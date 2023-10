Empresas investem em programas de qualidade de vida em prol da saúde mental dos trabalhadores

Muitos estudos vêm mostrando e ratificando a importância do exercício físico nos quesitos de melhora e prevenção de doenças como, hipertensão, diabete tipo 2, Acidentes Vasculares Cerebrais - AVC, LER-DORT, Doenças Cardíacas, entre outras. Nesse sentindo, a Organização Mundial da Saúde (OMS), enfatiza que manter uma rotina de exercícios físicos regulares trazem benefícios não apenas para a saúde física, mas também para a saúde mental.

A saúde mental sofre alterações principalmente quando o colaborador encontra-se com o humor deprimido, como podemos citar como exemplo, dentre as inúmeras causas, podemos citar diversos fatores como os físicos, psicológicos e socioambientais. Portanto, um estilo de vida mais saudável também tem efeitos na saúde da mente, diante disso se faz necessário um olhar mais sensível com relação às Políticas de Recursos Humanos dentro do âmbito corporativo, sem ele do setor privado, ou mesmo, do setor público.

Como exercícios físicos podem melhorar o bem-estar mental do colaborador?

Seligman (2002), afirma que um dos objetivos da Psicologia Positiva é promover as forças e virtudes que ajudem os indivíduos e comunidades a irem além da sobrevivência, possibilitando seu crescimento e desenvolvimento de maneira saudável e, Faulkner et al. (2015), a atividade física é um comportamento que pode contribuir com esses dois aspectos.

Podemos perceber através dos estudos que a prática de exercícios físicos afetam o estado pleno de humor do indivíduo, uma vez que tal possibilita a liberação de substâncias capazes de melhorar a sensação de bem-estar, reduzindo a ansiedade e elevação da autoestima. Além disso, afirmamos que a interação social dentro do âmbito corporativo ocorre durante a prática de algumas atividades laborais como a Ginástica Laboral Educativa – GLE, Aulas de Dança em Grupos, Aulas de Alongamento, dentre outras possibilidades que o Profissional de Educação Física em conjunto com uma equipe multidisciplinar pode oferecer. Citaremos alguns impactos da prática regular de atividades físicas dentro do ambiente corporativo:

Humor – As pessoas ficam mais contentes, dispostas e calmas logo após a atividade, em comparação com períodos em que não fazem exercícios físicos, liberando o Hormônio da Serotonina.

Estresse – Exercícios físicos regulares tendem, em médio e longo prazo, reduzir a pressão sanguínea, gerando menos estresse ao organismo, ou seja, controlando de forma equilibrada o Hormônio do Cortisol.

Depressão e Ansiedade – Os exercícios físicos aumentam a liberação do Hormônio da Serotonina que trás a sensação de forma efetiva ao humor do colaborador e consequentemente melhorando o ânimo e a disposição para fazer as coisas, ou seja, ao bem-estar geral.

Impactos no sono – A prática regular de Exercícios Físicos também influenciam na qualidade do sono, um dos principais responsáveis pela redução da irritabilidade, por isso a produção regular do Hormônio da Melatonina através da prática regular de exercício se mostra de extrema importância dentro das empresas.

Poder vivenciar estes benefícios, não é necessário ser um atleta, basta dar o primeiro passo e começar a ter hábitos mais ativos, é nesse pensamento que as empresas devem direcionar seus recursos e suas políticas de recursos humanos em prol do seu maior bem, as pessoas.

Como se tornar mais ativo?

Percebemos que muitos colaboradores acabam acreditando que para ter bons resultados é preciso se tornar atleta, na verdade, são mitos que vamos derrubar com algumas dicas simples. Não estamos afirmando que as pessoas devem simplesmente fazer exercícios de forma desordenada, toda e qualquer prática de exercícios de forma periodizada e planejada realizado com frequência os ganhos são infinitamente maiores, mas ainda assim, é possível começar aos poucos.

Vejam as dicas:

Caminhe mais;

Prefira a escada ao elevador;

Pratique esportes que você gosta;

Faça atividades de lazer ao ar livre;

Dance;

Embora muitas vezes até façam parte do cotidiano do colaborador, estes comportamentos, quando executados com maior frequência, já contribuem para o combate ao sedentarismo, geram benefícios ao cérebro e motivação para incluir outras atividades na rotina e consequentemente, mudanças de hábitos de forma natural. Aqui indicamos algumas possibilidades que você dar o “primeiro” passo em prol de uma vida melhor.

Caminhada: pode ser feita na maioria dos lugares, até mesmo dentro da empresa e não exige grande investimento; apenas roupas e um par confortável de tênis.

Dança: para muitas pessoas, a dança é utilizada de forma terapêutica. Uma das grandes vantagens é que ela pode ser praticada também em casa, por meio de vídeo aulas que você pode acessar por aplicativos, basta ouvir a música e se mexer.

Corrida: embora exija mais preparo físico, é outra modalidade que não requer muito investimento. No entanto, é recomendado seguir um treinamento de corrida prescrito e acompanhado por um profissional de educação física.

Ciclismo: o uso da bicicleta para praticar exercícios físicos, como lazer ou mesmo como meio de transporte vem crescendo, percebemos que muitos colaboradores trocaram seus carros e motos por suas bicicletas. Fazendo com que essa prática seja diária e regular, trazendo de forma considerável a melhora em vários aspectos na vida deste colaborador.

Existem inúmeras outras atividades que também geram benefícios para o corpo e para a mente. Em todos os casos, é fundamental ter a liberação de um profissional de saúde antes de começar e claro, exames médicos regulares para os devidos monitoramentos.