Todos conhecem a história do Super-Homem. Um herói admirado, forte e aparentemente invencível. Alguém capaz de enfrentar grandes desafios, superar obstáculos e realizar feitos extraordinários. Para quem o observava de fora, parecia não existir nada capaz de derrubá-lo. No entanto, havia algo que o tornava vulnerável: a criptonita. Uma pequena pedra era suficiente para enfraquecê-lo, comprometer sua força e afetar sua capacidade de agir. Não importava o quanto fosse poderoso. Diante da criptonita, sua fragilidade ficava exposta.

E você? Já parou para pensar qual é a sua criptonita?

Na Inteligência Emocional, podemos comparar a criptonita aos gatilhos emocionais: situações, palavras ou experiências que despertam emoções intensas e influenciam nossas reações. Para algumas pessoas, a crítica é a grande vulnerabilidade. Para outras, a rejeição, o abandono, a comparação constante, a necessidade de aprovação ou o medo de errar. O mais interessante é que, muitas vezes, acreditamos que nossa fragilidade está nas pessoas ou nas circunstâncias. Culpamos o chefe, o cônjuge, os colegas, a falta de oportunidades ou os desafios da vida. Porém, a verdadeira vulnerabilidade raramente está do lado de fora. Ela costuma estar naquilo que ainda não aprendemos a administrar dentro de nós.

Afinal, duas pessoas podem viver a mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. O que muda não é o acontecimento, mas a maneira como cada uma interpreta e lida emocionalmente com ele. É fácil dizer que alguém nos tirou do sério. Difícil é reconhecer que existe algo em nosso interior que permitiu que aquela situação tivesse tanto poder. Muitas das nossas reações não nascem apenas do presente, mas também de experiências passadas, inseguranças acumuladas e feridas que ainda não foram totalmente curadas.

Quantas vezes reagimos com raiva quando, na verdade, estamos sentindo medo? Quantas vezes nos afastamos por insegurança ou atacamos para esconder nossas fragilidades? Sem perceber, muitas atitudes são tentativas de proteger partes de nós que ainda estão machucadas.

Por isso, o autoconhecimento é uma das maiores demonstrações de força que um ser humano pode desenvolver. Quem identifica seus gatilhos compreende melhor suas emoções. Quem reconhece suas vulnerabilidades impede que elas continuem dirigindo sua vida e influenciando suas escolhas.

A maturidade emocional não consiste em eliminar a criptonita da existência. Sempre haverá críticas, perdas, frustrações e mudanças inesperadas. A verdadeira maturidade está em conhecer nossas vulnerabilidades para que elas não controlem nossas reações. A verdade é que todos nós possuímos uma criptonita. Até mesmo as pessoas que parecem fortes o tempo inteiro. A diferença não está entre quem possui fragilidades e quem não possui. A diferença está entre aqueles que ignoram suas vulnerabilidades e aqueles que decidem enfrentá-las com coragem.

Por isso, deixo uma reflexão: o que faz você duvidar de si mesmo? O que desperta suas maiores inseguranças? Qual situação tem o poder de alterar seus sentimentos e decisões?

Talvez a resposta revele exatamente o lugar onde existe a maior oportunidade de crescimento da sua vida. Porque, muitas vezes, aquilo que hoje parece ser sua maior fraqueza é justamente o terreno onde pode nascer sua maior força.

PATRÍCIA CAETANO CAVALCANTE

@patyccaetano

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