Por causa da pandemia

A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, projeto que suspende despejos até 31 de dezembro deste ano.

Em falta

Muitos pontos de venda de açaí estão com as portas fechadas em Belém. Os frutos sumiram do mercado.

Ernesto Araújo, ex-ministro das relações exteriores (J. Bosco)

"A linha seguida pelo Itamaraty foi sempre de atuar a partir daquilo que era requerido, basicamente, pelo Ministério da Saúde."

Foi o que afirmou, ontem, o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo em depoimento à CPI da Covid, no Senado. Ele responsabilizou o Ministério da Saúde sobre a estratégia para obtenção de vacinas contra o coronavírus. O ex-chanceler disse que o Itamaraty servia apenas como executor de solicitações da Saúde na busca por vacinas, equipamentos hospitalares e insumos farmacêuticos.

INVESTIGAÇÃO

Fechada

A pedido do Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal (PF) cancelou, ontem, a autorização de funcionamento da empresa Marca, de vigilância e segurança privada, localizada em área pertencente à União e com atuação nos municípios de Marabá e Itupiranga, no sudeste do Pará. A ação ocorreu após a Delegacia de Controle de Segurança Privada da PF, em Belém, ter recebido recomendação do MPF e aberto investigação, em 2019, quando a empresa foi acusada de praticar uma série de invasões às terras de ribeirinhos da região, a mando de fazendeiros vizinhos.

Multa

Após dois anos de investigação da PF, além de fechada, a Marca também foi multada. Segundo os relatos da denúncia à PF, a empresa foi contratada em uma espécie de consórcio de fazendeiros para fazer o mesmo papel de repressão que, naquele ano, um grupo de milicianos fazia na região, até que uma operação da Delegacia de Conflitos Agrários (Deca), da Polícia Civil de Marabá, desarticulou a milícia.

SEGURANÇA

Promessa

O município de Santa Cruz do Arari, no arquipélago do Marajó, formalizou um pedido de reforço militar para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). Segundo a prefeitura, o pedido feito no início deste ano foi ignorado pela equipe da Segup que, por sua vez, afirma que na realidade foi encaminhado para o Comando Geral da Polícia Militar (PM) para estudo de viabilidade técnica orçamentária. Para acalmar os ânimos, a própria Segup promete reforço, mas na área civil, entregando finalmente uma delegacia de Polícia Civil para o município. A promessa é de que a entrega será feita até o fim deste mês, junto com uma lancha equipada para o policiamento fluvial.

CONTEÚDO

Multivozes

O LIBERAL tem, a partir de hoje, um novo conteúdo que será sempre publicado ao lado da coluna Repórter 70. A “Área do Leitor” irá reunir e publicar comentários e opiniões dos leitores e internautas de O LIBERAL e OLiberal.com, seguindo tendência de grandes veículos de imprensa do Brasil. Além da interação por redes sociais, o leitor de O LIBERAL conta com área exclusiva (oliberal.com/areadoleitor) para escrever e enviar comentários sobre a cobertura da equipe jornalística, colunas e artigos. O LIBERAL, que já está em multiplataforma, é cada vez mais multivozes.

FARINHA

Bragança

Assim como já ocorreu com o cacau de Tomé-Açu e há dois meses com o queijo do Marajó, a farinha de Bragança entrou, ontem, para o seleto conjunto dos produtos com a Indicação Geográfica Brasileira concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi). Proposta pela Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares dos Caetés, a certificação de procedência concedida como “Farinha de Bragança” se estende ao que os feirantes chamam de “farinhas de perto de Bragança”, e abrange ainda as produzidas nos municípios de Augusto Corrêa, Santa Luzia do Pará, Tracuateua e Viseu.

MOTAXISTAS

Vagas

Faltando apenas doze dias para o fim do prazo de recadastramento de mototaxistas pela Diretoria de Transporte de Marituba, pouco mais de 270 profissionais ingressaram com o pedido. O número não representa nem metade das 700 vagas abertas para os mototaxistas no município. O processo de cadastramento ou recadastramento foi aberto em 1˚de março deste ano e vai até o próximo dia 28. O objetivo é garantir mais segurança para a população que usa esse tipo de transporte, pois permite aos órgãos fiscalizadores do trânsito terem maior controle de quem está prestando os serviços.

IMPOSTOS

Feirão

Com o objetivo de mostrar sem letras miúdas a alta carga tributária embutida em cada transação comercial, a 18ª edição do Feirão do Imposto será aberta hoje e seguirá até o próximo dia 23, com adesão de mais de 115 estabelecimentos comerciais. A novidade é que, além do comércio tradicional, todos os shopping centers da Região Metropolitana de Belém aderiram à programação com ofertas de produtos sem impostos em sua totalidade ou parcialmente. De postos de gasolina a lojas de materiais de construção e produtos de varejo, a campanha traz o tema “Pra ser Justo”.

EM POUCAS LINHAS

► A retomada das audiências presenciais foi autorizada para todas as varas da Justiça Federal em Belém e nos municípios de Santarém, Marabá, Altamira, Castanhal, Redenção, Paragominas, Tucuruí e Itaituba.

► Um projeto de lei apresentado ontem no Legislativo estadual propõe obrigar farmácias e drogarias a receberem do consumidor medicamentos vencidos ou em desuso para fins de descarte adequado.

► Pelo projeto da deputada e médica Heloisa Guimarães (DEM), as farmácias terão que disponibilizar “descartômetros”, ou seja, dispensadores adequados e antivazamentos durante o manuseio e transporte.

► Morador do município de Ananindeua reclama que formalizou um pedido de manutenção na iluminação pública e da sinalização vertical da rua onde mora, mas, após 51 dias, ainda não foi atendido.

► A justificativa dada ao morador é que só há uma viatura do Departamento de Iluminação Pública da Prefeitura de Ananindeua para atender o município, por isso ocorre a demora.

► A segunda fase de ações sociais do Instituto Ercília Nicodemos começará pelo nordeste paraense. As ações têm o objetivo de prevenir contra o aparecimento de tumores cancerígenos como os de mama, útero e próstata. Também haverá atenção à saúde ocular.

► As ações terão médicos oftalmologistas e distribuição gratuita de óculos em parcerias com diversas prefeituras da região.

► Amanhã o projeto “Segurança por Todo o Pará” chegará ao município de Tucuruí. O objetivo do projeto é descentralizar a gestão e aplicar as melhores estratégias para reduzir a violência.

► Já o projeto “Minha Escola, Meu Refúgio”, do Tribunal de Justiça do Pará, em parceria com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, vai chegar às escolas públicas dos sete bairros contemplados com o TerPaz, do governo estadual.