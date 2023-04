'A continuidade das investigações do 8/1 vai trazer holofotes para gente ainda escondida', diz Dino

Salto de 10%

Em um ambiente de dúvidas em relação ao futuro da economia, cotação do ouro chega ao maior patamar em quase 3 anos.



Retrocesso de 30 anos

A frota de automóveis que circula pelas ruas do Brasil envelheceu pelo nono ano seguido. A média de idade é, hoje, de 10 anos e 9 meses.

(J. Bosco)

"A continuidade das investigações sobre o 8 de janeiro vai trazer holofotes para gente ainda escondida nas sombras.”

Flávio Dino, ministro da Justiça, ao defender as investigações sobre a tentativa de golpe em postagem no Twitter. Ministro também chamou de “covardes” possíveis participantes do ato.

PARÁ

INOVAÇÕES

Uma pesquisa com selo paraense estará entre as inovações e soluções tecnológicas que serão apresentadas hoje, durante entrevista coletiva, pelo presidente da Embrapa, Celso Moretti, por ocasião do aniversário de 50 anos da empresa, a ser celebrado no próximo dia 26. Na coletiva, ele fará o lançamento nacional das novas cultivares de feijão-caupi – resultado de 40 anos de pesquisa em melhoramento genético da espécie, também conhecida como feijão da colônia. Chamadas BRS Bené, BRS Utinga e BRS Guirá, as novas cultivares apresentam porte ereto, semiereto e semiprostrado, que se ajustam bem à colheita mecanizada e favorecem também a colheita manual. É também do Pará a BRS Natalina, a primeira cultivar do tipo “manteiguinha” do Brasil. A coletiva será às 10h (horário de Brasília), com transmissão online em todos os canais oficiais da Embrapa na internet.

VAGAS

GOLPE

A Vale divulgou comunicado oficial em suas redes sociais alertando sobre a aplicação de golpes por meio de um falso recrutamento para vagas na empresa. De acordo com a nota, as vítimas são convidadas a preencher um formulário mediante o pagamento de uma taxa, cobrada para, supostamente, custear o exame médico que garantiria o agendamento de uma entrevista. A Vale esclareceu que não cobra absolutamente nenhum valor para a participação de candidatos em qualquer das etapas de seus processos seletivos. Além disso, a empresa esclareceu que suas seleções são feitas exclusivamente pelo site oficial - a oferta de vagas no perfil da companhia no Linkedin traz os canais oficiais da companhia para a continuidade da comunicação com o candidato. Seleções anunciadas por outros meios e mediante cobrança de quaisquer taxas devem ser denunciadas.

SINDICATOS

MÉDICOS

A presidente do Sindicato dos Médicos de Rondônia, Flávia Lenzi, e o diretor do Sindicato dos Médicos do Pará, Paulo Bronze, representaram a Federação Médica Brasileira (FMB) em encontros com parlamentares no Congresso Nacional, na quinta-feira, véspera do feriado. Na pauta, a busca de melhoria na saúde pública.

DEMANDAS



As discussões ocorreram em encontros com os senadores Jaime Bagatolli e Sergio Moro, os deputados federais Éder Mauro, Coronel Chrisóstomo, Silvia Cristina e Hélio Lopes. Os sindicalistas afirmam ser fundamental que as demandas da classe médica sejam debatidas de forma adequada também no Congresso.



PAUTAS



Na parte operacional, os representantes da FMB e dos sindicatos de base conversaram com a ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima. A implantação da carreira de estado nacional, a revalidação dos diplomas e os mecanismos fiscalizadores das faculdades de Medicina foram os temas tratados no encontro. O presidente da FMB, Tadeu Calheiros, considerou o encontro uma oportunidade de demonstrar a importância da representação dos médicos brasileiros nas discussões das políticas nacionais de saúde. A agenda foi fechada em encontro com o administrador da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Fausto Figueira de Mello Júnior, para tratar da necessidade de incluir o movimento sindical médico na mesa de negociação da EBSERH para decisões sobre os hospitais universitários.

CAPACITAÇÃO

DOCENTES



A Universidade Federal do Pará (UFPA) já confirmou para julho a segunda etapa da formação de docentes nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, para atender professores do meio rural dos 17 municípios do arquipélago do Marajó. As ações são viabilizadas com recursos do Ministério da Educação (MEC), em um projeto apoiado e articulado pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA) junto às secretarias municipais de educação do Marajó. Sob coordenação dos professores doutores Hercio Ferreira e Lilian Nascimento, a formação é ministrada pelo Instituto de Educação Matemática e Científica da UFPA.

Em Poucas Linhas

► A prefeita de Marituba, Patricia Mendes (Republicanos), quis fazer jus ao fato de se autoproclamar a “prefeita do povo”. Foi com essa motivação que na noite de sábado ela resolveu descer de tirolesa na apresentação da aparelhagem Super Pop, no aniversário de 29 anos da cidade, que teve ainda show da cantora Manu Batidão. A cena foi postada nas redes sociais da prefeita com a legenda “claro que a prefeita do povo não ia deixar passar a oportunidade de descer no águia de fogo” e viralizou, inclusive no noticiário de portais nacionais. As reações foram imediatas, uns parabenizando, e muitos cobrando a prefeita. A fala mais recorrente foi de que com a tirolesa, a prefeita lançou uma ótima ideia de travessia das pistas da BR-316 para os dias em que o igarapé do Uriboca transborda e alaga as pistas. Com a falta de limpeza no leito do Uriboca e as fortes chuvas que caíram de fevereiro até este mês abril, o transbordamento do igarapé já ocorreu por três vezes, causando transtornos gigantescos no tráfego da BR-316.

► Após denúncias publicadas pela coluna sobre a gestão do prefeito Victor Cassiano (MDB) em Cametá, região do Baixo Tocantins, a redação recebeu diversas informações sobre os bastidores da administração da cidade. Uma das informações aponta que a mulher do goleiro titular do time do Cametá é servidora da prefeitura, nomeada em cargo de confiança na secretaria de Cultura do município. Até aí seria apenas uma estreita relação de amizade com o time se, de fato, a jovem exercesse a função, o que ela não faz talvez por falta de tempo, visto que cumpre expediente como cantora de uma banda local e com extensa agenda de shows.

► Após o feriadão, a Prefeitura de Belém retoma hoje a vacinação contra a covid-19 e a influenza, com os imunizantes de rotina. São mais de 60 postos de vacinação em Belém, das 8h às 17h. A imunização é gratuita para toda a população.