R70: 'A Câmara tratou de dar todo o conforto para esse governo', afirma Arthur Lira

Saúde no Brasil

As santas casas de misericórdia recebem 61% das internações de alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS).



Atenção às malas

A Latam anunciou que vai conferir bagagens de mão e cobrar despacho de malas que não cumprirem normas da empresa.

Arthur Lira (J. Bosco)

"A Câmara tratou de dar todo o conforto para esse governo.”

Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ao rebater declaração do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou que a “Câmara está com muitos poderes”.

ADVOCACIA

INOVAÇÃO



O escritório Pinheiro & Mendes Advogados recebe, nos próximos dias, comitiva de uma das maiores empresas globais de auditoria, consultoria e tributos, a Grant Thornton. Os objetivos são trocar experiências e firmar parceria para o início das atividades da entidade internacional, que tem sede no Reino Unido. O grupo de especialistas que chega a Belém atua na área tributária, Family Business, Auditoria e Business Process Solution da Grant Thornton e, por meio do escritório PMA, dará o pontapé para o começo de sua atuação na região Norte do país.



PARCERIA



A entidade internacional é uma das maiores empresas globais de auditoria, consultoria e tributos. A Grant Thornton está em mais 147 países e conta com mais de 68 mil colaboradores, o que significa que pode atender às necessidades e oferecer insights e agilidade aos clientes para mantê-los um passo à frente. No Brasil, está presente em 14 cidades, com 1,6 mil especialistas focados em desenvolver soluções customizadas a todos os tipos de empresas e segmentos, desde startups, empresas privadas, familiares, a empresas de capital aberto e organizações públicas nacionais e internacionais.

SELEÇÃO

PARÁ



Os craques da Seleção Brasileira que irão jogar na capital paraense em setembro serão convocados nesta sexta (18) pelo técnico interino Fernando Diniz. O Brasil enfrentará a Bolívia no Estádio Olímpico do Pará, no dia 8, no primeiro jogo das eliminatórias da Copa do Mundo Fifa 2026. Após a inspeção técnica da CBF, realizada em julho, o Mangueirão foi escolhido para sediar a estreia do Brasil nas eliminatórias. O estádio, com capacidade para 50 mil pessoas, ganhou o status de maior arena esportiva do Norte do Brasil.

EDUCAÇÃO

FUNDO



Uma portaria do Ministério da Educação publicada nesta semana, no Diário Oficial da União, autoriza o repasse de mais de R$ 15,7 milhões para 46 municípios de 13 estados, incluindo o Pará, criarem novas vagas de educação infantil na rede pública de ensino. Os recursos do Fundeb serão utilizados na criação de 3.194 vagas em creches e pré-escolas, sendo 1.469 vagas de creche em período parcial e 438 em período integral, além de 1.069 vagas de pré-escola em período parcial e 218 em período integral. As secretarias de Educação receberão os valores em parcela única.

APAGÃO

QUEIXAS

O apagão que atingiu 25 Estados e o Distrito Federal coincidiu com o dia em que a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou o novo reajuste de energia elétrica no Pará, após a Justiça Federal rejeitar ação do governo do Estado contra o aumento. A pane fez aumentar as críticas aos preços e qualidade dos serviços. O próprio governador Helder Barbalho usou as redes sociais para engrossar as queixas. “Serviço ruim, caro e inseguro. Uma coisa que precisa mudar muito é o fornecimento de energia em nosso Estado. Não é nossa atribuição direta, mas estamos na luta por um serviço melhor, com preço mais justo”. No final da tarde, a Aneel anunciou que o reajuste residencial que seria de 18,32% caiu para 9,61%, e o aumento da tarifa média considerando a alta tensão foi de 16,85% para 11,07%. A queda de percentual não arrefeceu os ânimos.

ELETRÔNICOS

APREENSÃO



A equipe da Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito da Secretaria da Fazenda do Pará, localizada em Conceição do Araguaia, apreendeu mais de mil unidades de equipamentos eletrônicos nesta segunda-feira, 14. O valor da mercadoria foi estimado em mais de R$ 102 mil. Entre os produtos apreendidos estão adaptadores, gabinetes, cabos, nobreaks e conversores. O caminhão ignorou a parada obrigatória na unidade da Sefa, então a equipe iniciou a perseguição, conseguindo abordar e conduzir o veículo de volta à sede do posto fiscal. O condutor apresentou documento fiscal informando que os itens eram para um destinatário pessoa física, mas a quantidade adquirida sugere intuito comercial. Foi então lavrado um Termo de Apreensão e Depósito no valor de R$ 26.479,35, referente ao ICMS e multa, e após o pagamento do imposto as mercadorias foram liberadas.

Em Poucas Linhas

A► Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) seção Pará lança hoje a 11ª edição do Prêmio Ser Humano (PSH), criado para valorizar práticas de gestão de pessoas promovidas por empresas locais, reconhecendo não apenas realizações dentro das organizações. O evento ocorrerá no salão nobre da Associação Comercial do Pará.

► O Hospital Beneficente Portuguesa realizou, na semana passada, o primeiro procedimento de colocação de marcapasso intracardíaco da região Norte. O menor marcapasso do mundo. O marcapasso Micra é um dispositivo que funciona sem a utilização de cabos-eletrodos e atualmente é o menor sistema de estimulação cardíaca. O procedimento foi realizado pelo cirurgião cardiovascular Marco Ayin, da BP Belém, e pelo especialista em eletrofisiologia cardíaca Carlos Duarte, da Beneficente Portuguesa de São Paulo. Com isso, a BP agora é pioneira, e se tornou o primeiro hospital da região Norte a realizar o implante cardíaco do menor marcapasso do mundo.

► Autor do projeto que criou, no Pará, o Dia Estadual do Breaking e do Programa Estadual de Formação de Campeões do Breaking, o deputado federal Raimundo Santos já apresentou as proposições da mesma natureza para o reconhecimento em âmbito nacional.

► O governo do Pará vai inaugurar hoje a Delegacia de Polícia Civil no município de Muaná, no arquipélago do Marajó. O investimento na obra superou R$ 1,6 milhão, oriundo do Fundo de Investimento de Segurança Pública (Fisp), vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup).



► O Ministério Público Federal (MPF) alerta que são falsas as informações de que há uma seleção de projetos para serem subsidiados com as verbas decorrentes do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Hydro, em Barcarena. O chamado para a seleção, usando o nome do órgão, é fake. O Ministério Público informa que as discussões sobre como serão aplicados os valores decorrentes do TAC ainda estão em andamento.