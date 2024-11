R70: 'A América Latina não será mais quintal dos EUA', diz Luís Arce, presidente da Bolívia

Proteína

O preço da carne bovina subiu em média 5,6% no mês outubro, com o quilo passando de R$ 33, em setembro, para R$ 35.

Segurança

O Brasil tem 10 mil procurados pela Justiça há mais de 10 anos, mostram dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).

(J. Bosco)

"A América Latina não será mais quintal dos EUA.”

Luís Arce, presidente da Bolívia, disse ao jornal “O Globo” que os países latinos desejam “ser tratados como iguais”.

PREFEITOS

ENCONTRO



O governador do Pará, Helder Barbalho, e a vice-governadora Hana Ghassan se reúnem hoje com os 144 prefeitos eleitos e reeleitos no pleito municipal deste ano. O encontro será no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Esse é o primeiro evento realizado pelo governo estadual com os gestores municipais que ainda no primeiro ano de gestão vão acompanhar a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), a ser realizada em Belém. Em nota, o governo explicou que a ideia é qualificar os eleitos com palestras sobre os desafios a serem enfrentados, além de promover troca de experiências e esclarecimentos para uma gestão qualificada.



VER-O-PESO

ESGOTO



Com 138 anos de história, o Ver-o-Peso, maior cartão postal da capital paraense, receberá seu primeiro tratamento de esgoto. A obra, que foi iniciada na semana passada, está incluída no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O investimento liberado pelo Ministério das Cidades, que tem à frente o paraense Jader Filho, é de R$ 16,6 milhões. A obra prevê o tratamento e implantação da rede de esgoto, no perímetro da Boulevard Castilho França, que se estenderá por quatro quilômetros até a praça do Relógio.



UFPA

A MELHOR



A Universidade Federal do Pará (UFPA) foi reconhecida como a melhor universidade da região Norte, em função do maior percentual de publicações científicas em acesso aberto (Highly Cited Papers) no período de 2019 a 2023, com o mínimo de quatro mil publicações. A premiação foi concedida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), e pela Editora Clarivate, empresa especializada em análise e inteligência com foco em inovação, na última quinta-feira.



FERIADÃO

FARTURA



Diferentemente de 2024, que foi um ano carente de feriados prolongados com muitas datas festivas caindo no meio da semana, o ano que vem será farto em feriadões. Além dos que se repetem ano a ano como Carnaval e Semana Santa, em 2025 as datas emendadas em fins de semana chegam a sete. Estão incluídos, por exemplo, Tiradentes, de 18 a 22 de abril; e Dia do Trabalhador, de 1º a 3 de maio.



TURISMO E EVENTOS

Independência do Brasil, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Finados e Proclamação da República também darão chance para muita gente “enforcar”. Embora alguns setores da economia reclamem do excesso de folgas, as áreas de turismo e de eventos comemoram.



G20

PARAENSE



A convite da Organização das Nações Unidas, a cineasta paraense Priscilla Brasil terá dois de seus filmes, “Não Haverá Mais História sem Nós” e “Amazônia Ocupada”, exibidos na Blue Zone, em Dubai, durante o encontro da Organização das Nações Unidas e G20, dedicado a debates estratégicos sobre sustentabilidade e governança ambiental. A Blue Zone é um espaço restrito onde líderes globais, especialistas e ativistas discutem soluções para os desafios ambientais e sociais contemporâneos.



DESTAQUE



Além disso, Priscilla será uma das palestrantes principais do evento na Blue Zone, compartilhando sua visão sobre a Amazônia e a luta por justiça social e ambiental. Ela também participará de uma sessão de perguntas após a exibição de suas obras. Mais exibições de seus filmes estão previstas para a Green Zone, uma área aberta ao público que promove maior interação e oferece visibilidade às produções culturais e ambientais apresentadas no evento.



JUDICIALIZAÇÃO

CUSTO



O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, disse em Brasília que há no Brasil hoje 83 milhões de ações em curso, o que representa um “recorde mundial”. O país, segundo ele, não teria recursos para atender à demanda. “Não existe solução juridicamente fácil e nem solução barata. Temos que desjudicializar a vida”, afirmou no 3º Congresso Nacional do Fonajus (Fórum Nacional do Judiciário).

Em Poucas Linhas

- Ainda repercute nas redes sociais o apoteótico show do DJ Alok, e seus convidados paraenses, para dar início à contagem regressiva para a COP 30.



- O humorista Tom Cavalcante, por exemplo, destacou a presença do cantor Pinduca, classificado por ele como “uma grife de luxo da qual os paraenses têm que se orgulhar”. O humorista lembrou que o paraense é amado no Ceará e contou histórias dos encontros com Pinduca.



- Quem também chamou a atenção do Brasil foi a cantora Viviane Batidão, apresentada como a rainha do Tecnomelody. Durante o show, transmitido pela internet, ela chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter.



- O advogado Denis Farias integrou uma delegação brasileira de empresários que foi ao Texas prospectar negócios. A missão foi organizada pela Câmara Texana de Comércio do Brasil.



- O Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável (ITV DS) estará representado hoje em uma das mesas redondas do seminário “Papel da Justiça para a transição ecológica na Amazônia”, iniciativa que integra a programação da Semana do Solo Seguro do Tribunal de Justiça do Pará, em Belém.



- Durante o evento, o Instituto lançará um guia prático para o agricultor familiar, fruto do estudo sobre a cadeia de valor da cacauicultura e realizado pelos pesquisadores ligados à área de socioeconomia do ITV. O evento será realizado das 9h às 18h, no prédio sede do TJPA, Anexo I, na capital paraense.



- Nas regiões Norte e Centro-Oeste estão a maioria dos consumidores que concordam em pagar 10% a mais por um combustível menos agressivo ao meio ambiente, contribuindo para a preservação ambiental. Nos estados, o índice é de 74%. No Nordeste eles são 71%, no Sudeste 73% e no Sul, 70%.



- Os dados são da pesquisa inédita da Nexus - Pesquisa e Inteligência de Dados, feita a pedido da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.