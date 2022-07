'A atual política da Funai tem transformado indígenas e atividades em alvos de criminosos'

Avanço de doença

O Brasil tem 106 casos de varíola dos macacos confirmados. A maioria deles foi registrada em São Paulo.

Inscrições abertas

O Instituto Federal de Educação do Pará oferta 1.650 vagas para cursos técnicos em quatro municípios.

Fabiano Contarato (J.Bosco)



"A atual política da Funai tem transformado indígenas e ativistas em verdadeiros alvos de criminosos que realizam operações ilegais em terras indígenas.”

É o que afirma o senador Fabiano Contarato (PT-ES) ao defender, em texto de requerimento apresentado à comissão externa do Senado, o imediato afastamento do presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai), Marcelo Xavier. A comissão foi criada para acompanhar as investigações dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.

EMBARCAÇÕES

Fiscalização

A Marinha do Brasil anunciou que vai manter, até o fim deste mês, a operação “Verão Amazônico 2022” nas localidades mais procuradas pelos veranistas durante as férias escolares. A operação vai reforçar a fiscalização nas embarcações que cruzam os rios da região. Entre os critérios a serem avaliados estão segurança da navegação e a poluição hídrica causada por barcos e navios. Equipes de inspetores navais da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental já estão atuando no distrito de Icoaraci, Terminal Hidroviário de Belém, avenida Bernardo Sayão e praça Princesa Isabel. Também há agentes na praia de Marudá (em Marapanim) e nos municípios de Salinópolis, Altamira, Tucuruí e Marabá.

CANAÃ DOS CARAJÁS

Destaque



O município de Canaã dos Carajás, no sudeste paraense, foi apontado como líder em desenvolvimento econômico no que se refere ao comércio exterior dentro do ranking “Melhores Cidades do Brasil 2022”. Canaã dos Carajás lidera a lista na categoria “Cidades de pequeno porte” ao lado de municípios como Paranaguá (PR), sede de um dos portos mais movimentados do Brasil, e Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Estas duas últimas lideram entre os municípios de médio e grande portes, respectivamente. Os royalties da indústria mineral e o fato de ter a maior renda per capita do Pará foram decisivos para a liderança da cidade paraense na lista que é elaborada pela revista “IstoÉ”.

NAVIO

Carga



Pela primeira vez no Brasil e a segunda em todo o mundo, acontece uma operação de embarque de toras de teca, uma madeira leve e resistente utilizada na indústria naval, em navio do tipo break bulk. Também conhecido como “carga projeto”, o break bulk é voltado, especialmente, para o transporte de mercadorias com grandes dimensões.



Belém



O navio “M/V Liberator” está atracado no porto de Belém desde sexta-feira, 1º, e vai receber 15,2 mil toneladas de teca produzidas pela TRC Agroflorestal. A carga soma 40 mil toras certificadas e é equivalente a 580 contêineres. Especialistas do setor têm saudado a operação, uma vez que ela ocorre justamente no momento em que o setor logístico enfrenta problemas como a escassez de contêineres. Com o uso de break bulk, as cargas de madeira, que antes eram exportadas em contêineres por Vila do Conde, no município de Barcarena, podem sair de outros portos paraenses.

CARBONO

Captura



Grandes empresas estão buscando alternativas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa em suas operações. E algumas dessas alternativas serão apresentadas no “1º Congresso Brasileiro de CCS: desafios e oportunidades de desenvolvimento”, que será realizado pela Carbon Capture and Storage Brasil, uma associação que incentiva uma economia de baixo carbono. No encontro, serão expostas novas tecnologias de captura e armazenamento de carbono aos adeptos da “reciclagem” do CO₂ como estratégia para alcançar as metas de redução de emissões e na conservação do meio ambiente. O congresso será no mês de setembro e no formato híbrido. Os interessados podem ser inscrever através do site congressobrasileiro.ccsbr.com.br

CRÉDITO

Extra



O presidente da Comissão Mista de Orçamento, deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA), garantiu, por meio de acordo com os líderes partidários, a aprovação do projeto de lei de crédito suplementar no valor de R$ 1,2 bilhão para o plano safra 2022/2023. Os recursos devem ir para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e poderão ser usados para custeio-investimento. A liberação do crédito vai reduzir os impactos, para os produtores, da alta nas taxas de juros e inflação, que elevam os custos da produção e os gastos com amortização de dívidas contraídas anteriormente.

Festival

Transamazônica



Altamira vive a expectativa pelo “Fecant Comunidade”, a edição especial do Festival Canção da Transamazônica (Fecant) para crianças e adolescentes do município e também das comunidades da Ressaca e da Ilha da Fazenda, de Senador José Porfírio, no Xingu. A partir de hoje, os candidatos selecionados passarão por oficinas e pelo palco do festival. Eles concorrerão a R$ 23 mil em prêmios.

Em Poucas Linhas

► Duas toneladas de drogas foram incineradas, ontem pela manhã, pela Polícia Federal no Pará. A droga foi apreendida durante operações realizadas entre 2019 e 2021. A incineração foi feita em uma olaria no município de Santa Izabel do Pará.

► A Prefeitura de Belém republicou, ontem, a portaria que instituiu o ponto facultativo às sextas-feiras do mês de julho. A medida foi tomada para garantir que os serviços sejam mantidos nesses dias em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs). A republicação foi feita depois que o Ministério Público do Pará (MPPA) ingressou com ação pedindo a suspensão dos efeitos da portaria que tornava facultativo o expediente no município, o que poderia incluir as UBSs. Na ação, a promotora Fabia de Melo-Fournie argumentou que, embora a primeira portaria mantivesse o funcionamento das unidades de urgência, o MPPA havia constatado que apenas dez das 29 UBSs continuariam em funcionamento nos dias facultados. A ação pede que a Justiça condene a prefeitura a pagar multa diária de R$ 5 mil em caso de fechamento das unidades. Ao anunciar a republicação, a Secretaria Municipal de Administração garantiu que os serviços assistenciais e administrativos de saúde não vão parar às sextas-feiras de julho.

► Começaram, ontem, as reuniões preparatórias para a elaboração do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Tapajós. Os encontros são organizados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O primeiro encontro foi ontem, na comunidade de Marupá. Amanhã, a audiência será no “Creporizão” e, no sábado, no garimpo de “Cuiu-Cuiu”.