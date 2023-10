A fé é essencial para nosso desenvolvimento

Hoje quero falar com vocês sobre Fé, mas antes quero contar uma lenda para vocês, a lenda do rito de passagem da juventude dos índios Cherokees? O pai leva o filho para a floresta durante o final da tarde, venda-lhe os olhos e deixa-o sozinho. O filho se senta sozinho no topo de uma montanha durante toda a noite e não pode remover a venda até os raios do sol brilharem no dia seguinte. Ele não pode gritar por socorro para ninguém.

Se ele passar a noite toda lá, será considerado um homem. Ele não pode contar a experiência aos outros meninos porque cada um deve tornar-se homem do seu próprio modo, enfrentando o medo do desconhecido. O menino está naturalmente amedrontado... Ele pode ouvir toda espécie de barulho... Os animais selvagens podem, naturalmente, estar ao redor dele. Talvez alguns humanos possam feri-lo. Os insetos e cobras podem vir picá-lo. Ele pode estar com frio, fome e sede. O vento sopra a grama e a terra sacode os tocos, mas ele não remove a venda. Segundo os Cherokees, este é o único modo dele se tornar um homem.

Finalmente, após a noite horrível, o sol aparece e a venda é removida. Ele então descobre seu pai sentado na montanha perto dele. Ele estava a noite inteira protegendo seu filho do perigo. Nós também nunca estamos sozinhos! Mesmo quando não percebemos, Deus está olhando para nós, 'sentado ao nosso lado'. Quando os problemas vêm, tudo que temos a fazer é confiar que ELE está nos protegendo.

Moral da história: Apenas porque você não vê Deus, não significa que Ele não esteja conosco. Nós precisamos caminhar pela nossa fé, não com a nossa visão material. Evite tirar a sua venda antes do amanhecer...como vimos a fé desempenha um papel crucial no crescimento humano, tanto a nível pessoal como espiritual.

Ter fé é acreditar em algo além do que é visível ou tangível, é confiar em algo maior do que nós mesmos. A fé proporciona uma base sólida para enfrentar os desafios e dificuldades da vida. Ela nos dá esperança e motivação para continuar avançando, mesmo diante de obstáculos. Quando enfrentamos situações difíceis, é essa confiança de que podemos superar qualquer coisa, pois acreditamos que há uma força superior que nos auxiliará.

Além disso, confiar em Deus nos ajuda a encontrar um propósito e significado para a nossa vida. Acreditar em algo maior nos dá direção e nos ajuda a estabelecer metas e objetivos para nós mesmos. Quando temos fé, temos um senso de propósito e podemos viver conforme os nossos valores e crenças.

Quando estamos conectados, isso nos ajuda a encontrar tranquilidade nos momentos de incerteza. Confiar em algo superior nos dá a segurança de que não estamos sozinhos e que há um plano maior em ação, e isso nos auxilia no desenvolvimento das nossas habilidades sociais, nos ajuda a estabelecer metas e objetivos e nos motiva a alcançá-los. Então, a fé é fundamental para o crescimento humano, pois nos proporciona esperança, motivação, propósito, conforto e conexão social.

Ter fé nos ajuda a enfrentar os desafios da vida e a alcançar o nosso pleno potencial. Independentemente de qual seja a nossa religião ou crença espiritual, a fé é um elemento essencial para o nosso crescimento e bem-estar, ela também está associada à busca de um propósito significativo em nossas vidas, isso nos leva a questionar o propósito de nossa existência e a nos engajarmos em atividades que nos aproximam desse propósito. Isso pode envolver procurar uma carreira que seja significativa e alinhada com nossos valores, buscar relacionamentos saudáveis ​​e significativos ou envolver-se em atividades de voluntariado e serviço à comunidade.

Em resumo, a fé pode ser um poderoso catalisador para o crescimento e desenvolvimento pessoal. Ela nos motiva a buscar novas experiências, desenvolver valores éticos, encontrar um propósito significativo e cultivar um maior desenvolvimento emocional e espiritual. Ter fé nos permite buscar o nosso pleno potencial e viver uma vida mais significativa e realizada, então confie que em todo o tempo Deus está sentado ao seu lado cuidado de você.