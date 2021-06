'500 mil mortes... É sobre Fora, Bolsonaro, sim!', afirmou Anitta em fala nas redes sociais

Luto no país

O Congresso Nacional vai decretar luto de três dias pelas 500 mil mortes por covid. Mas as atividades não serão suspensas.

Projeto sustentável

A Comissão de Meio Ambiente reforça a campanha Junho Verde com debate sobre os impactos do plástico nos oceanos.

"500 mil mortes... É sobre Fora, Bolsonaro, sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso coletivo”

ANITTA, cantora e empresária, ao fazer críticas, em uma rede social, ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), após o Brasil ter chegado à marca de meio milhão de óbitos por covid-19.

ANÁLISE

ORÇAMENTO

A Comissão de Fiscalização Financeira e de Orçamento da Assembleia Legislativa do Pará faz, hoje, reunião extraordinária para analisar o relatório final do projeto que, depois, será apreciado no plenário da Casa. A proposta de LDO para 2022 recebeu 91 emendas. O deputado Igor Normando, relator da matéria, acredita que a votação será tranquila. A pauta da reunião de hoje está carregada. Além da LDO, os deputados prometem analisar outros 32 projetos de lei.

EDUCAÇÃO

PRESENCIAL

Em reunião, ontem, com representantes do Sindicato de Trabalhadores em Educação Pública do Pará, a Secretaria Municipal de Educação de Belém reiterou que vai manter em vigor a portaria que regulamenta a presença de servidores nas escolas mesmo com as atividades remotas. A Semec argumenta que “necessita dos trabalhadores da educação nas escolas para a preparação das unidades, visando o retorno após a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19”. Os professores, contudo, seguem em teletrabalho.

VACINAÇÃO

AVANÇO

Em balanço divulgado ontem, a Secretaria de Saúde do Município de Belém informou que 35% da população acima de 18 anos já foram vacinados. Ao todo, no município, foram aplicados 768.112 imunizantes, sendo 527.059 de primeira dose, o que corresponde a 35,1% da população, e 241.054 de segunda dose, ou seja, 16.1% da população.

RITMO

Apenas na semana passada, quando o ritmo de vacinação aumentou consideravelmente, 147.589 pessoas, cerca de 10% da população da capital paraense, receberam a primeira dose.

REVACINAÇÃO

QUESTIONAMENTOS

Senadores manifestaram, ontem, em Brasília, ao ministro Marcelo Queiroga, preocupações com rumores segundo os quais o Ministério da Saúde estaria avaliando a baixa eficácia da vacina Coronavac na população idosa, e se haveria a necessidade de revacinação dessa faixa etária. Os parlamentares questionaram se o MS considera não assinar novos contratos de aquisição do imunizante, desenvolvido pela chinesa Sinovac e fabricado no Brasil pelo Instituto Butantan.

ESTUDOS

Em resposta, o ministro afirmou que a necessidade de uma eventual revacinação, em qualquer faixa etária ou grupo da população, precisa ser fundamentada por estudos científicos que só devem estar prontos no ano que vem, quando o Ministério, inclusive, já deverá ter se programado com vacinas disponíveis para aplicar em curto espaço de tempo em 2022, se for o caso. Queiroga citou um estudo em andamento na cidade de Serrana (SP), cuja população foi toda vacinada com a Coronavac, e até o momento não há nenhum tipo de mudança de estratégia em relação a esse imunizante.

GRAVIDEZ

INTERRUPÇÃO

A pedido do Ministério Público do Estado do Pará, a Justiça de Altamira autorizou que uma jovem seja submetida a um aborto legal. O procedimento será feito no Hospital Geral do município. A jovem foi vítima de estupro e tomou conhecimento da gravidez no segundo mês, por meio de um teste de farmácia. O pedido de atendimento à vítima de estupro foi feito pela 1ª promotora de Justiça Criminal, Renata Valéria Pinto Cardoso, e a decisão foi baseada em entendimento do Supremo Tribunal Federal, que preserva o direito à mulher de interromper voluntariamente a gestação, ainda no primeiro trimestre, sem que isso se configura crime. O Código Penal Brasileiro permite a interrupção da gravidez em caso de estupro.

PLANOS

EMPRESAS

Apesar da crise econômica causada pela pandemia, somente 13% das empresas no Brasil renegociaram contratos com as operadoras de planos de saúde na tentativa de reduzir ou de conter os valores pagos pelos serviços médicos, segundo estudo recente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Serviço Social da Indústria (Sesi), realizado com 200 gestores de empresas contratantes de planos de saúde, sendo 55% de pequeno porte, 25% médias e 20% grandes indústrias.

EM POUCAS LINHAS

► O Ministério da Saúde, que já costuma fazer campanha de reforço para doação de sangue nas férias escolares, terá missão ainda maior este ano. Desde o ano passado, houve redução de cerca de 20% nas doações nos hemocentros de todo o país, em comparação com o ano de 2019. Os números da Pasta indicam que 1,6% da população brasileira é doadora de sangue, percentual que, embora esteja dentro da meta da Organização Mundial da Saúde (OMS), poderia ser muito maior.

► Empresas, torcedores de times e voluntários que quiserem contribuir com a campanha de doação de alimentos para famílias atingidas pela covid-19 podem levar os mantimentos até a secretaria do clube da Tuna Luso Brasileira, na avenida Almirante Barroso, em Belém. Os alimentos ficarão armazenados até o próximo final de semana, quando as lideranças irão retirar as doações e levar para as famílias cadastradas no “Mães da Favela”. A ação é uma parceria dos clubes de futebol com a Central Única de Favelas.

► Em sessão extraordinária realizada ontem, o Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Pará aprovou resolução reconhecendo o dia 22 de junho como a data de criação oficial do Ministério Público do Estado. Hoje, portanto, serão comemorados os 130 anos de história do órgão. Ao longo da semana serão realizadas ações em homenagem ao parquet.

► Parece que o Marajó é o assunto do momento, não só pela possível visita do presidente Jair Bolsonaro e mais onze ministros nos próximos dias à região, mas também pela publicação bilíngue do livro “Eu sou o Marajó/Je suis le Marajó”, da professora e pecuarista Eva Abufaiad. A publicação tem o selo da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará (Faepa) e projeto gráfico de Laís Zumero.