Tenha coragem de se tocar

Neste mês de outubro, somos convidadas a vestir a camiseta rosa e nos unir em uma causa que vai muito além da estética: o combate ao câncer de mama. Mais do que uma campanha de conscientização, Outubro Rosa é um chamado à ação, à coragem e, acima de tudo, ao autocuidado. É um lembrete de que precisamos ter coragem para enfrentar a vida, para nos tocar e cuidar de nossa saúde, não apenas no sentido físico, mas também emocional e afetivo. Ter coragem de se tocar começa com a prática do autoexame. Essa é uma ação simples, mas poderosa, que deve ser uma parte integral da rotina de cuidados de todas as mulheres. Ao tocar seu próprio corpo com carinho e atenção, você se conecta com ele, conhecendo suas nuances e particularidades. Infelizmente, a ideia de tocar o próprio corpo ainda carrega um estigma. Muitas mulheres se sentem desconfortáveis em falar sobre sua saúde íntima ou até mesmo em tocar seus próprios seios. É essencial quebrar esses tabus e falar abertamente sobre a importância de se tocar e fazer exames. Mas, para romper esse ciclo, precisamos falar abertamente. Compartilhar informações, trocar experiências e contar histórias de superação pode ajudar a desmistificar o assunto e encorajar outras a se cuidarem. Ter coragem de se tocar significa buscar ajuda quando necessário. Em um mundo que muitas vezes valoriza a força e a independência, é fácil cair na armadilha de pensar que precisamos enfrentar tudo sozinhas. Porém, procurar um médico, conversar com amigas ou participar de grupos de apoio pode ser o que falta para darmos o próximo passo em nossa saúde.

Um exemplo inspirador é o de mulheres que, após enfrentarem o câncer de mama, decidem compartilhar suas histórias e experiências, criando uma rede de apoio para outras que possam estar passando pela mesma situação. Cada relato traz à tona as emoções, os medos, mas também as vitórias, mostrando que se tocar e acolher a própria vulnerabilidade é um ato de coragem. Pode ser que você já tenha ouvido falar sobre isso, mas talvez ainda não tenha se dedicado a essa prática. É comum que o cotidiano nos empurre para longe de nós mesmas, entre obrigações de trabalho, responsabilidades familiares e a correria do dia a dia, é fácil esquecer de dedicar um momento para cuidar de nossa saúde. O autoexame não precisa ser algo formal ou cerimonioso. Que tal reservar um tempo, talvez durante um banho ou antes de dormir, para se tocar? Esse gesto de amor próprio pode ter um papel crucial na detecção precoce da doença.

A coragem de se tocar se estende além do físico. É a bravura de enfrentar medos, de buscar tratamentos adequados e de se abrir para a vulnerabilidade. Essa coragem também pode ser vista em homens que apoiam suas parceiras, mães que ensinam suas filhas sobre o autocuidado e amigas que se reúnem para discutir a importância dos exames regulares. Neste Outubro Rosa, convido você a refletir sobre seu relacionamento consigo mesma. Tenha coragem de se tocar, de se cuidar e de cuidar de quem você ama. Esse mês nos lembra que a prevenção é fundamental e que pequenos gestos diários podem fazer uma grande diferença. A jornada de se tocar e conhecer o que está acontecendo em nosso corpo, as mudanças e o que ele está nos mostrando de alerta, e essa conexão só é criada com esse toque, com a coragem de realizar essa jornada de auto cuidado. Ao abraçarmos essa coragem, não apenas protegemos a nós mesmas, mas também inspiramos uma corrente de amor e cuidado que pode atravessar gerações. Vamos juntas nessa luta, porque a vida é preciosa e merece ser vivida com toda a sua plenitude.

PATRICIA CAETANO

