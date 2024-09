Palavras ou atitudes

Vivemos em uma era em que as palavras estão disponíveis a um toque de distância. Com poucos toques em um smartphone, podemos enviar mensagens para qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta. Em um piscar de olhos, podemos compartilhar nossos pensamentos, sentimentos e opiniões com o mundo. No entanto, como muitas vezes ouvimos, “palavras voam, mas atitudes marcam”. Esse ditado nos lembra que, apesar do poder da comunicação verbal, são as ações que realmente deixam uma impressão duradoura. As palavras têm um efeito profundo. Elas podem inspirar, confortar ou causar feridas. Um elogio sincero pode iluminar o dia de alguém, enquanto uma crítica desnecessária pode deixar cicatrizes. Contudo, precisamos ter cuidado para que aquilo que dizemos não se torne apenas um discurso vazio. Por exemplo, quantas vezes ouviu-se a frase "Estou aqui para você"? Embora sincera, essa afirmação ganha vida quando acompanhada por gestos concretos. Oferecer-se para ouvir alguém ou ajudar em um momento difícil, por exemplo, transforma a intenção em ação e mostra o verdadeiro valor da amizade. Uma palavra amiga em um momento de necessidade pode oferecer suporte emocional, e elogios sinceros podem impulsionar a autoestima de alguém. Um simples “você é capaz” dito a um aluno pode transformar sua percepção sobre si mesmo e incentivar seu progresso acadêmico. Palavras têm a capacidade de criar laços e promover conexões significativas entre as pessoas; mas, se usadas de forma inconsequente, também podem causar dor e desconfiança. Na era digital, as palavras parecem ter ainda menos peso. Postagens em redes sociais, por exemplo, podem viralizar em minutos, mas a maioria delas é rapidamente substituída por novas tendências e temas.

Por outro lado, por mais poderosas que as palavras possam ser, elas se tornam vazias sem ações que as sustentem. As atitudes são o reflexo do que professamos e acreditamos. É fácil falar sobre amor, bondade e solidariedade, mas praticá-los diariamente é o verdadeiro desafio. Um exemplo claro de como ações falam mais alto do que palavras pode ser encontrado no ambiente de trabalho. Imagine um ambiente onde os gestores constantemente falam sobre a importância do trabalho em equipe. No entanto, se um funcionário propõe uma ideia e é ignorado, a mensagem que fica é que palavras e princípios não são seguidos na prática. Agora, imagine se, em vez disso, a equipe se reunir para discutir a ideia e todos colaborarem para aprimorá-la. Essa atitude cria um espaço de confiança onde todos se sentem valorizados e motivados a contribuir, entregando não apenas resultados, mas uma cultura de união. Outro exemplo que podemos facilmente observar é nas relações familiares. As palavras de amor e apoio são importantes, sem dúvida, mas são as pequenas atitudes diárias que realmente fortalecem os laços, um eu te amo acompanhado de um abraço e carinho são mais aceitáveis e ficam na memória. Aquele momento em que um filho vê o pai se esforçando para sair mais cedo do trabalho para assistir a uma apresentação escolar, ou quando uma mãe prepara o jantar favorito do filho após um dia difícil, são atos que contam histórias muito mais profundas do que qualquer declaração de amor poderia transmitir. Essas atitudes se tornam memórias que marcam para sempre.

Enquanto palavras carregam poder, é pelas nossas atitudes que construímos nosso legado. Devemos lembrar que, em um mundo repleto de discurso, o que realmente ressoa são as ações que tomamos. As palavras viajam em velocidade recorde, mas as atitudes, aquelas que vemos no dia a dia, são o que realmente definem o caráter e o impacto de uma pessoa. Cada um de nós tem a capacidade de ser um agente de mudança por meio de pequenos gestos e decisões diárias. Ao escolhermos agir com integridade, compaixão e responsabilidade, deixamos uma marca que vai além do efêmero. Em suma, tanto as palavras quanto as atitudes são essenciais para a vida em sociedade. Palavras inspiram, orientam e até confortam, mas sem ações que as sustentem, seu efeito é passageiro. As atitudes, por outro lado, ficam gravadas na memória, moldam nossas percepções e têm o poder de transformar o mundo ao nosso redor. Ao final do dia, é bom refletir: estamos apenas falando ou agindo conforme nossas palavras? Pois, de fato, palavras voam, mas atitudes marcam para sempre. Que possamos usar nossas palavras para inspirar, mas, acima de tudo, agir de maneira a marcar as vidas que cruzam nosso caminho. As palavras voam com os cliques, mas as atitudes marcam as transformações.

PATRICIA CAETANO

patymops@gmai.com

@patyccaetano

@soupatriciacaetano