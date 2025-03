Para o novo começar, precisa encerrar o velho

Na vida, cada um de nós atravessa diferentes fases, marcadas por experiências, aprendizados e, muitas vezes, desafios. Às vezes, esses capítulos se tornam tão familiares que nos apegamos a eles, mesmo quando já não nos servem mais. No entanto, para que algo novo comece, é essencial que saibamos encerrar o que já passou. Essa transição pode ser difícil, mas é um passo fundamental para nosso crescimento pessoal e emocional. Imagine que a vida é um livro, e cada fase representa um capítulo. Há momentos em que um capítulo se torna pesado, repleto de emoções que nos impedem de seguir em frente.

Então nesse momento é hora de olhar para trás e pensar sobre o que você viveu. Quais foram os momentos felizes? Quais foram os desafios? Muitas vezes, nos concentramos apenas nas dificuldades, mas é importante também reconhecer as vitórias e os aprendizados. Fazer uma lista pode ajudar a organizar esses pensamentos. Ao escrever sobre suas experiências, você permite que suas emoções sejam reconhecidas e compreendidas. É interessante observar como muitas vezes nos apegamos ao que é antigo e familiar. Para alguns, isso pode significar um emprego que já não traz satisfação, um relacionamento que não é mais saudável ou até mesmo hábitos que não contribuem para o bem-estar. O velho traz uma sensação de segurança. Conhecemos suas nuances, suas falhas e suas fragilidades. O problema é que, ao insistirmos em manter o antigo, corremos o risco de nos perdermos na inércia. No entanto, ao mesmo tempo em que nos agarramos ao antigo, muitas vezes nos encontramos reclamando da estagnação. Por que nada muda? Quando as coisas vão melhorar? Essas perguntas ecoam nas nossas mentes enquanto observamos as mudanças ao nosso redor, mas sem conseguirmos dar o passo necessário para abraçar o novo. E por que temos tanto medo do novo? A verdade é que a mudança pode ser assustadora. O novo exige adaptação, aprendizado e, muitas vezes, um salto de fé. Quando somos confrontados com a necessidade de mudar, a primeira reação é a resistência. Isso acontece porque o cérebro humano tende a buscar a familiaridade, mesmo que essa familiaridade não seja benéfica.

Preferimos o conhecido, mesmo que ele seja desconfortável, a enfrentar o desconhecido, que pode ser tanto uma oportunidade quanto um desafio. É natural sentir tristeza ao pensar em encerrar um ciclo, uma parte importante que nos ajuda a finalizar o velho ciclo é a aceitação. Aceitar que um ciclo chegou ao fim é um passo necessário. Isso pode ser especialmente difícil em situações como o término de um relacionamento ou a saída de um emprego. É normal sentir uma variedade de emoções, desde a tristeza até o alívio. Permita-se sentir essas emoções sem julgamento. Aceitar que a realidade é o que é, e não o que gostaríamos que fosse, é libertador. Ser honesto sobre suas intenções e sentimentos pode aliviar tensões e permitir que todos sigam em frente de forma construtiva. Além disso, o perdão é uma ferramenta poderosa para liberarmos a carga emocional que carregamos. Isso se aplica não apenas a outras pessoas, mas também a nós mesmos. Todos nós cometemos erros e tomamos decisões que, com o tempo, podem parecer questionáveis. Perdoar a si mesmo é fundamental para liberar a bagagem emocional que pode estar nos impedindo de avançar. Lembre-se de que você fez o melhor que pôde com as ferramentas que tinha no momento. Uma vez que você tenha encerrado a velha história, é hora de olhar para o futuro e definir o que deseja criar a seguir. O que você quer que o próximo capítulo da sua vida inclua? Quais são suas aspirações e sonhos? Essa fase pode ser uma oportunidade de renovação e reinvenção. Pense no que você gostaria de sentir e nas experiências que deseja viver. Visualizar a nova história que deseja contar é o primeiro passo para torná-la realidade. E lembre-se: a nova história não precisa ser perfeita. A vida é cheia de altos e baixos, e é isso que a torna rica e interessante. Esteja aberto a errar e aprender novamente. O importante é seguir em frente com coragem e determinação.

Portanto, quando sentir que é hora de deixar algo para trás, lembre-se de que cada final é uma nova oportunidade. Finalizar o que já não serve mais é um ato de amor-próprio. É um passo necessário para que você possa escrever as páginas em branco que estão diante de você, tenha coragem de encerrar o que precisa ser encerrado para que o novo possa florescer. Afinal, para o novo começar, é preciso, sim, abandonar o velho. Então aproveita e crie lindas novas histórias para viver e contar.

PATRICIA CAETANO

patymops@gmail.com

@patyccaetano

@soupatriciacaetano