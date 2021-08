'A democracia nasce do voto responsável e contabilizado', afirma Jair Bolsonaro

Acesso normalizado

Após apresentar instabilidade desde o dia 23 de julho, a Plataforma Lattes foi restabelecida na noite do sábado, 7.

Crianças mais tristes

Pesquisa da Fundação Lemann apontou que, na pandemia, 44% das crianças e adolescentes no Brasil se sentiram mais tristes.

"A democracia nasce do voto responsável e contabilizado”

A frase é do presidente Jair Bolsonaro, que neste sábado participou de passeio de moto em Florianópolis e reforçou a defesa do voto impresso.

CÍRIO

POLÊMICA

Como esperado, o anúncio sobre o formato do Círio 2021, feito ontem pela Diretoria da Festa de Nazaré, dividiu opiniões e alimentou debates nas redes sociais. A Diretoria do Círio confirmou que as duas grandes procissões - a trasladação e a romaria do segundo domingo de outubro - serão realizadas, mas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré conduzida em caminhão do Corpo de Bombeiros. Um grupo acha que mesmo nesse formato a festa atrairá uma multidão. Há quem defenda que a diretoria pecou pelo excesso de cuidado e que o quadro atual da pandemia já permite retorno ao formato original da festa.

CAUTELA

Tanto a arquidiocese de Belém quanto a Diretoria da Festa fizeram questão, contudo, de manter o tom de cautela e ressaltaram, várias vezes durante o anúncio, que ainda pode haver mudança na programação, a depender do quadro sanitário em outubro. “É necessário ter respaldo das autoridades de saúde do Estado e municípios. Não podemos assumir o risco de uma eventual contaminação. Deus quer a vida e a saúde de todos”, explicou o arcebispo Metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, apelando ao bom senso dos fiéis.

PROIBIÇÃO

INÉDITA

Uma lei inédita no Pará veda a nomeação, no município, para cargos em comissão de pessoas que tenham sido condenadas nas condições previstas na Lei Maria da Penha e na Lei Federal do Feminicídio. O pioneirismo vem de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A proibição foi sancionada pelo prefeito Daniel Santos (MDB) na sexta-feira, 6 de agosto, e será publicada nos próximos dias.

ALCANCE

A proibição valerá para toda a administração direta e indireta, dos Poderes Executivo e Legislativo de Ananindeua e atinge os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

PRÊMIO

ALEPA

A Assembleia Legislativa votará ainda neste mês o projeto de resolução que institui a “Medalha do Mérito Jornalístico” e cria o “Prêmio Alepa de Jornalismo”. O prêmio vai contemplar diversas categorias da Imprensa do Estado. Também está prevista para agosto a análise do projeto de criação da “Medalha ‘Conta Comigo’ de Valorização do Voluntariado e Terceiro Setor”, a ser entregue uma vez por ano durante cerimônia que marcará o Dia Nacional do Voluntariado, comemorado em 28 de agosto. A autoria de ambas as proposições é do ouvidor-geral da Alepa, Raimundo Santos (Patriota).

DESRESPEITO

ESTACIONAMENTO

Leitora da coluna precisou estacionar em prédio comercial da travessa Dom Romualdo de Seixas, no Umarizal, mas ao desembarcar foi informada que deveria sair do edifício, caminhar uma quadra e ir a outro prédio para pagar o boleto, voltar para o estacionamento e só então pegar o veículo de volta. A empresa Estapar, que administra o espaço, não tinha funcionário a quem os clientes pudessem pagar o tíquete. Detalhe: a cliente estava em fase de recuperação de uma cirurgia na perna e o objetivo, ao usar o estacionamento, era justamente evitar deslocamentos pela via.

CACAU

OSCAR

Vem do Assentamento Turuê, em Novo Repartimento, Pará, uma das amostras de cacau brasileiro que vão disputar, em outubro, o Cocoa of Excellence, do Salon du Chocolat de Paris, considerado o Oscar do setor de chocolates. O representante paraense na disputa é o produtor familiar paraense João Evangelista Lima. A inscrição de Lima teve o apoio da Fundação Solidariedad, que incentiva os agricultores familiares a plantar cacau na sombra de árvores nativas.

PRESOS

SAÍDA

Juízes das comarcas de Marabá e Santarém seguiram decisão tomada na Região Metropolitana e aceitaram adiar a saída temporária de presos que ocorreria neste período do Dia dos Pais. A medida foi tomada a pedido da Secretaria de Administração Penitenciária, que alegou ter informações de que entre os liberados havia presos com ordens para matar policiais penais. Na semana passada a Seap desenhou uma programação de saída temporária, para ser cumprida nos próximos meses, e espera apenas aval da Justiça para começar a liberar os presos. Aproximadamente 2,5 mil custodiados têm direito ao benefício.

Em Poucas Linhas

► A Secretaria Municipal de Saúde informou que nesta segunda-feira, 9, não haverá vacinação contra a covid-19, em Belém. O município aguarda a chegada de novas doses para retomar o calendário de vacinação.

► Patrões e empregados chegaram a acordo e, no próximo domingo, 15, feriado de Adesão do Pará à Independência, o comércio funcionará em horário normal.

► Em parceria com o Serviço Nacional do Comércio de Paragominas, a indústria paraense Floraplac concluiu a primeira turma do curso de operador de linha de produção de MDF. A cerimônia de entrega dos certificados foi realizada sexta-feira, 6, no Teatro Municipal Reinaldo Castanheira.

► Começa na quarta-feira, 11 de agosto, a 10ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema. O evento é considerando o mais importante do audiovisual sul-americano dedicado às temáticas socioambientais. Neste ano, a mostra traz 101 títulos de 40 países, 30 deles inéditos no Brasil. A programação será on-line e gratuita.

► O governo do Estado anunciou que fará, ainda neste ano, a reconstrução de 90 pontes no sul e sudeste do Estado. As obras serão feitas a partir de convênios firmados entre as prefeituras dos municípios e o governo. Entre os municípios contemplados estão Redenção, Xinguara, Rio Maria e Conceição do Araguaia.

► Fafá de Belém, a cantora paraense que faz sucesso internacional, completa hoje 65 anos. Segundo dados do Ecad, Fafá tem 539 gravações cadastradas no banco do órgão. “Nuvem de Lágrimas”, de Paulo Debetio e Paulinho Rezende, foi a música do repertório de Fafá mais tocada nos últimos cinco anos. Já a canção que Fafá de Belém mais gravou ao longo da carreira foi a belíssima “Esse Rio é Minha Rua”, de Paulo André e Ruy Barata.