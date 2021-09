'A deficiência não nos define e nem nos limita', diz o nadador paralímpico Daniel Dias

Imunização avança

Em mais de 95% dos municípios brasileiros a vacinação contra covid-19 já está na faixa etária abaixo de 25 anos, aponta a CNM.



Compras e sustentabilidade

Segundo estudo da BBC Global News, 79% dos consumidores levam em consideração as práticas sustentáveis das marcas ao comprar.

(Repórter 70)



"A deficiência não nos define e nem nos limita”.



A declaração é do nadador Daniel Dias, maior atleta paralímpico do Brasil e que hoje será o porta-bandeira do país na cerimônia de encerramento das Paralimpíadas de Tóquio.



PADROEIRA

ENCONTRO



Em peregrinação no Rio de Janeiro, a imagem da “Padroeira dos Paraenses” será levada, na próxima quarta-feira, para uma visita ao Cristo Redentor. O encontro de dois dos maiores símbolos religiosos do País será transmitido ao vivo pelas redes sociais da Diretoria da Festa de Nazaré e do Cristo Redentor. Durante o evento haverá apresentação musical da cantora Fafá de Belém, uma das idealizadoras da cerimônia que também será transmitida em suas redes sociais. A peregrinação ao Rio começa hoje e inclui carreata por Copacabana e visita ao Centro de Tradições Nordestinas.



CAMPANHA

PRÉVIAS



Em plena campanha para conquistar votos de correligionários do PSDB, o governador de São Paulo, que vai disputar as prévias do partido para escolha do candidato tucano à Presidência da República, desembarcará em Belém no dia 11 para conversar com empresários e líderes políticos de outros partidos. Na agenda, João Doria incluiu um bate-papo com jornalistas e um jantar para o qual convidou o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e o atual presidente do PSDB estadual, o deputado federal Nilson Pinto de Oliveira.



ALIANÇAS



No cardápio, possíveis alianças com vistas às eleições do ano que vem. A ala tucana comandada por Nilson Pinto defende aliança com o MDB de Helder, que apoiaria uma possível candidatura tucana ao Senado. O nome cotado nesse desenho seria o do ex-prefeito de Ananindeua Manoel Pioneiro. Enquanto isso, outra ala defende candidatura própria ao governo do Estado.



TRABALHO

CONCILIAÇÃO



A Justiça do Trabalho realizará, de 20 a 24 deste mês, a Semana Nacional da Execução e Conciliação Trabalhista. Com o tema “Cada solução, um recomeço”, a ideia é ampliar a efetividade das decisões da Justiça Trabalhista.



GARIMPAGEM



Na semana estará ativado o projeto “Garimpo”, do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Esse projeto faz a busca dos trabalhadores que venceram ações judiciais, mas não apareceram para receber os pagamentos a que têm direito. As informações são de que atualmente há mais de R$ 50 milhões disponíveis em processos trabalhistas, alguns até já arquivados. Coordenado, no 0Pará, pelo juiz Deodoro Tavares, o projeto está sendo desenvolvido como piloto para o Tribunal Superior do Trabalho.

ELEIÇÕES

MULHERES



A nova versão do projeto do Código Eleitoral, em análise pela Câmara dos Deputados, incluiu um dispositivo que anistia os partidos que deixaram de cumprir a cota mínima de candidaturas de mulheres e negros ou que não destinaram o montante correto de recursos para esses grupos em eleições anteriores. O projeto diz que não serão aplicadas “sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores, multa ou suspensão do Fundo Partidário” às siglas que descumpriram as regras. Essa é a terceira versão do relatório, da deputada Margarete Coelho (PP-PI), e foi protocolada na sexta-feira, 3. A votação deve começar na próxima semana.



ANISTIA



A anistia é uma demanda da maioria dos partidos, que há várias eleições têm ignorado a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, de 2019, as mulheres até tiveram um aumento no valor médio recebido para campanhas, mas a determinação de repasse de pelo menos 30% dos recursos do Fundo Eleitoral para as candidatas e para os negros não foi respeitada pela maioria das legendas. Uma proposta de emenda à Constituição sobre o mesmo tema foi aprovada pelo Senado em julho e aguardava deliberação da Câmara. A proposta, porém, foi incorporada agora ao projeto do novo Código Eleitoral.



MINORIA



Caso aprovado, o novo Código Eleitoral mina uma luta que tem sido do próprio TSE, de aumentar a participação feminina na política, já que as mulheres ainda são minoria nos cargos eletivos do País. Segundo levantamento recente do TSE, com base nas últimas quatro eleições, a proporção de mulheres em relação ao total de eleitos não chega a 20%. A situação piora nos postos mais altos do Executivo, onde a presença de mulheres também é rara. Até hoje, somente seis Estados elegeram mulheres governadoras em toda a história da República brasileira.



EM POUCAS LINHAS



Empresários e trabalhadores do setor de comércio fecharam acordo e os estabelecimentos comerciais poderão funcionar normalmente no feriado da Independência.



O ex-ministro da Cultura de Cabo Verde, músico, professor, escritor e ativista negro Mário Lúcio se apresentará, no próximo dia 9, no evento “Jornadas de Gratidão aos Povos Negros”. Será no Teatro Margarida Schivasappa.



Mário Lúcio fará uma apresentação de música e poesia.



Servidores da Companhia de Saneamento do Pará entram hoje na terceira semana de paralisação.

Eles reivindicam o cumprimento de acordo firmado em 12 de julho que previa reajuste de 5% no tíquete alimentação.



Pelo acordo, o percentual passaria a valer em agosto, mas os contracheques do mês saíram sem o reajuste.



A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) determinou o reforço operacional da linha para Mosqueiro no feriado prolongado do Dia da Independência.



O reforço vai até a próxima terça-feira, 7, na linha Mosqueiro-São Brás, que recebeu incremento de dez ônibus durante a operação. No total, são 28 veículos atendendo a ilha desde ontem.



O Inova Amazônia, programa coordenado pelo Sebrae do Pará que reúne projetos sustentáveis ligados ao setor de bioeconomia, está com inscrições abertas até hoje.



Os interessados são convidados a se formalizar, receberão capacitação para a internacionalização e uma bolsa no valor de R$ 36 mil por seis meses.



Motociclistas de Belém foram os campeões de infrações de trânsito durante o mês de agosto. As autuações chegam a quase 40% de todas as feitas pelos agentes de trânsito no mês passado.