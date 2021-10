'A força do Brasil bonito se sobrepõe aos horrores que a gente vem passando', diz Caetano Veloso

Pesquisa Datafolha

Para 93% dos brasileiros, a remuneração dos servidores não deve ultrapassar o teto constitucional de R$ 39,2 mil mensais.

Recírio com festa

A 2ª edição do ‘Círio na Estação’ segue até amanhã com carimbó na orla da Estação das Docas e exposições fotográficas.

(J.Bosco)

"A força do Brasil bonito se sobrepõe aos horrores que a gente vem passando”

CAETANO VELOSO, ao comentar o atual cenário político do país. O músico de 79 anos lançou, recentemente, o disco “Meu coco”, primeiro álbum da carreira somente com composições próprias e nenhuma parceria, e que foi gravado em casa durante a pandemia. No novo trabalho, Caetano também traz canções de cunho político.



SUSPEITAS

Empresas

Além da CPI que será instalada em breve na Câmara de Vereadores de Belém, o Ministério Público do Estado também quer saber para onde vão os milhões de reais - e põe milhões nisso - das multas não pagas há décadas pelas empresas de ônibus da Grande Belém. Com a palavra, o chefe Paulo Gomes.

Modus operandi

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) tem o mesmo “modus operandi” do sindicato do Rio de Janeiro. A diferença é que lá o presidente foi para o presídio. Aqui, o senhor Paulo Gomes anda livre, leve e solto.

Absurdo

Portugal, terrinha tão querida por todos, é o destino de mais de 600 milhões de dólares enviados sem qualquer tipo de comunicação aos órgãos federais competentes. Isto é um absurdo com os paraenses que dependem dos ônibus.

Lavagem

Uma “jurista” (mulher que empresta dinheiro a juros) de Belém é quem movimenta e lava o dinheiro das companhias de ônibus e de outras empresas do Pará. O mais impressionante é que até as mangueiras da avenida Nazaré sabem do esquema. Pelo visto, o crime, para ela, compensa. É algo que, inclusive, perdura há décadas. Quando terá fim? Quem sabe a resposta? Ministério Público do Estado? Pode ser que a CPI da Câmara de Vereadores ajude a acabar com esta Organização Criminosa (Orcrim). A população, claro, agradece.

JOVENS

MORTES

Divulgado na sexta-feira, 22, o Panorama de Violência Letal contra Crianças e Adolescentes no Brasil escancara o drama da infância em um País marcado pela desigualdade de gênero e raça.

Violência

O estudo, feito pelo Fundo das Nações Unidas para Infância e Juventude (Unicef) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, identificou 34.918 registros de mortes violentas intencionais de crianças e adolescentes brasileiros entre 2016 e 2020. A média anual é de 6.970 mortes. A maioria dos casos atinge pessoas com idade entre 15 e 19 anos. Nessa faixa etária, quatro em cada cinco mortos são meninos negros.

Crianças

O trabalho traz ainda a chocante informação de que, só no ano passado, 213 crianças com menos de nove anos foram assassinadas no Brasil. Em cinco anos, foram 1.070 vítimas fatais nessa faixa etária.

Pará

Apesar de ainda apresentar números altos de violência contra crianças e jovens, o Pará apresentou, segundo o estudo, tendência de queda no período. Em 2018, o Estado atingiu o maior índice, com 31,81 registros de mortes intencionais de crianças e jovens por grupo de 100 mil habitantes. Em 2019, o índice caiu para 29,19 e, no ano passado, chegou a 21,04 registros a cada 100 mil habitantes. Um dado preocupante é que, no ano passado, 28,60% das mortes de pessoas de zero a 19 anos registradas no Estado foram decorrentes de intervenção policial. Com esse percentual, o Pará foi uma das quatro Unidades da Federação com percentual de vítimas da Polícia acima de 25% dos casos, ao lado de São Paulo, Amapá e Sergipe.

Estupro

Por causa da falta de registros referentes a 2016, o estudo levantou números de estupro apenas a partir de 2017. Os dados também são alarmantes. Em quatro anos, foram 179.277 casos de estupro ou estupro de vulnerável com vítimas de até 19 anos no Brasil, média de 45 mil casos por ano. Desse total, 62 mil vítimas têm menos de dez anos. O Pará apresentou informações apenas referentes a 2017, 2018 e 2019. Nos últimos três anos, o índice ficou acima de 80 registros por 100 mil habitantes.

VACINA

PRORROGAÇÃO

A Secretaria Municipal de Saúde de Belém vai anunciar, na semana que vem, um novo Dia D para a campanha de multivacinação, criada para atualizar os cartões de vacinação de crianças e adolescentes de zero a 15 anos. A meta do município era atingir cinco mil pessoas, mas até a última quinta-feira, menos de 300 haviam procurado os postos.

EM POUCAS LINHAS

► Mulheres que atuam nas forças de segurança pública do Pará vão participar, nesta semana, de um evento exclusivo para debater as questões de gênero dentro dos órgãos de segurança pública do Estado e dos municípios. O primeiro Fórum de Mulheres da Segurança Pública do Pará e primeiro Encontro Estadual de Guardas Municipais Femininas do Pará serão realizados nesta terça-feira, 26, e as inscrições já podem ser feitas pelo site da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

► Uma pane no sistema da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém (Codem) está atrasando a liberação de processos de compra e venda de imóveis. Quem atua no mercado imobiliário já começa a reclamar dos prejuízos. Segundo fontes da coluna, não há previsão de solução para o problema.

► Ainda como parte das comemorações pelos 130 anos do Ministério Público do Estado, celebrados em 22 de junho, a instituição vai sediar na terça-feira, 26, a reunião ordinária do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais dos MPs dos Estados e da União (CNPG). A programação será no Palácio Lauro Sodré, atual Museu Histórico do Pará. O procurador-geral de Justiça César Mattar Jr será o anfitrião do encontro, presidido pela presidente do CNPG, a procuradora-geral de Justiça do Amapá, Ivana Cei.

► Pelo segundo ano consecutivo, o encerramento da quadra nazarena não terá a procissão do Recírio. Amanhã, às 7h, a imagem original de Nossa Senhora de Nazaré voltará para o Glória e, logo após, haverá missa celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira.

► A chapa imbatível para 2022 no Pará é a ex-governadora Ana Julia Carepa na cabeça e como vice, o ex-prefeito de Belém Zenaldo Coutinho.