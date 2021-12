'A inflação terá uma alta permanente e o Brasil voltará a ter um futuro tenebroso'

Em baixa

Companhia aérea do Grupo Itapemirim suspendeu as operações, ontem à noite, e deixou passageiros sem voos em todo o País.

Em alta

O Instituto Butantan começará a produzir, em janeiro, uma nova versão da vacina

contra a gripe que engloba a variante H3N2.

Ministro Paulo Guedes (J. Bosco)

"A inflação não terá uma alta temporária, mas permanente, e o Brasil voltará a ter um futuro tenebroso. Nosso papel é não deixar que isso ocorra.”

Após ceder à pressão do presidente Jair Bolsonaro para reajustar os salários de policiais federais, o ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou, ontem, a possibilidade de governadores e prefeitos de conceder aumentos ao funcionalismo a partir de 2022. Segundo ele, aumentos salariais geram inflação e juros altos.

VACINAÇÃO

Agradecimento

O governador do Pará, Helder Barbalho, usou, ontem, as redes sociais para fazer um agradecimento público aos paraenses que atenderam ao chamado e foram aos postos de saúde em busca da imunização contra a covid-19. Nos últimos doze dias, segundo o governador, foram aplicadas mais de um milhão de doses de imunizantes em todo o Pará. Para quem está à espera do reforço vacinal, a orientação é aguardar cinco meses a contar da aplicação da segunda dose do imunizante.

“Corujão”

Em Ananindeua, a prefeitura tem feito o chamado “Corujão da Vacinação” que, em dez dias, atendeu a mais de dez mil pessoas com a primeira, segunda ou terceira dose da vacina contra a covid-19. Na semana que vem, os atendimentos vão prosseguir, de segunda-feira a sexta-feira, das 18h às 22h, em espaços cedidos por supermercados e shopping center e também nas praças do município.

Crianças

Documento divulgado, ontem, por oito Organizações Não Governamentais (ONGs) que atuam na defesa dos direitos das crianças e adolescentes pede que o governo federal acelere a compra de imunizantes do laboratório Pfizer para aplicação em crianças de cinco a onze anos de idade.



Liberação

Na quinta-feira, 16, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou o uso da vacina para essa faixa etária, a exemplo do que já foi feito em países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Coreia do Sul, Austrália e Holanda. No documento, as ONGs ressaltam que 25 mil crianças e adolescentes brasileiros foram mortos pela covid-19 e defendem a vacinação como essencial para garantir o retorno seguro às aulas presenciais a partir do ano que vem.

GRIPE

Alerta

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém emitiu alerta aos profissionais de saúde sobre o avanço da síndrome gripal. Apenas entre a segunda-feira, 13, e a quarta-feira, 15, o número de casos mais que dobrou. A orientação é que a população procure os postos de saúde para tomar a vacina contra a influenza e mantenha cuidados como o uso de máscara que ajudam a proteger contra a covid-19 e contra outras síndromes gripais.

MANGUEZAIS

Conservação

As comunidades de Reservas Extrativistas (Resex) Marinhas do Pará realizam, hoje e amanhã, uma programação especial para marcar o “Dia do Maretório pelo Clima”. O objetivo é chamar a atenção para a importância das comunidades que moram próximo aos manguezais e que ajudam a manter as unidades de conservação. Maretório é o termo usado para definir territórios onde o ritmo de vida é definido a partir do movimento das marés. Ao todo, serão realizadas ações em doze reservas situadas em municípios como Soure, Viseu e Maracanã.

VIOLÊNCIA

Combate

Em estudo inédito, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mapeou 312 grupos que atuam para promover reflexão e responsabilização para homens autores de violência contra as mulheres. A existência desses grupos de apoio é recomendado pela Lei Maria da Penha e o objetivo é ir além da punição. Como o nome sugere, os grupos são espaços para reflexão e atividades de ações educativas para prevenir reincidências. O estudo apontou que todos os Estados brasileiros, com exceção do Tocantins, realizam pelo menos uma ação preventiva. No Pará, um dos grupos é coordenado pela Defensoria Pública do Estado.

COMIDA

Feira

Será aberta nesta segunda-feira, 20, a nova etapa do circuito “Rango de Feira”. A partir de agora, as receitas elaboradas pelos feirantes durante o período de formação do projeto serão comercializadas nos boxes dos participantes que atuam nas seis feiras instaladas em Icoaraci, Benguí, Pedreira, Marco, Cremação e Ver-o-Peso. As receitas serão julgadas pelo público e por um júri especializado. Juntos, eles vão escolher os três melhores rangos de cada feira. O resultado do concurso será divulgado no dia 12 de janeiro de 2022 como parte da programação comemorativa aos 406 anos de Belém.

EM POUCAS LINHAS

► A Assembleia de Deus realizará a 24ª edição da “Cantata de Natal”. Serão sete sessões do espetáculo “Natal de Belém”, divididas entre os dias 19, 23, 24 e 25, sempre às 17h30 e 19h, no Templo Central.

► A programação é aberta ao público e, para assistir, basta trocar alimentos não perecíveis por ingressos.

► Para ter acesso ao templo serão exigidos o uso de máscara e o certificado de vacinação contra a covid-19.

► A unidade móvel de vacinação do município de Belém vai percorrer, a partir desta segunda-feira, 20, os bairros de Canudos, Pedreira, Sacramenta e São Brás.

► Também na próxima semana, o serviço será levado à comunidade quilombola de Sucurijuquara, no distrito de Mosqueiro.

► O Ministério da Educação (MEC) anunciou, ontem, que, a partir de 2022, professores e diretores de escolas de todo o Brasil terão acesso a avaliações prontas para serem aplicadas a estudantes do ensino médio.

► Os testes estarão disponíveis na plataforma “Avaliações Diagnósticas e Formativas” desenvolvida pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora em parceria com o MEC.

► A meta é avaliar o aprendizado dos alunos no período de aulas remotas.

► A plataforma já oferece testes para o ensino fundamental.

► A Universidade Federal do Pará encerrou, na última quarta-feira, a sua campanha de arrecadação de alimentos.

► Em oito meses, foram arrecadadas 40 toneladas de alimentos distribuídos a 40 entidades parceiras.

► A Câmara Municipal de Ananindeua entrou em recesso com o saldo de 22 projetos de leis aprovados, todos por unanimidade, se firmando como uma Casa Legislativa sem opositores, onde propostas são aprovadas quase sempre sem discussões, com raras exceções.