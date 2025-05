VOCÊ JÁ DESCOBRIU O SEU VALOR?

Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes da vida e, ainda assim, uma das mais difíceis de responder: você já descobriu o seu valor? A gente cresce aprendendo a buscar aprovação. Desde cedo, somos elogiados quando tiramos boas notas, quando obedecemos, quando nos destacamos. Com o tempo, internalizamos a ideia de que precisamos conquistar amor, respeito e reconhecimento. Que precisamos "fazer por merecer". E é aí que começamos a condicionar nosso valor ao desempenho, à aparência, aos resultados. E passamos boa parte da vida tentando ser “melhor”: melhor profissional, melhor parceiro, melhor amigo, melhor em tudo. Mas antes de buscar ser melhor, é preciso responder a uma pergunta essencial. Qual meu valor?

Vivemos em uma cultura que constantemente nos compara e nos pressiona a fazer mais, ter mais, entregar mais. Nesse cenário, é fácil começar a medir o próprio valor pelo reconhecimento que se recebe ou pela validação que vem de fora. Mas seu valor não está no crachá que você usa, na roupa que veste, no número de seguidores ou na aprovação dos outros. Seu valor está em quem você é com suas qualidades, vulnerabilidades, histórias e intenções. Valor é essência. É presença. É aquilo que permanece mesmo quando tudo parece desmoronar. Talvez você já tenha vivido momentos assim: uma demissão inesperada, uma crítica injusta, o fim de um relacionamento, um erro que gerou culpa. E, nessas horas, é comum vir aquele pensamento duro: “Será que eu ainda valho alguma coisa?” A verdade é que sim, você vale. Mesmo quando falha. Mesmo quando está cansado. Mesmo quando ainda está tentando se encontrar.

A inteligência emocional nos convida justamente a olhar para dentro, com curiosidade e compaixão, para entender o que realmente nos move. Descobrir seu valor não é um ponto de chegada, é uma jornada. Uma construção diária, feita de pausas, reflexões e coragem. Quando você se conhece de verdade, começa a perceber que seu valor vai muito além do que o mundo vê. Você entende que não precisa se encaixar em moldes alheios para ser digno de respeito, afeto ou sucesso. Descobrir o seu valor é aprender a se respeitar, mesmo nos dias em que você não se sente produtivo. É reconhecer suas conquistas, por menores que pareçam, e também se acolher nas falhas, porque elas fazem parte do seu caminho de evolução. É comum vermos pessoas extremamente capazes, talentosas e generosas duvidando de si mesmas. Por quê? Porque ainda não fizeram as pazes com sua própria identidade. Porque ainda não entenderam que o que têm de único é exatamente o que as torna valiosas. E como descobrir esse valor, afinal?

Comece olhando para dentro. Quais são seus pontos fortes? Quais atitudes você tem que fazem bem aos outros? Que tipo de presença você oferece nos ambientes em que está? Observe também o que você tolera. Muitas vezes, aceitar menos do que merece é um sinal de que você ainda não reconheceu sua importância. Quem sabe do próprio valor não aceita ser diminuído, explorado ou silenciado. Depois, é preciso resgatar a própria história. Quais caminhos você percorreu? Que dores enfrentou? Quais aprendizados carrega? Muitas vezes, subestimamos a nossa trajetória, porque estamos ocupados demais nos comparando com a dos outros. Mas cada pessoa tem um tempo, uma raiz, uma missão. Honrar sua caminhada é um ato de respeito consigo mesmo.

Valor não é arrogância, é consciência. É saber o que você carrega dentro de si e se posicionar com firmeza e humildade. Quando você descobre seu valor, começa a se tratar com mais gentileza, a fazer escolhas mais alinhadas com seus princípios, e a atrair relações mais saudáveis. Porque você entende, de verdade, que não precisa se diminuir para caber em lugar nenhum. Então, pare por um instante e se pergunte: Você já descobriu o seu valor ou ainda está esperando que alguém te diga quem você é? A resposta para essa pergunta pode mudar a forma como você se vê, se cuida e se apresenta para o mundo. E talvez, ao olhar com mais carinho para dentro, você perceba que já havia valor aí o tempo todo. Só faltava reconhecer.

E preste atenção: aceitar menos do que você merece pode ser um sinal de que ainda não reconheceu seu valor. Quando alguém aceita relações abusivas, ambientes tóxicos ou silêncios forçados, muitas vezes é porque acredita que precisa “se contentar”. Mas quem sabe do que vale, aprende a se proteger. Aprende a dizer não. Aprende a se retirar quando necessário e a ficar de pé mesmo quando não tem plateia.

Você já descobriu o seu valor? Ou tem vivido esperando que o mundo te diga quem você é?

Patricia Caetano

