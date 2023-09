Só não fazemos porque não queremos; Quando queremos, fazemos

Esse pensamento ficou comigo durante algum tempo, me lembrando que quando eu realmente quero, eu faço. E essa semana quero lembrar isso para vocês, a ideia que quando de verdade queremos algo, não importa as circunstâncias, nós fazemos tornar real. Isso é verdade!

Muitas vezes, a motivação e a vontade são os principais impulsionadores para alcançar nossos objetivos. Se você está determinado, pode conquistar muitas coisas. Sim, quando realmente queremos algo e estamos motivados, somos capazes de realizar muitas coisas. A motivação desempenha um papel fundamental em nossas ações e conquistas.

Certamente, "Só não fazemos porque não queremos, porque quando queremos, FAZEMOS!", essa afirmação sugere que nossa falta de ação não é resultado de nossas habilidades ou recursos, mas sim de nossa falta de motivação ou vontade. Ao dizer "quando queremos, fazemos", está implícito que somos capazes de realizar algo quando temos uma forte determinação ou desejo de fazê-lo. A força da nossa vontade é o que nos impulsiona a alcançar nossos objetivos. Quando estamos determinados e motivados, somos capazes de superar desafios, vencer obstáculos e concretizar nossos sonhos. Portanto, lembre-se sempre do poder da sua vontade e da importância de se manter focado no que realmente importa. Se você quer, você pode! Ação é fundamental. Querer algo é o primeiro passo, mas fazer é o que realmente leva à realização. Querer sem agir muitas vezes não resulta em progresso. Portanto, para alcançar seus objetivos, é importante não apenas querer, mas também tomar medidas concretas para transformar seus desejos em realidade. No entanto, é importante lembrar que existem diversos fatores externos e internos que podem influenciar nossas ações e escolhas.

Mas também, nem sempre é tão simples como "só não fazemos porque não queremos". A motivação é a chave para o sucesso. Quando estamos verdadeiramente motivados, nos tornamos capazes de superar a preguiça, a procrastinação e qualquer outra coisa que possa nos impedir de agir. É nesses momentos que encontramos a força necessária para fazer o que precisa ser feito. No entanto, é importante lembrar que nem sempre é fácil manter essa motivação em alta. Existem momentos em que podemos sentir dúvidas, inseguranças ou até mesmo falta de energia. Nesses momentos, é fundamental lembrar de nossos objetivos e do porquê queremos alcançá-los. Podemos buscar apoio, estabelecer metas pequenas e celebrar os progressos alcançados para manter o ímpeto.

Outro fator importante é reconhecer que nem tudo o que queremos é alcançável imediatamente. Pode ser necessário planejamento, esforço contínuo e paciência para alcançar determinados objetivos. É importante aceitar que o processo nem sempre será fácil, mas que vale a pena persistir. Em resumo, quando verdadeiramente queremos algo, temos o poder e a capacidade de fazer acontecer. A motivação, a determinação e a persistência são elementos essenciais para alcançar o sucesso. Acredite em si mesmo, mantenha-se focado em seus objetivos e você verá que tudo o que realmente quiser, poderá ser realizado. Que hoje a sua vontade de fazer acontecer seja maior que o medo que tenta nos derrubar e nos impede de avançar.