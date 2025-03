Acabou o carnaval, e agora?

O último confete já foi varrido, as fantasias voltaram para o armário, e o som da bateria foi substituído pelo barulho do despertador. O Carnaval acabou. E agora? Esse é aquele momento do ano em que muita gente sente um misto de nostalgia e incerteza. Durante dias, o Brasil parou para viver a maior festa popular do mundo, entregando-se à alegria, ao brilho e ao ritmo contagiante do samba, do frevo e do axé. Mas, como tudo na vida, a folia também tem um fim. E quando ela termina, é hora de encarar a realidade: o ano, de fato, começou.

É quase uma tradição brasileira dizer que "o ano só começa depois do Carnaval". E, sejamos sinceros, há um fundo de verdade nisso. Os primeiros meses do ano costumam ser uma espécie de período de aquecimento. O comércio se ajusta ao ritmo lento do pós-festas, muitas empresas e projetos entram em modo de espera, e a sensação geral é de que tudo só vai engrenar de verdade depois da folia. Março chega com uma energia diferente. Para muitos, é o verdadeiro começo do ano, já que até o Carnaval, a vida parecia estar em suspensão. Agora, as empresas aceleram, as escolas entram no ritmo, e os compromissos que foram sendo empurrados para "depois da folia" finalmente chegam ao vencimento.

Mas agora não há mais desculpas. O bloco da produtividade já está na rua, os prazos começam a aparecer no horizonte, e o mundo gira sem dar espaço para a ressaca prolongada. É hora de pegar as resoluções de Ano Novo (aquelas que foram feitas entre um gole de espumante e outro) e começar a transformá-las em realidade. Para muitos, a volta à rotina pode ser um choque. Depois de dias intensos de festa, é natural que o corpo peça descanso e que a mente demore a se acostumar com o ritmo normal da vida. O fim do Carnaval pode trazer até um certo vazio, uma nostalgia daquela energia vibrante e da liberdade que a festa proporciona. Para os que não foram para a folia, aproveitaram o descanso e o corpo agradeceu. Mas essa transição pode ser encarada de forma positiva. Assim como o Carnaval exige meses de preparação, ensaios, planejamento, dedicação, a vida também precisa de organização e esforço para que as coisas aconteçam. Que tal usar esse momento para traçar um plano e começar o ano com mais foco? O Carnaval é uma grande lição de criatividade, trabalho em equipe e determinação. Os desfiles deslumbrantes das escolas de samba não acontecem por acaso, eles são resultado de muito suor, planejamento e paixão. Cada detalhe, desde a confecção das fantasias até a coreografia dos passistas, é pensado e ensaiado incansavelmente.

Se aplicarmos essa mesma mentalidade à nossa vida, os resultados podem ser surpreendentes. Quer tirar um projeto do papel? Comece com um planejamento sólido. Quer mudar de emprego? Aperfeiçoe suas habilidades e vá atrás das oportunidades. Quer melhorar sua saúde? Adote hábitos consistentes, assim como um sambista se prepara o ano inteiro para brilhar na avenida. A energia do Carnaval não precisa ficar restrita aos dias de festa. Podemos levá-la para o trabalho, para os estudos e para os relacionamentos, tornando a rotina mais leve e vibrante. Afinal, viver com entusiasmo e paixão não precisa ser um privilégio dos foliões. O Carnaval acabou, mas a vida continua. Agora é o momento de pegar tudo o que foi deixado para depois e colocar em prática. O tempo não espera, e cada dia que passa é uma nova chance de fazer diferente. Se o Carnaval nos ensina algo, é que a alegria não precisa ser passageira. Podemos encontrar pequenos momentos de festa no dia a dia, seja celebrando conquistas, aproveitando os encontros com quem amamos ou simplesmente encarando a rotina com um olhar mais leve. Então, e agora? Agora é hora de arregaçar as mangas, colocar a vida no ritmo certo e fazer de 2025 um ano inesquecível. Porque, no fim das contas, a gente pode até esperar o Carnaval para festejar, mas não precisa esperar nada para começar a viver de verdade.

PATRICIA CAETANO

@patyccaetano

@soupatriciacaetano

patymops@gmail.com