'A gente lamenta o preço do diesel altíssimo', afirma Bolsonaro em crítica à Petrobras

Droga apreendida

A Polícia Rodoviária Federal registrou apreensão recorde de cocaína em 2021. Foram apreendidas 40 toneladas.



Sobrevida aos pacientes

A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu opções de quimioterapia oral em seu rol de procedimentos contra o câncer.

Jair Bolsonaro (J.Bosco)

"A gente lamenta o preço do diesel altíssimo.”

O presidente Jair Bolsonaro voltou ontem a criticar a Petrobras pelo atual preço do diesel. Ele reclamou que a estatal busca o lucro máximo, “em vez de fazer como as petrolíferas do mundo todo que reduziram suas margens de lucro”. As declarações foram dadas durante a abertura de uma feira de negócios organizada pela Associação Paulista de Supermercados.

INOVAÇÃO

CIDADES



Belém está entre as dez cidades brasileiras classificadas pelo programa “InovaJuntos”, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES), de Portugal, e apoio financeiro da União Europeia (UE). As cidades que participaram da seleção puderam inscrever projetos nas áreas de “Desenvolvimento territorial e consórcios”, “Cultura e social”, “Economia e inovação” e “Cidades verdes e mudanças climáticas”.



IDEIAS



No próximo dia 21, dois representantes de Belém devem estar em Brasília para o primeiro encontro entre os classificados. O objetivo é a troca e disseminação de boas ideias entre os municípios participantes e a sua extensão para as demais cidades brasileiras e portuguesas.

LULA

VISITA



A cúpula do Partido dos Trabalhadores confirmou para o próximo mês a vinda ao Pará do pré-candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Falta apenas definir a data. Aliás, o ex-presidente se casará amanhã com a socióloga Rosângela da Silva, a “Janja”. A cerimônia será em São Paulo, com festa para 220 convidados.

HEPATITE

ALERTA



Uma nota técnica com as orientações aos profissionais de saúde e às secretarias municipais de saúde sobre o fluxo de notificação obrigatória da “hepatite aguda grave de etiologia desconhecida em crianças” foi emitida, na semana passada, pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs), órgão da Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa), e pelo Laboratório Central do Estado (Lacen). Os primeiros casos da doença foram registrados no Reino Unido e o assunto tem deixado autoridades de saúde de todo o mundo em alerta.



SINTOMAS



Na nota, os órgãos alertam que os casos envolvendo quadro clínico com sintomas gastrintestinais incluindo dor abdominal, diarreia e vômitos, além de inflamação do fígado com enzimas hepáticas elevadas, devem ser imediatamente comunicados à Diretoria de Vigilância em Saúde da Sespa, e a coleta dos exames deverá ser feita para encaminhamento ao Lacen, que investigará os casos. Exames laboratoriais realizados na rede privada de saúde, mas que atendam aos critérios de definição de casos, também devem ser encaminhados para controle da Sespa e para o Lacen que poderá solicitar avaliações complementares.



REGISTROS



Até o momento, não foram registrados casos da síndrome em municípios paraenses. A doença tem atingido crianças e adolescentes, mas, como já há casos no Brasil, a Sespa está em alerta e a emissão da nota, uma praxe diante de doenças novas, é justamente para estabelecer o fluxo correto de notificação e investigação dos casos. No Brasil, já existem 28 casos em investigação nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, Espírito Santo e Santa Catarina.

CORREIOS

APROPRIAÇÃO



O Ministério Público Federal (MPF) reforçou pedido à Justiça Federal de condenação de um servidor dos Correios que, entre 2011 e 2015, foi gerente da estatal no município de Curuçá, no nordeste paraense. Segundo a denúncia, o funcionário se apropriou de quase R$ 500 mil da agência. Em procedimento administrativo disciplinar e no processo judicial, o ex-gerente tentou argumentar que o dinheiro não estava mais nos cofres dos Correios por inúmeros fatos fora de seu controle, como arrombamentos, mas essas alegações não foram comprovadas, segundo garantiu o MPF à Justiça.

ENTREVISTA

PRESIDENCIÁVEL



Em continuidade à série de entrevistas com os pré-candidatos à Presidência da República, os jornalistas do Grupo Liberal sabatinarão, hoje, Luiz Felipe D’Ávila, do Novo. A conversa será conduzida pelo radialista Abner Luiz, da Rádio Liberal FM, e pelo repórter de política de O LIBERAL, Eduardo Laviano. O programa vai ar ao meio-dia e poderá ser acompanhado pelas redes sociais do grupo, portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal. Nos últimos meses, os jornalistas do grupo ouviram todos os principais candidatos ao Palácio do Planalto, incluindo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que sonha com a reeleição.

Em Poucas Linhas

► A Coordenação de Diversidade do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará promoverá, hoje, a partir das 15h, um ciclo de palestras para marcar o Dia Internacional de Combate à Homofobia. O evento será no campus universitário do Guamá. Os debatedores serão os advogados Davi Almeida e Hugo Mercês, o juiz de Direito Agenor de Andrade e a fundadora do coletivo “Lesboamazônidas”, Simara Ismael. Há 13 anos, o Brasil ocupa o topo da lista de países que mais matam pessoas LGBTQIA+ em todo o mundo.



► O Poder Judiciário vai reunir, hoje, as presidentes dos quatro principais tribunais no Estado para o evento de abertura da programação da 20a Semana de Museus e da Memória Judiciária Paraense. O encontro será às 10h30, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral, na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Como parte da programação será aberta a exposição “Novos olhares sobre as eleições do Pará”.



► A Horizonte Minerals vai apresentar, no próximo dia 18, o projeto “Araguaia de Ferroníquel”. Localizado no município de Conceição do Araguaia, o projeto é apontado como o de maior investimento em níquel do Brasil, alcançando R$ 2,5 bilhões. A produção deve chegar a 14,5 mil toneladas de níquel por ano na fase inicial. O projeto vai gerar mais de 2,2 mil empregos. A mina deve ser operada por 28 anos.

► O “Fecant Kids”, etapa infantil do Festival Canção da Transamazônica, realizado no município de Altamira, na Região Xingu, ganha edição exclusiva chamada de “Fecant Comunidade”, que vai distribuir R$ 23 mil em prêmios. Pela terceira vez, os intérpretes mirins de 6 a 17 anos de idade poderão concorrer. O edital será lançado no próximo dia 20 no site.