'A floresta em pé deve ser tratada como ativo econômico', defende Helder Barbalho

Qualificação profissional

O “Forma Pará” prorrogou até o próximo dia 8 as inscrições para o seletivo que oferta 1.790 vagas em 35 municípios.

Em busca da vitória

Estudantes da Universidade Federal do Pará vão disputar a final de competição nacional de empreendedorismo social.

Helder Barbalho (J. Bosco)

“A floresta em pé deve ser tratada como ativo econômico.”

Foi o que afirmou o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), em entrevista para a revista “Veja”. Segundo ele, a floresta amazônica poderia render um bilhão de dólares aos Estados que abrigam o bioma. Mas há entraves no Ministério do Meio Ambiente.

ARTE PARÁ

RETA FINAL

Hoje é o último dia para as inscrições no edital do Arte Pará 2022. O evento vai premiar sete artistas, dentre os 15 selecionados por uma comissão formada pelo curador geral do evento, Paulo Herkenhoff, além do júri convidado composto por Aldrin Figueiredo, Daniel Barreto e Sandra Benites. Serão cinco prêmios de R$ 10 mil para cada artista premiado, e mais duas bolsas de residência artística, uma na categoria de “Mostra Nacional” (Inclusartiz, no Rio de Janeiro) e outra na de “Fomento à Produção de Artistas Emergentes” (Pivô, em São Paulo).

QUILOMBOLAS

CONFLITO

A Defensoria Pública Agrária oficiou, na última quinta-feira, 14, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), requisitando informações sobre a regularidade ambiental da empresa produtora de dendê Agropalma e sobre a instituição de reserva legal em área já ocupada pela comunidade quilombola Vila Gonçalves, no município do Acará. O Estado tem dez dias para responder o documento. A região é palco de diversos conflitos agrários. Antes da medida, o Núcleo das Defensorias Públicas Agrárias ouviu, mais uma vez, os quilombolas da Vila Gonçalves, que reafirmam que são vítimas de intimidações pela empresa. Desde 2020, a instituição acompanha a comunidade quilombola em situação de conflito fundiário.

AMEAÇAS

Segundo relato de moradores para a defensora pública agrária Andréia Barreto, a Agropalma apreendeu apetrechos de pesca e de atividade agrária da comunidade, alegando que a área é de reserva legal, quando, na verdade, o território é tradicionalmente ocupado pela comunidade quilombola da Vila Gonçalves. Diante disso, a Defensoria Agrária de Castanhal instaurou procedimento administrativo para analisar a legalidade da instituição de uma reserva legal na terra de quilombo.

MULHER

OUVIDORIA

Foi marcada para a próxima quinta-feira, a instalação oficial da Ouvidoria da Mulher do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará. O evento será às 8h30, durante a sessão plenária, com a presença da presidente do TRE, desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, e da juíza Rosa Navegantes, designada para a coordenação. O TRE do Pará informa que a Ouvidoria da Mulher “será um canal de atendimento especializado para o acolhimento e escuta ativa de mulheres que se sintam vítimas de violência política e ou de gênero ou de algum tipo de assédio e discriminação”.

INTEGRAÇÃO

O trabalho da Ouvidoria será integrado ao da Comissão de Incentivo à Participação Feminina na Política e da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, Sexual e da Discriminação do TRE do Pará e contará com a parceria do serviço psicossocial do órgão. Para ampliar a divulgação das atividades da Ouvidoria, será elaborada uma cartilha e disponibilizado um formulário on-line para receber as demandas e orientar os atendimentos.

VER-O-RIO

AGRESSÃO

O prefeito Edmilson Rodrigues usou as redes sociais para garantir que a Prefeitura de Belém vai apurar “com rigor e transparência” as agressões cometidas por um integrante de sua equipe contra uma mulher. O fato ocorreu durante a entrega das obras de revitalização do complexo Ver-o-Rio. A mulher filmava a chegada da comitiva do prefeito e fazia críticas à gestão, quando teve o telefone arrancado das mãos por um homem. Em seguida, ele pisou no aparelho. “Desde já ressalto que não há qualquer orientação da gestão para que servidores impeçam manifestações de qualquer ordem a respeito das ações deste governo”, escreveu Rodrigues.

VOOS

INCREMENTO

Neste mês de julho, a companhia aérea Latam aumentou em 5% a oferta de voos no Pará, em relação aos números de antes da pandemia de covid-19. A oferta doméstica de assentos da companhia, programada para este mês, ultrapassa a oferta de julho de 2019. A retomada e o crescimento no Pará foram impulsionados pelo incremento de voos na rota Belém-São Paulo (Guarulhos) - de 19 para 30 voos semanais. Já dentro do Estado, também partem os voos diretos da companhia nas rotas Santarém-Brasília (cinco voos semanais), Marabá-Brasília (oito voos semanais), Belém-Brasília (onze voos semanais), Belém-Fortaleza (dez voos semanais), Belém-Manaus (três voos semanais) e Belém- -Macapá (quatro voos semanais).

Em poucas linhas

► Será realizado hoje, das 9h às 12h, no Museu de Arte Sacra, o “Encontro sobre a História da Pintura em Belém”.

► O evento é promovido pela Fundação Cultural do Pará, em parceria com o Sistema Integrado de Museus e Memoriais.

► Os segurados do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará não precisam comparecer à sede do órgão em busca de autorização prévia para procedimentos.

► A dispensa vale para os meses de julho e agosto.

► A principal proposição institucional da Assembleia Legislativa do Pará para encerrar o ano é a do novo Regimento Interno (RI), que está pronta para ser votada em plenário.

► Elaborado na íntegra pelo deputado Raimundo Santos (PSD), o novo RI foi resultado de sete anos de pesquisas e elimina normas internas ainda em vigor e consideradas ultrapassadas.

► Na capital, além das oito unidades de urgências com testes 24 horas contra a covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde Pública determinou a realização de testes na Unidade de Referência do bairro do Reduto.

► Até segunda ordem, os testes serão feitos todos os dias este mês, inclusive aos sábados e domingos, com atendimento de 300 pessoas por dia, mas somente para quem apresenta sintomas gripais.

► A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém realizará, hoje, uma ação cidadã no bairro do Carananduba, na Ilha de Mosqueiro.

► Será das 9h às 14h, na Escola Estadual Carananduba, com serviços de emissão da primeira e segunda vias da meia-passagem e do cartão sênior, da segunda via do cartão especial e credencial para estacionamento.

► Para a emissão da primeira via da meia-passagem, o estudante tem que agendar o atendimento pelo site do Passe Fácil. Além disso, o aluno deve apresentar original e cópia da cédula de identidade e uma fotografia 3×4.