Mulher, e agora, o que vem pela frente?

O papel da mulher mudou e continua mudando todos os dias. Hoje, ocupamos espaços que antes nos eram negados, conquistamos autonomia, voz e direitos, inclusive no ambiente de trabalho. Houve avanços importantes, maior reconhecimento e um nivelamento que, por muito tempo, parecia distante. Mas, junto com essas conquistas, surgiu um novo desafio: sustentar esse lugar com consciência, sem voltar aos padrões que nos fizeram aceitar menos do que merecíamos.

Porque a verdade é que, mesmo com direitos garantidos, ainda enfrentamos situações em que o desrespeito se disfarça de normalidade, a sobrecarga se torna rotina e a intolerância aparece de forma sutil e, muitas vezes, permitida. E é exatamente aqui que surge uma pergunta necessária: o que vem depois de tudo isso que conquistamos? Eu já estive lá e talvez você também. No silêncio diante de um desrespeito “pequeno” para evitar conflito, na culpa ao dizer “não” quando tudo em você pedia pausa, na adaptação constante a ambientes que exigem mais do que oferecem. E isso não é fraqueza. É reflexo de uma construção antiga, que ensinou mulheres a caber, agradar, cuidar e sustentar muitas vezes esquecendo de si.

Mas, depois de tudo o que vivemos, estamos mais conscientes dos nossos direitos. E essa consciência muda tudo. Porque, depois que você enxerga, não consegue mais fingir que não viu. O que antes era tolerado começa a incomodar. O que antes era normal passa a pesar. É aqui que a inteligência emocional se torna essencial. Não como teoria, mas como prática diária. É ela que nos ajuda a reconhecer o que sentimos, entender nossos limites e agir com mais clareza. É o que transforma o silêncio em posicionamento e a culpa em responsabilidade emocional.

Porque existe algo que não cabe mais: aceitar desrespeito, estupidez ou intolerância nas nossas escolhas. Não em nome da paz, não para manter relações, não para evitar julgamentos. Não se trata de endurecer, mas de se respeitar. De entender que dignidade não se negocia. Ainda assim, o processo não é automático. Mesmo conscientes, muitas vezes ainda permitimos. Por medo, por hábito, por insegurança. E é aí que começa a verdadeira transformação: quando você decide alinhar o que sabe com o que pratica.

O que vem pela frente não é perfeição é coerência. É você se observando com mais honestidade, percebendo onde ainda se cala, onde ainda se anula e, aos poucos, escolhendo diferente. É dizer “não” mesmo com a voz insegura. É colocar limites mesmo com receio de desagradar. É parar de justificar o que te fere. O que vem pela frente é uma mulher em construção, mas que já não se abandona como antes. Uma mulher que entende que se priorizar não é egoísmo, é maturidade. Que não aceita mais desrespeito disfarçado de brincadeira, nem intolerância mascarada de opinião. As lutas ainda existem no trabalho, nas relações, na sociedade. Mas agora você não está mais no automático. Você está consciente e isso muda tudo.

Talvez ainda exista medo, mas agora existe algo maior: decisão. A decisão de não voltar para lugares onde você precisa se diminuir para caber. A decisão de viver uma vida mais alinhada com quem você se tornou.

E, aos poucos, aquilo que antes você permitia deixa de ter espaço. E aquilo que você merece começa, finalmente, a encontrar lugar. O que vem pela frente é você mais inteira, mais firme, mais consciente. Não perfeita, mas verdadeira. E isso não só muda a sua vida… muda a forma como você existe no mundo.

PATRICIA CAETANO

patymops@gmail.com

@patyccaetano