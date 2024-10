Dureza ou doçura

Já percebeu como, aos poucos, estamos nos tornando mais duros uns com os outros? Vivemos em um mundo que muitas vezes nos coloca diante de escolhas difíceis, nos levando a ponderar entre a dureza e a doçura. Ser firme, muitas vezes, é essencial. Mas, em outros momentos, a suavidade pode ser o que realmente transforma as situações. O segredo está em encontrar o equilíbrio. O ritmo da vida moderna parece ter transformado muitas de nossas interações em atos automáticos, muitas vezes frios, sem espaço para gentileza ou compreensão. No meio da correria, acabamos endurecendo. Parece que estamos, aos poucos, perdendo a nossa doçura. Mas a que custo? Mas por que estamos nos tornando assim? O que está nos levando a perder essa qualidade tão essencial?

Estamos constantemente com prazos a cumprir, tarefas a concluir e compromissos a honrar. Isso gera uma ansiedade que, sem percebermos, transborda em nossas atitudes. A sensação de que o tempo nunca é suficiente faz com que a gente perca a capacidade de respirar fundo e reagir de forma mais calma. A rotina acelerada e as expectativas altíssimas que colocamos em nós mesmos – e nos outros – fazem com que as frustrações aumentem, e, como resultado, acabamos nos tornando mais ríspidos. Ao nos sentirmos pressionados, é comum descontarmos nas pessoas ao nosso redor. Quantas vezes respondemos de forma brusca a alguém simplesmente porque estamos estressados? Ou quantas vezes deixamos de ser compreensivos com quem nos pede ajuda, pois estamos ocupados demais para prestar atenção? A doçura é a primeira a desaparecer quando o estresse toma conta.

Outro ponto relevante é a influência das redes sociais. O ambiente online, que deveria aproximar as pessoas, muitas vezes promove o oposto. Atrás de uma tela, nos sentimos mais protegidos e, por isso, mais inclinados a sermos diretos e impacientes. Frases curtas, críticas rápidas e julgamentos severos são comuns, como se tivéssemos perdido a habilidade de nos colocarmos no lugar do outro. Sem o contato humano direto, o tom de voz, a expressão facial e o olhar, a comunicação se torna mais fria e impessoal, fazendo com que esqueçamos de ser gentis e compreensivos.

Nas relações de trabalho, esse comportamento também é muito evidente. A gentileza e a compreensão vão ficando em segundo plano. Quem nunca ouviu a frase "não leve para o lado pessoal, são só negócios"? Mas será que precisamos mesmo ser tão impessoais, tão duros? Afinal, ainda somos seres humanos, e isso inclui fragilidades, erros e momentos difíceis. Até nas relações familiares, onde deveria haver mais espaço para a paciência e o acolhimento, o endurecimento tem tomado conta. Muitos pais, estressados com a rotina, acabam respondendo de maneira agressiva aos filhos por coisas pequenas, como um prato quebrado ou uma nota baixa na escola. O mesmo acontece entre casais, onde a falta de diálogo e a impaciência acabam gerando brigas que poderiam ser evitadas com um pouco mais de leveza.

Mas a verdade é que essa dureza toda tem um preço alto. Quando nos fechamos, quando reagimos com agressividade ou impaciência, estamos criando muros entre nós e os outros. Esses muros nos afastam, isolam e geram um ambiente mais frio e distante. Com o tempo, esse comportamento se torna um hábito, e nem percebemos o quanto deixamos de ser gentis e compreensivos. Mas como resgatar essa doçura perdida? A resposta pode parecer simples, mas exige esforço consciente. Um primeiro passo é desacelerar. Nem tudo precisa ser feito às pressas. Permita-se um momento de pausa durante o dia. Respire fundo antes de responder a uma mensagem ou ao pedido de alguém. Ao invés de reagir no automático, escolha uma abordagem mais gentil. Um simples “por favor”, “obrigado” ou um sorriso podem fazer toda a diferença. Todos nós estamos passando por algo, seja um dia difícil, preocupações ou até dores internas que não compartilhamos. Quando entendemos que o outro também está enfrentando suas batalhas, fica mais fácil ter paciência e ser mais leve nas nossas interações.

Por fim, lembrar que a gentileza é uma escolha. Ninguém nos obriga a sermos ríspidos ou duros. Podemos, sim, optar por ser mais suaves, mais compreensivos e mais abertos ao diálogo. Afinal, a vida já traz desafios suficientes, e ser gentil, no fundo, é uma maneira de suavizar o caminho – para nós mesmos e para quem está ao nosso redor.

É claro que não se trata de optar apenas pela doçura ou dureza. Em muitas ocasiões, a firmeza é necessária. Não podemos ser complacentes com o que é errado ou prejudicial. No entanto, mesmo quando precisamos ser duros, há maneiras de fazê-lo sem perder o respeito e a consideração pelo outro. Dureza não precisa significar agressividade. A firmeza pode ser acompanhada de empatia e compreensão, o que a torna mais eficaz. O que aprendemos no dia a dia é que tanto a dureza quanto a doçura têm seus papéis. Cabe a cada um de nós entender quando e como aplicá-las. No trânsito, no trabalho, nas relações pessoais, o equilíbrio entre essas duas forças molda a forma como vivemos e convivemos. A vida se torna mais leve quando sabemos usar a firmeza com propósito e a doçura com sabedoria. Afinal, são os pequenos gestos de paciência e compreensão que tornam o cotidiano mais harmonioso e as relações mais verdadeiras.

Assim, da próxima vez que se deparar com uma situação difícil, pergunte-se: "Este é o momento de dureza ou de doçura?" Essa simples reflexão pode fazer toda a diferença.

PATRICIA CAETANO

patymops@gmail.com

@soupatriciacaetano

@patyccaetano