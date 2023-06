Quase 50% do ano passaram

Em todo fim e início de ano fazemos listas e mais listas com promessas, metas, ações e realizações para o novo ano. Frases otimistas preenchem a mente e o coração e assim começamos o ano: determinados a irmos fundo em busca dos objetivos traçados. Porém, voltamos das “férias” e sentimos a rotina tomar conta dos nossos dias e percebemos que, novamente, entramos no velho e conhecido piloto automático, deixando tudo aquilo que planejamos bem longe da realidade. O tempo voa mesmo. A motivação na metade do ano nem sempre aparece. Algumas pessoas podem se sentir desanimadas pelo fato de que se passaram quase seis meses e, ainda, não atingiram aqueles resultados que realmente gostariam de ter atingido. Eu sei, a rotina nos engole. Aquela tão sonhada pós-graduação, a mudança de trabalho, o investimento no inglês, o tão necessário networking, tudo vai ficando, aos poucos, em segundo plano.

É possível ter motivação na metade do ano. Para isso, você precisa se manter sempre por perto das suas metas e dos seus objetivos, a fim de encontrar “força” naquilo que deseja.

Mas eu te convido a pensar: você tem buscado alternativas ou se acomodou com a situação? E me conta, como está a sua lista de metas, objetivos e sonhos? Você conseguiu cumprir com o que tinha prometido para você mesmo na virada do ano? O que foi feito e o que falta? Ainda da tempo de realizar muita coisa, então é hora de encontrar a lista do que você escreveu no final de 2022. Não escreveu? Então agora é o momento. O que você deseja realizar ainda em 2023? Revise as suas metas. Elas são SMART? ou seja, (S) Específica, (M) Mensurável, (A) Atingível, (R) Realista e (T) Tempo – tem prazo para ser realizada. Faça esse levantamento para cada uma de suas metas e realize os ajustes necessários. E agora escreva o que você precisa para atingir estes sonhos e como você conseguirá efetivar esses grandes objetivos!

E agora vamos preparar os demais 6 meses e alguns dias que temos para alcançar o que almejamos:

1. Análise do primeiro semestre do ano Faça uma análise do primeiro semestre do ano. Embora ele ainda não tenha acabado, você pode começar a analisar tudo o que foi feito até aqui. Será que você obteve bons resultados? O quanto você acredita que cresceu nos últimos meses?

O ideal é que você faça uma análise com base nas mais diversas esferas da sua vida. Por exemplo: vida amorosa, vida familiar; profissional; acadêmica; emocional; saúde física e mental; entre outras áreas.

2. Análise das metas do início do ano Depois de analisar como foi o seu semestre, retome as suas metas do início do ano. Elas podem lhe ajudar a ter mais motivação na metade do ano. Pois como mencionamos, às vezes até nos esquecemos de nossos objetivos iniciais, e quando os retomamos, podemos sentir um “gás a mais” para ir adiante.

3. O que foi alcançado? O que não foi? Por quê? Dentro da sua análise, verifique quais metas do início do ano já foram alcançadas no primeiro semestre. Também verifique aquelas que estão pela metade ou que sequer começaram. Tudo isso pode lhe ajudar a ter uma visão mais ampla de quais caminhos seguir de agora em diante – e essa visão instiga a motivação.