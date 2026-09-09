'A destruição causada pela mineração libera mercúrio nos rios,contaminando a água', diz DiCaprio

"Estados Unidos da América”

Trump publica mapa com Islândia sob bandeira dos EUA, e país convoca embaixador americano.

Dinheiro esquecido

Banco Central diz que R$ 5,6 bilhões podem ser resgatados; 23,6 milhões de pessoas têm direito.

“A destruição causada pela mineração (...) libera mercúrio nos rios, contaminando os peixes que as pessoas comem e a água que bebem”

Leonardo DiCaprio, ator, publicou ontem mensagem nas redes sociais sobre os impactos do garimpo ilegal na Amazônia, citando especificamente a região do Médio Xingu, no sudoeste do Pará. A manifestação coincide com a distribuição gratuita de “Yanuni”, documentário produzido por ele que retrata a linha de frente da defesa do território amazônico.

NEGRITUDE

LUTO

A professora universitária Zélia Amador de Deus, que faleceu ontem (8), foi mais que uma intelectual. Tornou-se um símbolo antirracismo. Foi escritora, atriz, diretora de teatro e, em todas as áreas de atuação, uma militante incansável pelos direitos da população negra, sendo também uma das fundadoras do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa). Ao longo de sua vida, a professora Zélia teve papel decisivo na defesa dos direitos das comunidades quilombolas e ajudou a desenhar a política nacional de cotas raciais, uma das principais políticas afirmativas do País.

INVASÃO

MULTA

O Ministério Público Federal (MPF) pediu à Justiça Federal em Altamira (PA) que determine a aplicação de multa diária de R$ 50 mil à União “pela demora e omissão” no envio de forças de segurança para conter uma invasão na Terra Indígena (TI) Ituna-Itatá. Segundo o MPF, o território, reservado à proteção de povos indígenas isolados, foi ocupado por mais de 500 pessoas nas últimas semanas. O avanço ilegal estaria sendo acompanhado por uma disparada de queimadas, desmatamento e ameaças a servidores da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

VIGIA

DEVOÇÃO

A Paróquia de Vigia inaugura amanhã (10) uma galeria de arte. O espaço foi criado para valorizar a arquitetura e a história da devoção mariana local, de quase 300 anos, dedicada à Virgem Maria pela Companhia de Jesus. Os jesuítas atuaram em Vigia desde o início da década de 1730 até 1761, quando em julho daquele ano cinco missionários e um leigo foram presos e recambiados para Lisboa.

DOGMAS

A galeria abrirá com uma exposição sobre os dogmas da Virgem Maria. O destaque principal será uma réplica da escultura em mármore que ornamenta o alto da fachada do santuário diocesano.

SEMELHANÇA

A imagem guarda semelhança à “Virgem da Lactação” - ou Nossa Senhora de Nazaré - a escultura de 25 centímetros de altura em madeira policromada, cuja autoria se atribui a São José, preservada em Portugal. Não é a mesma imagem que se vê no Círio de Belém, nem no de Vigia, que ocorrerá neste domingo.

PESQUISA

COLABORAÇÃO

Oito instituições públicas de pesquisa da Pan-Amazônia assinaram o Memorando de Entendimento (MoU), entre elas o Museu Paraense Emílio Goeldi. O documento é considerado um marco de cooperação e prevê ampliação de pesquisas colaborativas e compartilhamento de capacidades. Criada em 2024, a Rede Bioamazônia reúne, além do Museu Goeldi, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, o Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), o Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, o Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), o Instituto Nacional de Biodiversidad del Ecuador (Inabio) e o Instituto de Ecología da Universidad Mayor de San Andrés (IE-Umsa).

ESPECIALIDADES

MARAJÓ

O Ministério da Saúde segue no Marajó atendendo a pacientes que precisam de serviços especializados. A estrutura foi montada na cidade de Breves e reúne equipamentos para diagnóstico, como tomógrafos. Além de Breves, serão atendidos pacientes de outros cinco municípios: Portel, Melgaço, Curralinho, Anajás e Bagre. A capacidade é para 70 exames. Até o momento, 18 municípios paraenses já receberam a carreta com serviços especializados em saúde da mulher, exames de imagem e oftalmologia. Ao todo, 9,4 mil pessoas foram atendidas e mais de 23,6 mil procedimentos foram realizados.

DOUTORES

PRAZO

Fica aberto até o dia 18 o prazo para que pesquisadores paraenses submetam propostas ao programa Profix Conhecimento Brasil. As inscrições são realizadas pela plataforma da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa) e são destinadas a projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação voltados à atração e fixação de doutores no Pará.

Em Poucas Linhas

► O Museu das Amazônias (MAZ), em Belém, anunciou que reabre ao público no dia 3 de novembro. A nova fase contará com duas exposições: “Amazônias no Plural”, de longa duração, e “Água, Pantanal, Fogo”, temporária. A visitação seguirá gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pela internet. A reabertura ocorre às vésperas da passagem de bastão da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), realizada em Belém em 2025, para a COP 31, que será realizada na Turquia em novembro.

► O padre Francisco Cavalcante, pároco do Santuário da Basílica de Nazaré, celebra nesta quarta-feira (9) missa para pacientes e servidores do Hospital Ophir Loyola, em Belém. A celebração é organizada pela Guarda de Nossa Senhora de Nazaré do hospital e pelo Terço dos Homens, ligado à paróquia de Nazaré.

► A Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará (Seaster) promove no dia 21 o Feirão de Empregos. A programação é voltada para pessoas com deficiência e reabilitadas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). Será realizado das 8h às 13h no Centro Integrado de Inclusão e Cidadania (Ciic), na avenida Almirante Barroso, em Belém. Haverá emissão de documentos, entrevistas e encaminhamento para vagas de trabalho.

► A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) participa da missão científica “Aliança IRD – Brasil - Marrocos para uma abordagem transatlântica em torno dos Ecossistemas Florestais e das Zonas Áridas”, promovida pelo Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento (IRD). A programação ocorre até o dia 14, na França e no Marrocos, e reúne dirigentes universitários e pesquisadores envolvidos em iniciativas de cooperação internacional.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abre, a partir de amanhã (10), as inscrições aos Processos Seletivos 2027. No Prosel, as inscrições seguem até 13 de outubro, com seleção pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para Letras-Libras e Música, o prazo vai até 24 de setembro