

A região Sudeste foi a que registrou maior crescimento na retomada, de 90% nos exames, seguida do Norte, com 30%, onde o Pará e o Amapá tiveram maiores desempenhos. Somados os quatro exames disponíveis no SUS, o Pará realizou 139,2 mil em 2019, antes da pandemia, caindo para 130,7 em 2020, ano mais crítico, e saltando para 180,8 mil, em 2021, e 221,8, até agosto deste ano. Já o Amapá realizou 1,2 mil, em 2019, caiu drasticamente para 306, em 2020, voltou a crescer e fez 74 mil, em 2021, e, este ano, já realizou 56,7 até agosto. Na região Sul, o crescimento foi de 24%. no Centro-Oeste, de 23%. No Nordeste, de 15% .

EM POUCAS LINHAS

- O governador Helder Barbalho foi chamado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para conversa hoje, em Brasília, sobre pautas de seu governo voltadas ao Pará e para a Amazônia.

- Helder também foi convidado a acompanhar a partida do Brasil contra a Suíça, ao lado do presidente eleito.

- Aliás, o fato de Helder ter sido o único governador chamado até o momento por Lula para a equipe de transição, foi mencionado por Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) e presidente em exercício da instituição, durante o “II Encontro para o Fortalecimento da Gestão Municipal do Pará”, promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado na sexta, 25.

- Dantas também parabenizou o governador Helder Barbalho por sua trajetória, pelos índices de transparência pública e pela reorganização e equilíbrio das contas do Estado, que permitiu novos investimentos.

- A Associação Brasileira de Odontologia (ABO-PA) vai realizar em Belém curso de cirurgia avançada, com participação de quatro alunos vindos da Espanha. O curso terá coordenação do presidente da ABO-PA, Dr. Paulo Almeida, e acontecerá dias 3 e 4 de dezembro.

- Belém foi escolhida para sediar o primeiro Consulado da República Tcheca da Amazônia. A implantação será dia 5, às 17h, com posse do mestre em Direito Ernane Malato como cônsul, pela embaixadora do país, Sandra Linkensendova.

- Ela chega às 10h do dia 5 e terá audiência com o reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho, e com o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, que cedeu o Palacete Bolonha para a cerimônia, que terá apenas 40 pessoas.

- Após recorde de doações no Dia do Doador de Sangue, dia 25, com 390 coletas de sangue, superando meta de 250 doações previstas e com 1,5 mil pacientes beneficiados, o Hemopa faz aposta audaciosa.- Está chamando doadores à campanha “Assista aos jogos da seleção Brasileira fazendo um gol pela vida, doando sangue!”. O serviço vai funcionar normalmente hoje e sexta, 2, no horário do jogo, no Hemopa da Serzedelo Corrêa e no posto do Castanheira, de 7h30 às 18h.