R70: 'A corrupção nos governos do PT foi real'

Bandidos miram Pix

Pesquisa divulgada ontem revelou que quatro a cada dez brasileiros já sofreram tentativas de golpes com a ferramenta.

Operação Independência

Durante o feriado prolongado, entre os dias 7 e 10 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) terá reforço no policiamento.

Sérgio Moro (J. Bosco)

"A corrupção nos governos do PT foi real.”

Sergio Moro, senador. O ex-juiz da Lava Jato reagiu à decisão do ministro Dias Toffoli que classificou a prisão do presidente Lula como “o maior erro judiciário do País”.

TERRA

REGULARIZAÇÃO

Boa parte do território paraense será atingida pelo decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, formalizando a retomada da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária de Terras Públicas Federais Rurais. A medida, anunciada em ato para celebrar o Dia da Amazônia, tem como objetivos acelerar e ampliar a destinação de terras públicas federais para a criação de novas unidades de conservação, demarcação de terras indígenas e quilombolas, reforma agrária, concessões florestais e regularização de agricultores familiares.

ÁREA

A medida vai somar esforços com os programas de regularização fundiária que estão sendo realizados pelo governo do Estado do Pará. Atualmente, a Superintendência do Patrimônio da União analisa mais de 100 processos administrativos de regularização fundiária, demandados pelo Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra) para territórios quilombolas e projetos agroextrativistas no Pará. A União tem na Amazônia Legal nada menos do que 50 milhões de hectares de terras públicas.

ESPANHA

INVESTIMENTO

A Prefeitura de Belém firmou ontem acordo com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, para garantir a elaboração de mais dois projetos importantes para a Belém que vai recepcionar a Conferência Anual das Nações Unidas, a COP 30, em novembro de 2025: o “Corredor Fluvial: Terminais e Portos Hidroviários” e a “Valorização Socioambiental da Bacia do Ariri Bolonha”. O investimento previsto é superior a 460 mil euros.

ELEITORAL

SANTARÉM

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará lança no domingo, 10, em Santarém, no oeste paraense, o projeto TRE Ribeirinho.

SERVIÇOS

O projeto foi criado para levar atendimento eleitoral às comunidades que vivem mais distantes dos centros urbanos do Estado, especialmente as ribeirinhas, quilombolas e indígenas. O lançamento ocorrerá às 8h, com um barco transportando a equipe do projeto de Santarém até a Vila do Curuaí, na região do Lago Grande, levando serviços como emissão de 1ª e 2ª via do título de eleitor, cadastro biométrico e transferência de domicílio eleitoral.

ANTECIPAÇÃO

O presidente do TRE do Pará, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, estará presente no lançamento e acompanhará os primeiros atendimentos. O projeto será levado a todas as regiões do Pará até fevereiro de 2024, para antecipar os atendimentos que costumam se acumular às vésperas do fechamento do cadastro eleitoral, nos anos de pleito, como é o caso de 2024, quando ocorrerão as eleições municipais.

FEIRA

VISAGENS

A editora Walcyr Monteiro estará presente na programação da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que será realizada no período de 9 a 17 deste mês, no Hangar – Centro de Convenções. No estande será possível encontrar todas as obras do escritor, incluindo o best-seller “Visagens e Assombrações de Belém”, que teve nova tiragem impressa especialmente para o evento.

LEGADO

Na apresentação da última edição lançada em vida, Monteiro escreveu que visava tão somente a preservação de um traço cultural que estava fadado ao desaparecimento, a tradição oral da população. O escritor faleceu em 29 de maio de 2019 sabendo que tinha conseguido muito mais que isso, ao inspirar outros escritores a reunir e registrar as lendas e histórias fantásticas que fazem parte do dia a dia do povo amazônico.

SELEÇÃO

PREFERIDO

A presença dos craques da Seleção Brasileira em Belém tem mudado a rotina da área central da cidade. Em frente ao hotel onde o grupo está hospedado a presença dos fãs é constante e Richarlison foi eleito o queridinho. Simpático, o atacante tem dado demonstrações de apreço pelos torcedores retribuindo o carinho que recebe. Por causa da presença do público em frente ao hotel, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém anunciou a interdição da avenida Nazaré com a travessa Benjamin Constant.

Em Poucas Linhas

► O custo dos alimentos caiu pelo quarto mês consecutivo, segundo pesquisa mensal divulgada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

► No mês de agosto a queda foi de 1,59% em relação ao mês anterior. A cesta básica ficou em R$ 640,11.

► Apesar da queda de preço, o trabalhador paraense ainda precisa gastar mais da metade do salário mínimo de R$ 1.320,00 para comprar os alimentos que compõem a cesta.

► O Poder Judiciário do Pará vai marcar presença no jogo Brasil x Bolívia na noite desta sexta-feira, 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém.

► Uma equipe da Coordenadoria dos Juizados Especiais, comandada pela juíza Cíntia Walker, estará no local para atuar em casos como venda de ingressos por preços acima da tabela e atos de vandalismo e assédio.

► A previsão é de que a partida atraia público superior a 50 mil pessoas.

► O professor da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Pedro Vasconcelos, recebeu uma homenagem da Rede de Laboratórios de Diagnóstico de Arboviroses (Relda).

► A Relda faz parte da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e é composta por laboratórios de referência do continente Americano para as arboviroses, como o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dos EUA, e o Instituto Evandro Chagas (IEC), que pesquisam doenças como dengue, chikungunya e febre amarela.

► A Secretaria de Meio Ambiente do Município de Belém montou ponto para descarte de lixo eletrônico na entrada principal do shopping Bosque Grão-Pará.

► O descarte poderá ser feito até sábado, de 10h às 18h, e no local serão recebidos materiais como pilha, celular, notebook, tablet, DVD e aparelhos de televisão, entre outros.