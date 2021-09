Dirigir no calor

Motoristas de Belém começam a circular com os vidros abaixados. Motivo: economizar o ar-condicionado devido à gasolina cara.



Visita especial

O Grupo Liberal recebe a visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré no próximo dia 22 para um momento de devoção.



“A imposição de prazo, pelo Poder Judiciário, macularia o princípio da separação dos Poderes.”

CÁRMEN LÚCIA, ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), ao votar, na sexta-feira (10), contra a fixação de prazo para que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), analise pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A magistrada é relatora de um pedido apresentado em abril pelo deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), e que já foi negado.





ELEIÇÕES

CALENDÁRIO

Faltando pouco mais de um ano para as eleições de 2022, a movimentação envolvendo partidos e potenciais candidatos já começou. Embora, ainda haja possibilidade de mudanças nas regras eleitorais para o ano que vem, o Tribunal Superior Eleitoral tem alertado para a necessidade de que as legendas fiquem atentas aos prazos para evitar inelegibilidades.



ESCOLHAS

No ano que vem, os eleitores vão escolher presidente e vice-presidente da República, deputados estadual e federal, e governador e vice-governador. Neste momento, as atenções se voltam para as filiações partidárias e trocas de legenda. Provável candidato à reeleição, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ainda está sem partido. O prazo para que ele escolha uma legenda termina em março de 2022, seis meses antes da eleição.



PARÁ

No cenário estadual, há dúvidas, por exemplo, sobre qual caminho tomará o ex-governador Simão Jatene, que não confirma nem nega as especulações de que seria candidato. Com um possível acordo de seu atual partido, o PSDB, em torno da reeleição de Helder Barbalho (MDB), o tucano poderá migrar para outra legenda, possivelmente o PSD deo ex-vice-governador Helenilson Pontes, com quem foi fotografado durante almoço.



PESCADO

CRISE

Os casos suspeitos da síndrome de Haff sob investigação das autoridades sanitárias no Pará começaram a afetar o mercado de pescado no Estado. Conhecida como a “doença da urina preta”, a síndrome é causada por uma toxina encontrada em pelo menos três espécies de peixe.



MEDO

Com medo da doença, muita gente tem evitado qualquer tipo de pescado. Na sexta-feira, a Prefeitura de Santarém proibiu a comercialização das espécies tambaqui, pacu e pirapitinga que venham do Estado do Amazonas. Em todas as feiras e mercados do Estado, o clima é de temor, com peixes sendo rejeitados pelos consumidores independentemente do tipo e origem.

ATERRO

CANAIS

Atendendo à solicitação do Ministério Público, a empresa Guamá Tratamento de Resíduos Sólidos lançou o “Alô Guamá”, ferramenta de comunicação com a comunidade com três canais de contato. Sugestões e reclamações dos moradores sobre problemas como mau cheiro às proximidades do Aterro Sanitário de Marituba podem ser feitas por telefone, e-mail ou ainda por um aplicativo de mensagem. As informações sobre os canais de comunicação também estão disponíveis no site www.guamaambiental.com.br.



AUDITORIA

CONCURSO

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração e Auditoria Geral do Estado fazem amanhã o lançamento do edital do concurso público para o preenchimento de 21 vagas na AGE. Haverá vagas para nível médio e nível superior. O edital será publicado na terça 14, no Diário Oficial do Estado.



ASSÉDIO

CONDENAÇÃO

O presidente do Conselho Regional de Farmácia do Pará (CRF-PA), Daniel Jackson Pinheiro Costa, que estava afastado temporariamente do cargo, foi condenado na última sexta-feira, 10, por assédio moral, pela Justiça do Trabalho. Ele já havia sido condenado e recorreu da decisão, que agora foi reiterada pela Juíza titular do trabalho, Lea Helena Pessoa dos Santos, que ordena a imediata reintegração do servidor demitido por perseguição de Daniel Jackson, que terá de indenizar a vítima em R$ 100 mil.



AFASTAMENTO



Na decisão, a magistrada também afasta Jackson em definitivo da presidência do C-onselho, de onde ele seguia em afastamento temporário desde que foi preso por outras acusações de corrupção e improbidade administrativa. O CRF do Pará segue com gestão de uma junta interventora que está organizando nova eleição para os dias 12 e 13 de novembro, para a qual concorrem três chapas.





EM POUCAS LINHAS



- O Ministério Público Federal adiou para 7 de outubro a divulgação dos resultados de novas auditorias de sustentabilidade das cadeias econômicas da pecuária e dos grãos no Pará. O evento, que será transmitido ao vivo nas redes sociais do MPF, estava agendado para o próximo dia 16.



- Seguem até o próximo dia 29, as inscrições para o teste público de segurança das urnas eletrônicas. Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode se inscrever. Os participantes poderão analisar os códigos-fonte da urna, além de testar os sistemas eleitorais de geração de mídias, votação, apuração, transmissão e recebimento de arquivos, incluindo hardware e softwares. Caso sejam encontradas falhas, o Tribunal Superior Eleitoral promete fazer ajustes antes das eleições do ano que vem.



- O senador Alessandro Vieira deve ser confirmado como pré-candidato do Cidadania à Presidência da República em 2022. Vieira é delegado de Polícia Civil de Sergipe e está no primeiro mandato como senador. Vieira é um dos integrantes da CPI da Covid.



- A Secretaria de Saúde de Belém faz hoje uma programação em alusão ao “Setembro Amarelo”, para chamar a atenção da população e prevenir o suicídio. Serão armadas duas tendas na Praça da República: uma com orientações sobre o tipo de assistência e onde é possível receber atendimentos em saúde mental, e outra com atendimento das práticas integrativas e complementares, com os encaminhamentos necessários aos atendidos durante a ação.

- Por causa da obra de substituição de rede de esgoto da Cosanpa, espalhadas por toda a cidade, os bairros do Umarizal, Nazaré e parte do Reduto voltam a ficar sem água no período das 22h às 5h pelos próximos seis dias.

- As aulas de ginástica coletiva gratuita, com treinamento funcional, dança, aeróbica e alongamento do projeto Saúde + voltam amanhã, às 7h30, na Aldeia Cabana.