Refugiados

Encontro da Sejudh e Alto Comissariado da ONU para Refugiados reforçou, ontem, a parceria do trabalho da Acnur no Pará.

Sessão

O Cine Líbero exibirá dia 21, na sua sala virtual, o longa “Lola e o Mar”, ainda na agenda do mês da visibilidade trans, lembrado em janeiro.

Roberto Campos Neto (J. Bosco)

"A gente precisa ter um pouco mais de boa vontade com o governo"

ROBERTO CAMPOS NETO, presidente do Banco Central, em encontro, realizado ontem, com investidores. Neto afirmou que “45 dias é pouco tempo” e disse ser possível “casar” responsabilidade fiscal com gastos na área social.

CANABIDIOL

POLÍTICA

Começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Pará projeto de lei que cria a política pública estadual para fornecimento gratuito de medicamentos formulados à base de canabidiol (CBD), em associação com outras substâncias canabinoides, incluindo o tetrahidrocanabinol (THC), derivado da planta popularmente conhecida como maconha. A intenção é autorizar o Estado a garantir, quando recomendado por especialista, em caráter excepcional, medicamentos que têm se mostrado eficientes no controle de convulsões. O fornecimento seria feito direto nas unidades de saúde pública estadual e na rede privada conveniada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

EXPORTAÇÃO

Considerado pela medicina como alternativa para o tratamento de casos severos de doenças neurológicas, como epilepsia rara, o canabidiol ainda não tem distribuição gratuita via SUS, exceto em São Paulo, que já tem lei tratando sobre o assunto. Atualmente, é necessária autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para solicitar a importação desses medicamentos do exterior. O projeto de lei que tramita no Pará é de autoria do deputado Angelo Ferrari (MDB).

SAMBA

MARAJÓ

A população de Soure, no arquipélago do Marajó, vai passar o fim de semana de olho no desfile das escolas de samba do grupo especial do Rio de Janeiro.

SAPUCAÍ

A torcida dos marajoaras e de boa parte dos paraenses está com a Paraíso do Tuiuti, que levará à Marquês de Sapucaí a história da chegada dos búfalos à região de Soure, há cerca de dois séculos. O samba-enredo é contagiante e a escola promete fazer bonito.

POEMAS

ZENALDO

“Essência e Margem” é o nome do livro de poemas que o ex-prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, lança hoje, às 19h, na sede da Academia Paraense de Letras. Coutinho afirma que a obra é resultado de escritos feitos nos últimos dois anos, a partir “de estudos e aprimoramento das reflexões existenciais”. Dividido em duas partes, o livro aborda, na primeira parte, questionamentos da humanidade como vida, morte, solidão e afetos. Na segunda parte, os temas centrais são “rios e floresta, ora exuberantes, ora em angústia pelas queimadas e poluição”. O prefácio é da professora Amarílis Tupiassu.

AUXÍLIO

ALUGUEL

A Prefeitura de Belém anunciou ontem, após reunião com moradores remanejados da área do Portal da Amazônia, que vai aumentar o valor do auxílio-aluguel que eles recebem há 16 anos, desde que foram removidos do local para a construção da orla de Belém. Hoje, o auxílio é de R$ 530. O novo valor deve ficar em R$ 700. Não há ainda data para início do pagamento com o reajuste. O cronograma será divulgado apenas nesta sexta-feira, 17, após análise orçamentária do município.

PECÚLIO

FRAUDE

O Tribunal de Justiça do Pará divulgou ontem nota com alerta a seus servidores sobre um novo golpe na praça. Passando por representante do órgão, os fraudadores têm abordado funcionários do órgão, via mensagem de WhatsApp, com documento falso para suposta arrecadação de contribuições para pagamento de auxílio pecúlio. Na nota, o TJ garante que “não disponibiliza documento de arrecadação para pagamento a fim de concessão do pecúlio” e orienta os servidores a não fornecerem dados pessoais para terceiros.

COMISSÕES

INTEGRANTES

Os líderes de partidos com assento na Assembleia legislativa do Pará conseguiram finalizar a montagem do verdadeiro quebra-cabeça que é a definição dos nomes que compõem as comissões da Casa. Como vinha sendo ventilado, o MDB, partido do governador Helder Barbalho, vai presidir as duas comissões mais poderosas da Alepa: a de Constituição e Justiça (CCJ) e a de Fiscalização Financeira e Orçamentária (CFFO). A CCJ ficará sob comando do deputado Eraldo Pimenta e a Comissão de Finanças será dirigida pelo deputado Chamonzinho. A CCJ dita o ritmo de votações na Casa, já que por ela passam, obrigatoriamente, todos os projetos de lei. A Comissão de Finanças é responsável pela análise prévia da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual do Estado.

EM POUCAS LINHAS

- A primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, acompanhará o governador do Estado, Helder Barbalho, no encontro já programado para ocorrer com o rei Charles III, da Inglaterra.

- A reunião, marcada a pedido de Charles, será no próximo dia 17, no Palácio de Buckingham, em Londres.

- A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informa que, em razão do Carnaval, estarão suspensos os atendimentos nas Estações Cidadania de Ananindeua, Belém, Parauapebas, Marabá, Santarém e Tucuruí, nos dias 20, 21; segunda e terça-feira de Carnaval.



- Na Quarta de Cinzas, 22, os serviços serão retomados ao meio-dia.

- Por causa do Carnaval, a Equatorial Energia montou plano de contingência para o período de 18 a 21 de fevereiro.

- A iniciativa é para garantir restabelecimento do fornecimento de energia em casos de interrupção inesperada, em todos os municípios paraenses, com atenção especial aos que vão concentrar maior número de brincantes, como Vigia, Cametá, Curuçá, Salinas e Abaetetuba.

- A partir de amanhã, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange Pará e Amapá, funciona em plantão. É a parada programada do Processo Judicial Eletrônico.

- O atendimento será normalizado dia 22, após ponto facultativo do Carnaval.

- O Sindicato dos Lojistas de Belém esclarece, em nota, que os dias de Carnaval não são, oficialmente, feriados. Lojas do comércio podem abrir normalmente. Nos shoppings, o funcionamento também será normal.

- Dez paraenses negros terão bolsas de estudo em cursos de graduação e pós-graduação de instituições públicas e privadas do Pará este ano. É fruto de Termo de Ajuste de Conduta do Grupo Carrefour com o Ministério Público Federal.

- O acordo se deu após João Alberto Silveira de Freitas morrer espancado por seguranças em uma loja da rede, em Porto Alegre. São 880 bolsas no País.