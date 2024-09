É apenas um boné

Viralizou nesta semana uma foto de Joe Biden usando um boné com o nome de Trump, no dia após o debate presidencial. A cena ocorreu na Pensilvânia em um evento com bombeiros muito mais trumpistas que democratas, e Biden soube aproveitar.

Um dos bombeiros buscava, sem sucesso, provocá-lo pela sua idade. O ainda presidente viu o boné vermelho e disse que iria autografar, quando começou a ouvir gritos para que ele colocasse o boné. Biden ainda retrucou, mas cedeu e instantaneamente arrancou aplausos e abraços de pessoas que certamente jamais votariam nele.

Horas depois, a idade de Joe Biden veio ao debate outra vez, mas seria infantilidade creditar este ato a isso. Biden pode estar envelhecido, mas ainda é um político profissional de extenso e invejável currículo, portanto, ainda tem tato para situações desconfortáveis.

O democrata está vivendo os últimos meses à frente do poder e não deve explicações a nenhum burocrata. Usar um boné com o nome do adversário político é inaceitável nos meses que antecedem ao pleito, mas estas regras já não fazem parte da vida do presidente.

Henry Truman uma vez disse que “se você quiser um amigo em Washington, arranje um cachorro”. Em julho, Biden relembrou a frase e afirmou que “agora entende o que ele quis dizer com isso”, dando a entender que aprendeu da pior maneira possível sobre a falsidade de ditos colegas na política.

A declaração foi feita no ápice da pressão interna para que abandonasse a corrida eleitoral, e assim fez logo depois, mesmo tendo vencido as primárias do partido. Biden continua apoiando Kamala, mas pouco participa da campanha e não parece mais disposto a isso, está de fato focado em terminar seu mandato.

Portanto, para muitos a foto do presidente democrata com o boné do seu algoz pode ser explorada de diversas maneiras pelos republicanos, e certamente é vista como um erro desnecessário pela campanha de Kamala Harris, mas este parece ser um problema de quem disputa uma corrida eleitoral.

Naquele momento pareceu muito mais um presidente sem grandes obrigações políticas, que viu o boné como ele é, apenas um boné capaz de criar um burburinho. O presidente impopular entrou em um recinto adversário, se dispôs a conversar e arrancou aplausos e abraços de republicanos trumpistas. Ainda bateu foto com todos eles usando camisas personalizadas de Donald Trump.

A política é negócio sério, mas nem sempre precisa ser enfadonha. Nos últimos anos, fiz inúmeras críticas ao governo Biden neste espaço, pela inoperância em momentos chaves para o mundo e pelo claro desgaste que a idade causou a ele, mas agora parece estar governando em paz.

Na mesa da Casa Branca, o calendário de Joe aponta a contagem regressiva: faltam 128 dias para viver sua aposentadoria em paz em Delaware, longe de traidores e adversários…para ele, de fato, é apenas um boné.