Correr ou não correr?

Você já percebeu como, de repente, parece que todo mundo começou a correr? Basta abrir as redes sociais para encontrar fotos de treinos ao amanhecer, grupos reunidos nas ruas, medalhas conquistadas, metas alcançadas e histórias inspiradoras de superação. A corrida se tornou muito mais do que uma atividade física. Ela passou a representar disciplina, saúde, foco, pertencimento e até um novo estilo de vida. E isso é maravilhoso. Afinal, movimentar o corpo, cuidar da saúde e encontrar uma atividade que traga bem-estar merece ser celebrado.



Mas existe uma reflexão que talvez precise ser feita. Enquanto muitos estão descobrindo os benefícios da corrida e construindo conexões através dela, há também pessoas observando tudo isso de fora. Pessoas que não correm. Algumas porque não gostam. Outras porque não podem. Algumas por limitações físicas, outras por questões financeiras, emocionais ou simplesmente porque estão vivendo uma fase da vida em que a prioridade é sobreviver às próprias batalhas. E é justamente nesse ponto que a inteligência emocional entra em cena.

Vivemos um tempo em que tudo é compartilhado. Vemos as conquistas, os resultados, os sorrisos e as vitórias dos outros em tempo real. O problema é que, muitas vezes, começamos a acreditar que deveríamos estar vivendo as mesmas experiências. Sem perceber, trocamos inspiração por comparação. E a comparação quase sempre nos coloca em posição de desvantagem.



Quem corre pode sentir a pressão de correr mais rápido, mais longe ou participar de mais provas. Quem não corre pode sentir que está ficando para trás, que não está cuidando da saúde como deveria ou que não pertence a esse movimento que parece ter conquistado tantas pessoas. Existe ainda um aspecto pouco falado sobre esse fenômeno: o mercado que se forma ao redor dele. Hoje existem grupos exclusivos, assessorias, aplicativos, roupas especializadas, relógios inteligentes, suplementos, inscrições em provas e uma indústria inteira movimentando bilhões. Novamente, não há nada de errado nisso. Mas é importante lembrar que nem todos possuem acesso às mesmas oportunidades. Quando uma tendência ganha força, ela pode, sem intenção, criar uma divisão silenciosa entre quem consegue participar e quem apenas assiste. E é justamente aí que mora o perigo emocional.



Porque o ser humano não sofre apenas pela falta de algo. Muitas vezes ele sofre pela sensação de não pertencer. Pela impressão de que todos estão vivendo uma experiência da qual ele ficou de fora. Pela falsa ideia de que existe um caminho certo para ser saudável, feliz ou realizado. Mas será que a vida realmente funciona assim? A verdade é que cada pessoa está correndo uma prova diferente. Alguns estão correndo pelas ruas em busca de condicionamento físico. Outros estão correndo contra prazos, contas, responsabilidades e desafios diários. Há quem esteja correndo atrás de um sonho profissional. Há quem esteja correndo para reconstruir a autoestima depois de uma decepção. Há quem esteja correndo para vencer a ansiedade, a tristeza ou o medo. E existem aqueles que, neste momento, não conseguem correr. Precisam apenas parar, respirar e recuperar as forças.



Nenhuma dessas jornadas é menor que a outra. Talvez uma das maiores armadilhas do nosso tempo seja acreditar que só merece reconhecimento aquilo que pode ser fotografado, publicado ou compartilhado. Mas algumas das maiores vitórias da vida acontecem longe dos aplausos. Há pessoas vencendo depressão. Há pessoas enfrentando lutos. Há pessoas recomeçando após falências, separações, doenças ou perdas. Existem batalhas que não geram medalhas, mas exigem uma coragem gigantesca para serem enfrentadas. Por isso, antes de admirarmos apenas quem cruza uma linha de chegada, talvez devêssemos aprender a admirar também quem continua caminhando, mesmo carregando pesos que ninguém vê. O problema das tendências não é a atividade em si. O problema surge quando começamos a acreditar que existe apenas uma forma correta de viver, de ser saudável ou de ser feliz. Não existe. A corrida pode transformar vidas. Pode gerar saúde, amizades, disciplina e propósito. Mas ela não define o valor de ninguém. Assim como não correr também não define.



O que define uma pessoa é a consciência que ela tem de si mesma, dos seus limites, das suas necessidades e do seu momento de vida. Talvez a pergunta não seja se você corre ou não corre. Talvez a pergunta seja: você está vivendo de acordo com aquilo que faz sentido para você ou está tentando acompanhar o ritmo que os outros determinaram? Porque, no final das contas, a vida não é uma disputa para descobrir quem chega primeiro. É uma jornada para aprender a respeitar o próprio ritmo sem perder a capacidade de admirar o caminho dos outros. Se você corre, celebre cada conquista sem transformar sua medalha em medida para a vida de alguém. Inspire sem comparar. Compartilhe sem pressionar. Reconheça que nem todos estão vivendo a mesma realidade. Se você não corre, não permita que a conquista dos outros diminua a sua própria caminhada. A vida não exige que você acompanhe todas as tendências. Ela apenas pede que você seja fiel ao seu processo.



Afinal, existem pessoas cruzando linhas de chegada todos os dias. Mas também existem pessoas vencendo batalhas silenciosas que exigem uma coragem muito maior do que qualquer maratona. E todas elas merecem reconhecimento. Porque a verdadeira vitória não está em correr mais rápido. Está em seguir em frente. Cada um no seu tempo. Cada um na sua história. Cada um no seu próprio percurso.



PATRICIA CAETANO

patymops@gmail.com

@patyccaetano



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