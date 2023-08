Por que você procrastina?

Muitos, pela correria e responsabilidades do dia a dia, ficam sobrecarregados e acabam tomando a escolha de deixar para depois. "Depois eu faço, depois eu escrevo, depois eu peço desculpas, depois eu arrumo..." e, assim, o depois se torna a famosa Procrastinação. Muitas vezes procrastinamos com desculpas. Entendo que dar desculpas excessivas pode ser algo indesejado e pode demonstrar falta de responsabilidade. Em vez de dar desculpas e procrastinar, é mais produtivo buscar soluções e assumir a responsabilidade pelos nossos atos.

A procrastinação nos leva a adiar ou postergar tarefas ou responsabilidades, substituindo-as por atividades mais prazerosas ou menos exigentes. É um comportamento comum que muitas pessoas enfrentam em algum momento da vida. Veja quais são as razões para a procrastinação na sua vida:

Falta de motivação;

Medo do fracasso;

Dificuldade em se concentrar;

Falta de habilidades;

Planejamento inadequado.

Além disso, a procrastinação pode ser reforçada por recompensas imediatas, como assistir TV ou navegar nas redes sociais, em vez de realizar uma tarefa desafiadora ou entediante. No entanto, a procrastinação pode ter consequências negativas, como aumento do estresse, queda na produtividade, comprometimento da qualidade do trabalho e impacto na vida pessoal e acadêmica. Reconheça que a procrastinação é um comportamento que você controla e decida assumir o controle de suas ações. Lembre-se de que você é responsável por suas escolhas e resultados.

Procrastinação causa frustações, conflitos e pouca qualidade de vida. (Juan Pablo/ Pexels)

Portanto, é importante identificar e enfrentar a procrastinação de forma eficaz. Para tomar as rédeas da sua vida e parar de procrastinar, aqui estão algumas estratégias que você pode aplicar:

1. Desenvolva a autoconsciência

Identifique os padrões de procrastinação em sua vida e entenda as razões por trás deles. Reconheça os gatilhos, como tarefas desafiadoras, medo do fracasso ou falta de motivação. Conhecer suas próprias razões para procrastinar é o primeiro passo para superar esse comportamento.

2. Estabeleça metas claras

Defina objetivos específicos e mensuráveis ​​que deseja alcançar. Metas bem definidas fornecem um senso de propósito e direção, tornando mais fácil evitar a procrastinação.

3. Planejamento e organização

Crie um plano de ação detalhado que quebre as tarefas em etapas menores e gerenciáveis. Coloque datas de conclusão para cada uma delas, criando um senso de urgência e responsabilidade.

4. Elimine distrações

Identifique as principais distrações que o impedem de se concentrar e crie um ambiente propício ao trabalho. Isso pode envolver desligar o celular, bloquear sites de rede social ou encontrar um local tranquilo para trabalhar.

5. Encontre motivação

Descubra o que te motiva e utilize isso como uma alavanca para iniciar e seguir em frente. Pode ser visualizar as recompensas e benefícios de concluir uma tarefa ou encontrar inspiração em outras pessoas que alcançaram sucesso através de ação imediata.

Ao implementar essas estratégias consistentemente, você estará no caminho certo para superar a procrastinação e assumir o controle de sua vida. Lembre-se de que mudar hábitos leva tempo e esforço, mas os resultados valerão a pena. Não esqueça de que parar de procrastinar é um processo gradual e pode levar tempo. Seja gentil consigo mesmo e celebre cada pequena vitória ao longo do caminho.