'A inteligência artificial só não é mais perigosa que a burrice humana', diz Pacheco sobre projeto

Genéricos

Medicamentos para hipertensão, disfunção erétil, colesterol e gases estão entre os mais vendidos no Brasil em 2023.

Excesso de peso

Estudo da Universidade de Lund aponta a obesidade como fator de risco para 32 tipos de câncer, incluindo próstata, mama e cólon.

Rodrigo Pacheco (J. Bosco)

"A inteligência artificial só não é mais perigosa que a burrice humana.”

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ao comentar sobre o projeto, de autoria dele, que pretende regulamentar o uso da tecnologia no País.



VAL-DE-CÃES

SUCESSO

Pelo segundo ano consecutivo o aeroporto internacional de Val-de-Cães, em Belém, ficou entre os dez melhores do mundo no ranking elaborado pela empresa AirHelp Score. O levantamento avalia critérios como pontualidade e qualidade das lojas e restaurantes disponíveis. Com nota acima de oito, o terminal paraense ficou em nono lugar no ranking internacional e foi o segundo melhor avaliado do País, atrás apenas do Aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, de Brasília, que ficou em quinto na lista.



PESQUISA



Segundo a AirHelp Score, o ranking é resultado da análise de 239 aeroportos em 64 países. Foram ouvidos 17,5 mil clientes entre 1º de maio de 2023 e 30 de abril de 2024. Mais uma vez, o melhor aeroporto do Mundo é o de Hamad, em Doha, no Catar. Em seguida estão os aeroportos da Cidade do Cabo, na África do Sul, e de Chubu Centrair, em Nagoia, Japão. Apesar do bom resultado, o aeroporto de Belém perdeu duas posições em relação a 2023, quando apareceu em sétimo lugar. Muitos usuários contestaram o resultado, já que nos últimos meses o terminal paraense tem apresentado problemas como banheiros sujos, equipamentos quebrados e falta de ar-condicionado.



ESPORTE

INCENTIVO



As organizações sociais têm até o próximo dia 30 de setembro para enviar projetos esportivos para que recebam patrocínio da Vale, via Lei Federal de Incentivo ao Esporte, em 2025. A Vale está entre as empresas que mais destinam recursos à prática esportiva via LIE. Na última sexta-feira, 5, a companhia recebeu a comenda Incentivadores do Esporte, oferecida pela comissão do Esporte da Câmara dos Deputados, em Brasília. Em 2024, a Vale está apoiando 363 iniciativas esportivas que beneficiam mais de 70 mil pessoas, principalmente crianças e jovens em vulnerabilidade social.



SOLICITAÇÕES



Para solicitar patrocínio, os projetos devem estar inscritos na plataforma do Ministério do Esporte e precisam ser enviados pelo site de patrocínios da Vale.



AÇAÍ

ESCOLAR



A recém-inaugurada unidade de processamento de polpa de frutas da Cooperativa Sementes do Marajó, em Curralinho, começou a render frutos com o trabalho de 124 famílias de 15 comunidades na várzea dos rios Canaticu, Piriá e afluentes.

ABASTECIMENTO

O alimento higienizado e embalado está abastecendo a merenda escolar no município e o dia a dia de crianças e adolescentes beneficiários de programas sociais de organizações não-governamentais, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).



LIVROS

FEIRA



Será lançada hoje, no Teatro Estação Gasômetro, em Belém, a 27ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. Este ano, o evento homenageia a mestra de cultura popular, Iracema Oliveira, e o escritor Juraci Siqueira. A Feira será realizada de 17 a 25 de agosto, no Hangar Convenções & Feiras da Amazônia.



FUTEBOL

JUSTIÇA



O projeto Esporte com Justiça do Tribunal de Justiça do Pará confirmou presença no Estádio Leônidas Castro (Curuzu), durante a partida da sexta-feira, 12, entre Paysandu e Ceará. A partida é válida pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Durante os jogos, será feito o atendimento de possíveis ocorrências como a venda de ingressos por preço acima da tabela e atos de vandalismo. O juiz Marco Antônio Lobo Castelo Branco coordenará as atividades.



PAVULAGEM

NACIONAL



A Comissão de Educação e Cultura do Senado aprovou nesta terça-feira, dia 9, projeto do senador Zequinha Marinho (Podemos) que visa reconhecer o Arraial do Pavulagem como manifestação da cultura popular. Em seu parecer, o senador enfatizou que, além de fortalecer a identidade cultural do Pará, a medida promoverá nacional e internacionalmente a cidade de Belém como um importante polo de cultura. Como a votação na comissão teve caráter terminativo, ou seja, sem necessidade de análise no plenário, o projeto segue agora para sanção presidencial.

Em Poucas Linhas

- O Clube de Engenharia do Pará realiza no próximo dia 16, às 19h, evento para debater a infraestrutura para a COP 30. Os palestrantes serão o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, Adler Silveira; e o titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.



- No mesmo evento, o presidente do Clube de Engenharia, Paulo Roseira, entregará a homenagem “Canteiro de Obras” aos secretários de Estado.



- A Secretaria de Esporte e Lazer vai realizar hoje um amistoso entre as equipes de Remo e Paysandu, no jogo Valorant. A partida será na Arena Gamer, o novo espaço do Mangueirão.



- O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região terá o atendimento presencial suspenso nas últimas sextas-feiras de julho. Nessas datas, o órgão funcionará em regime de plantão.



- A Prefeitura de Belém também facultou o ponto dos servidores nas sextas-feiras de julho.



- Serão lançados hoje, em Belém, os Mapas dos Municípios Críticos para o Enfrentamento ao Desmatamento. O trabalho é resultado da parceria entre o Centro de Apoio Operacional Ambiental do Ministério Público do Estado do Pará e o Instituto do Homem e do Meio Ambiente (Imazon).



- Os mapas vão destacar os municípios prioritários para ações de prevenção, controle e redução do desmatamento.



- O Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) do Pará e o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (Cirad) do Governo Francês, promoveu um curso de Associativismo para Gestão de Bionegócios na Aldeia Cajueiro, na Terra Indígena Alto Rio Guamá.



- A iniciativa integra o Projeto Apoio à Gestão e Restauração Florestal da Terra Indígena Alto Rio Guamá, criado para fortalecer as capacidades das associações indígenas para a restauração de seu território.