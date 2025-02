Em um mundo cheio de compromissos e responsabilidades, muitas vezes nos encontramos em um ciclo interminável de obrigações que podem parecer esmagadoras. Entre o trabalho, as contas para pagar, as tarefas domésticas e as demandas familiares, é fácil perder de vista o que realmente importa, o que precisa ser feito e o que desejamos fazer. Quando nos dedicamos a fazer o que é necessário, estamos, na verdade, investindo em nosso futuro. Cada tarefa concluída é um passo em direção a um objetivo maior, seja ele profissional ou pessoal. Mas e se disséssemos que a chave para equilibrar essas duas esferas da vida está na frase: “Faça o que precisa, depois faça o que quer”.

Esse princípio pode ser dividido em duas partes que, embora distintas, estão interligadas. A primeira parte, “faça o que precisa”, refere-se à importância de assumir as responsabilidades que vêm com a vida. Isso não significa que devemos nos sacrificar ou nos sobrecarregar, mas sim que é essencial reconhecer o que é prioritário e necessário em nosso dia a dia. Muitas vezes, as tarefas que precisamos realizar são aquelas que nos ajudam a construir uma base sólida para nosso futuro. Isso inclui o trabalho que fazemos, o cuidado com a saúde, o tempo dedicado à família e até mesmo o desenvolvimento pessoal.

Por exemplo, imagine que você tem um projeto importante no trabalho que deve ser concluído. Embora possa ser tentador procrastinar e dedicar tempo a atividades mais prazerosas, como assistir a uma série ou sair com os amigos, é crucial focar no que precisa ser feito. Isso pode também envolver aquelas reuniões que você não gostaria de participar, mas que são cruciais para o andamento do trabalho, ou as tarefas de casa que muitas vezes ficam em segundo plano. Concluir o que precisa ser feito não só traz um senso de dever cumprido, mas também abre espaço para a segunda parte da frase: depois faça o que quer.

O truque está em encontrar um equilíbrio. Ao organizar sua rotina e priorizar suas tarefas, você pode criar um espaço para o que realmente ama. Pense em como se sentiria ao completar um projeto de trabalho importante e, em seguida, ter a liberdade de passar um tempo fazendo algo que realmente gosta, como tocar um instrumento, pintar, fazer uma caminhada ou simplesmente relaxar com um bom livro. É essa transição que traz satisfação e alegria para nossas vidas. Em meio ao turbilhão de obrigações, é fácil esquecer nossas paixões e interesses. É fundamental reservar um tempo para se conectar com essas atividades que nos fazem sentir vivos. Quando você se permite fazer o que quer, não está apenas se divertindo; está também recarregando suas energias e renovando sua criatividade.

Mas como fazer essa transição de forma prática? Uma dica é estabelecer uma rotina que inclua momentos de lazer regular. Pode ser um compromisso semanal com um hobby ou um simples ritual diário de autocuidado. O importante é que você se comprometa a dedicar tempo para você mesmo depois de cumprir suas obrigações. Isso não só aumenta sua produtividade, mas também melhora sua saúde mental. Além disso, é vital lembrar que a vida é cheia de surpresas e que as prioridades podem mudar. Às vezes, o que precisamos fazer pode se transformar em algo que queremos fazer. Por exemplo, se você começou a aprender uma nova habilidade por necessidade, pode descobrir que essa atividade se torna uma paixão. Permita-se explorar novas possibilidades e descubra como um simples dever pode se transformar em uma fonte de alegria.

E lembre-se: a autoaceitação é fundamental. Se em um dia você não conseguiu fazer tudo o que planejou, não se culpe. A vida é feita de altos e baixos, e cada pequeno passo conta. O importante é manter o foco no que é essencial e na realização de suas paixões. Portanto, ao se deparar com a rotina diária, lembre-se dessa poderosa frase: “Faça o que precisa, depois faça o que quer”. Ao adotar essa mentalidade, você não apenas se tornará mais produtivo, mas também criará um espaço para a felicidade e a realização pessoal.

A vida é breve e preciosa. Aproveite cada momento, equilibre suas responsabilidades e suas paixões, e descubra o que realmente significa viver plenamente. O que você está esperando? Comece hoje mesmo a construir o equilíbrio entre o que precisa e o que quer. Você merece!

PATRICIA CAETANO

@soupatriciacaetano

@patyccaetano

patymops@gmail.com