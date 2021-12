Balões de ensaio

Em algum momento e por alguma razão, passaram a ser usadas formas e instrumentos possíveis de testarem, junto a prováveis consumidores do que se pretende lançar, a viabilidade de produtos, serviços e, mesmo, de pessoas,. Na busca pelas origens dessa estratégia, para avaliações preliminares de alguma coisa, o pesquisador vai encontrar o substantivo masculino de algo contido em recipiente cheio de gás ou ar quente, para ascender à atmosfera pelos trabalhadores do espaço, nos experimentos de laboratórios químicos e, nos tempos recentes, na administração pública e nas atividades políticas.

Períodos eleitorais são pródigos nessa prática, com a sondagem da reação a nomes que possam ser palatáveis ao eleitorado. Em termos nacionais, foram utilizados, principalmente com objetivo promocional, os três meses de discussões em vão da CPI da pandemia, sendo notável as manifestações de notórios pretendentes a governos e senatorias estaduais que começam a se manifestar, inclusive a senadora Simone Tebet, para quem, pelo que se observa, tanto objetiva ser governadora ou voltar a ser senadora pelo Mato Grosso do Sul, como, eventualmente, a presidenciável do "balão" que acaba de ser lançado.

São conhecidos certos "balões", inflados pelos diversos interesses, que antes praticamente objetivavam assumir governadorias e bancadas de proteção e defesa de causas específicas mas passaram a atender, também, a questões e crenças religiosas. Para todos, contudo, tem sido fundamental o apoio de determinados setores da "mídia" com objetivos e propósitos assemelhados, enquanto outras correntes, mais comprometidos com a fidelidade à qualidade do jornalismo e da informação que publicam, se protegem com regras contra nomes e intenções contrárias à linha editorial que praticam.

Embora não estejamos em períodos juninos, nem de pesquisas atmosféricas, para as quais a tecnologia já disponibiliza modernos instrumentos de prospecção, a aproximação do período das campanhas eleitorais para presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais em outubro de 2022, o espaço político começa a ficar congestionado de "balões de ensaio", também denominado eufemisticamente de "pré-candidaturas". Nomes novos, velhos conhecidos e muitos recauchutados, estão a bordo dos "balões" de agora, sem despertarem a curiosidade dos votantes.

Num tempo em que a realidade contrasta com a farsa dos discursos e os promesseiros apostam na ingenuidade e esquecimento, renovando promessas não cumpridas, ganha cada vez mais força o espaço virtual, acusando e denunciando as mentiras e o ilusionismo contumazes. São razões para que os desfechos eleitorais tenham surpreendido, tanto os que se consideram mais aceitáveis pelos eleitores, quanto cientistas políticos, comentaristas de oportunidades e os institutos de pesquisas, cooptados como caronas de certos "balões", ou aplicados em elegerem quem gostariam de ver eleitos.

Linomar Bahia é jornalista e escritor