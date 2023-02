'A China não está se metendo na discussão', afirma Lula

Insegurança na folia

Pesquisa da Serasa aponta que 74% dos brasileiros já deixaram de ir a eventos de carnaval pensando na segurança.



Tendência perigosa

O consumo abusivo de álcool pelas brasileiras aumentou 4,25% de 2010 a 2020, revela o Centro de Informações sobre Saúde e Álcool.

Luiz Inácio 'Lula' da Silva (J. Bosco)

"A China não está se metendo na discussão.”

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, presidente da República, ao afirmar que, na visita ao país, anunciada quinta-feira, irá conversar com o presidente Xi Jinping sobre a guerra na Ucrânia. Lula disse que quer encontrar uma “solução de paz”.

CARNAVAL

RUA

O Carnaval de rua de Belém está mais vivo do que nunca. Neste ano, os órgãos oficiais foram procurados por 90 representantes de blocos com pedidos de autorização para ocupar pontos das ruas da capital. A maioria desses blocos, cerca de 70, saiu no chamado pré-Carnaval, até a sexta-feira (17). Outros 20 sairão nos próximos dias. O Carnaval de rua de Belém só deve terminar, oficialmente, no próximo domingo. Além dos blocos autorizados ainda há centenas de cortejos que atraem pequeno número de foliões, especialmente nos bairros da periferia.



PREFERÊNCIA



Vigia de Nazaré e Cametá são as duas cidades preferidas pelos foliões paraenses para passar o Carnaval. É o que aponta enquete postada no site e nas redes sociais do Grupo Liberal. Para os internautas que votaram no site, a preferência ficou com Vigia que, até a tarde de ontem, contava com 55% dos votos, enquanto Cametá estava com 31,48% da preferência dos leitores. Nas redes sociais, Vigia também liderava, com 40% dos votos, e Cametá recebia 38%. Bragança, São Caetano de Odivelas, Óbidos e Ponta de Pedras também foram citadas pelos internautas.

LISTÃO

EMOÇÃO

Acostumado às fortes emoções que cercam a tradicional leitura do listão dos aprovados em universidades públicas do Pará, o locutor Markinho Pinheiro, da Rádio Liberal FM, quase perdeu a voz ao encontrar, entre os aprovados, o nome do filho Marco Antônio de Souza Pereira Junior, que passou no curso de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa). O vídeo emocionante viralizou (acesse o QR Code ao lado para ver). Postado nas redes sociais do Grupo Liberal, o momento já havia sido visto, até a noite de ontem, mais de 300 mil vezes e contabilizava 32 mil curtidas, e mais de 1,5 mil comentários.

MENSAGENS

“Tem sido uma loucura. Já recebi centenas de mensagens carinhosas. A maioria são pais e mães dizendo que sonham com o dia em que lerei o nome dos seus filhos”, conta Markinho, que trabalha há 28 anos na Rádio Liberal.

POLICIAMENTO

ULIANÓPOLIS

Ainda repercute em Ulianópolis a ousadia de um grupo de bandidos, todos do Pará, que invadiu um condomínio.



DRONE



O assalto resultou na morte de um sargento da Polícia Militar, atingido com um tiro na cabeça. O Comando de Policiamento Regional VI, contudo, agiu rápido e conseguiu prender seis suspeitos de envolvimento no assalto com reféns. Para isso, usou uma nova tecnologia: drones de câmeras térmicas, que auxiliam os policiais, especialmente em perseguições em áreas de mata fechada.

MARÉ

CHEIAS



A Quarta-feira de Cinzas (22) será de cheias na área central de Belém. Segundo alerta da Marinha, as marés devem chegar a 3,6 metros, bem acima da média de 1,8 metro. E devem coincidir com chuvas, agravando o quadro de alagamento.

CCBB

PARAENSE



A secretária de Cultura do Pará, Ursula Vidal, se reuniu na semana passada, em Brasília, com Paula Sayão, diretora de Marketing e Comunicação do Banco do Brasil. Na pauta, a possibilidade de abertura de um Centro Cultural mantido pelo banco em Belém, a exemplo do que já ocorre em cidades como Brasília e Rio de Janeiro. Se concretizado, o CCBB de Belém será o primeiro na região Norte. Acompanhada de Marco Polo, titular da Cultura no Amazonas e diretor do Fórum Nacional de Secretários, Ursula apresentou o projeto e sugeriu o local, que seria o atual Parque da Residência, sede administrativa da Secult. Na ocasião, a secretária paraense formalizou o convite para a vinda de Paula Sayão a Belém, em abril. O convite foi aceito.

CALOUROS

GOLPE

Calouros da Universidade Federal do Pará estão recebendo informes sobre uma possível “promoção” da taxa de habilitação. Segundo o informe, o procedimento custaria R$ 30. É um golpe. A habilitação, que é a apresentação e análise dos documentos necessários para a matrícula, é gratuita, assim como todo o processo de ingresso na instituição.

Em Poucas Linhas

► Ao chegar ao Rio de Janeiro, onde participará do desfile da escola de samba Paraíso do Tuiuti, o Mestre Damasceno, um dos ícones da cultura do Marajó, foi surpreendido com uma homenagem feita pelo comandante da aeronave. Usando o sistema de som, o comandante informou que havia um passageiro ilustre a bordo. “Tem um passageiro a bordo entre os senhores, que é o Mestre Damasceno, mestre da cultura popular marajoara do Pará, e que será homenageado no desfile da escola de samba Paraíso do Tuiuti”, disse, arrancando aplausos. A Paraíso do Tuiuti será a primeira escola de samba a se apresentar hoje, na Marquês de Sapucaí, com enredo que contará a saga da chegada dos búfalos ao arquipélago do Marajó.

► O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) anunciou que o novo Registro Nacional de Habilitação (Renach), que vai substituir o sistema antigo, ainda da década de 1980, vai trazer uma série de melhorias no atendimento aos usuários. Um dos benefícios será a rapidez na expedição do documento, já que o novo sistema tem capacidade de atendimento três vezes maior. O órgão vai criar uma Agência Digital do Departamento, uma espécie de aplicativo que vai permitir ao usuário acessar, pelo celular ou computador, serviços de CNH e de veículos, sem precisar ir à sede ou às agências do Detran. Por causa da mudança, a emissão da CNH foi suspensa nas últimas semanas, mas o Detran informa que pessoas que iniciaram os processos entre 1º de novembro de 2022 e 2 de fevereiro de 2023 tiveram os prazos de conclusão de processo prorrogados pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

► O Conselho Indígena Tapajós-Arapiuns (Cita) deu início, ontem, a uma campanha para arrecadar roupas, cobertores, toalhas e material de higiene para os indígenas vítimas de um acidente quando voltavam de Brasília rumo a Santarém. Duas pessoas ficaram feridas e estão em hospitais em Sinop (MT) e Anápolis (GO). Havia 35 pessoas no ônibus e a maior parte das bagagens foi perdida.