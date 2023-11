Imunizante caro

O Ministério da Saúde ainda negocia com a farmacêutica Takeda a compra da vacina Qdenga, que protege contra a dengue.

Dólar em queda

O Ibovespa engatou a quarta alta consecutiva, atingindo o maior patamar desde julho de 2021. Em queda, o dólar voltou aos R$ 4,85.

Ciro Gomes (J. Bosco)

"A maior decepção, o maior traidor da história.”

Ciro Gomes, ex-presidenciável, não poupou críticas ao ministro da Educação, Camilo Santana, ao comentar a autorização para a abertura de novos cursos de medicina privados no País.

IMPRENSA

INTIMIDAÇÃO

A Associação Nacional de Jornais divulgou nota de repúdio às tentativas de intimidação que vêm sofrendo O Estado de S. Paulo e a editora de Política Andreza Matais, desde a divulgação do acesso da mulher de um líder do crime organizado no Amazonas a gabinetes do Ministério da Justiça. O veículo tem sido acusado de propagar fake news. Fotos da jornalista com mensagens ofensivas estão sendo divulgadas nas redes sociais. “O uso de métodos de intimidação contra veículos e jornalistas não se coaduna com valores democráticos e demonstra um flagrante desrespeito à liberdade de imprensa. Também evidencia uma prática característica de regimes autocráticos, com o apoio de dirigentes políticos, sites e influenciadores governistas, de tentar desviar o foco de reportagens incômodas por meio de ataques contra quem as apura e divulga”, diz o documento da ANJ.

CACAU

DESTAQUE

O cacau cultivado no Pará é finalista em duas importantes premiações que reconhecem as melhores amêndoas produzidas no Brasil e no mundo. O vencedor do V Concurso Nacional de Cacau Especial do Brasil será conhecido no próximo dia 24 de novembro, na Bahia; já o resultado do Cocoa of Excellence, que premia o melhor cacau e chocolate do mundo, será divulgado em 8 de fevereiro do próximo ano, em Amsterdam, na Holanda.

FLORESTA

No concurso nacional, nove representantes do Pará estão concorrendo, sendo cinco do município de Medicilândia, dois de Novo Repartimento e dois de Uruará. Entre os diferenciais do cacau paraense estão a produtividade e a legislação estadual, que permite que o cacau seja utilizado para recuperar áreas degradadas, por meio de sistemas agroflorestais que garantem a sustentabilidade da cultura, do solo e a recuperação da floresta.

HOTÉIS

ISENÇÃO

Uma das medidas mais importantes visando a abertura de vagas na rede hoteleira da capital paraense para a Conferência Mundial do Clima, a COP 30, que será realizada em Belém em 2025, a isenção do ICMS para aquisição de hotéis, pousadas e motéis deve ser publicada esta semana no Diário Oficial do Estado. A medida faz parte do amplo pacote de ações socioeconômicas anunciado na semana passada pelo governador Helder Barbalho.

CRÉDITO

De acordo com o chefe do executivo estadual, a medida vai impulsionar o setor turístico e a economia paraense. Nesta semana, também será realizada a “Rodada de Crédito”, evento que reunirá gestores do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do governo do Pará. O objetivo é apoiar os empresários do turismo a ampliar e modernizar os empreendimentos.

MORADIA

INSCRIÇÃO

Estão abertas as inscrições para os beneficiários do residencial Pouso do Aracanga, no bairro do Aurá, em Ananindeua, empreendimento que tem 1.344 apartamentos e faz parte do programa Minha Casa, Minha Vida. O anúncio foi feito na semana passada, durante visita da vice-governadora Hana Ghassan e do ministro das Cidades, Jader Filho, às obras. As inscrições vão até o dia 17 de dezembro, no site da secretaria de Habitação.

NÚCLEO

IMPORTÂNCIA

Durante a abertura do 3° Simpósio Internacional “Interdisciplinaridade, Sustentabilidade e Desenvolvimento”, o superintendente da Sudam, Paulo Rocha, disse que os 50 anos do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará devem ser comemorados como estratégicos, pelo momento que a Amazônia está vivendo nacionalmente e internacionalmente. “O somatório dos desafios e dos esforços exige que nós, amazônidas, no empreendedorismo, universidades, gestão pública em todos os níveis, na pesquisa, fortaleçamos nossa união para encontrarmos respostas para nossos desafios. Assim, podemos transformar nossas riquezas em dignidade e felicidade para nosso povo”, disse Rocha, que prometeu a coordenação de esforços dos órgãos federais em busca desse objetivo na Amazônia. O evento encerra a programação oficial do cinquentenário do Naea.

EM POUCAS LINHAS

► Como parte da programação pelo Dia da Consciência Negra, o governo do Pará fez a entrega de títulos de terra coletivos para famílias de 15 comunidades quilombolas do Pará. O ato marcou também o Dia Estadual das Comunidades Quilombolas do Estado do Pará, lei sancionada em 30 de outubro de 2023. O Pará é o quarto Estado em número de quilombolas no Brasil.

► Será lançado hoje, em Belém, o livro “Ponte para o Futuro: Relatos e Experiência de uma Educação em Comunicação Transformadora da Escola de Comunicação Papa Francisco”. A obra é fruto do trabalho coletivo de integrantes da escola que ajudou a formar centenas de jovens no Pará. O lançamento será às 15 horas, no auditório Dona Djé, no Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares.

► O Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo (Hoiol) recebe hoje ação solidária da Polícia Rodoviária Federal no Pará. A campanha alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil é desenvolvida em todo o país com o objetivo de estimular ações de assistência à criança com câncer e reforçar as orientações sobre os sintomas da doença e a importância do diagnóstico precoce. Durante a programação, os policiais rasparão a cabeça em um ato simbólico de apoio às crianças que passam pela perda de cabelo em razão do tratamento quimioterápico.

► A campanha também arrecada materiais de higiene pessoal e alimentos não perecíveis, que serão doados ao Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, Casa Ronald McDonald, Casa do Menino Jesus, Instituto Áster e ONG Grupo DOE, entidades filantrópicas que oferecem assistência às crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer no Pará.

► A Quarta Musical do Sindicato dos Médicos do Pará recebe esta semana o show de violão solo de Yasmin Corrêa. A jovem musicista preparou um repertório com obras de importantes compositores do violão clássico, entre eles Ferdinando Carulli, Jorge Cardoso, Egberto Gismonti. O show começa às 20h, com entrada franca, no Cine Teatro do Sindmepa.