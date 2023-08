Você está seguro? Confira alguns tipos de seguros para automóveis no mercado

Os gastos com um carro podem comprometer parte substancial das finanças mensais, se considerarmos despesas essenciais como combustíveis, reparos, revisões, trocas de óleo, balanceamentos, impostos e licenciamentos.

Existe um serviço, no entanto, que os proprietários de veículos podem pagar sem medo: o seguro. É ele, afinal, o responsável por impedir que um valor ainda maior seja desembolsado no caso de um dano, roubo ou acidente envolvendo o carro.

A coluna obteve, com exclusividade, dados do Grupo Bradesco Seguros, que apontam que os paraenses são os que mais se destacam na região Norte quando o tema é a importância de ter um seguro para os automóveis.

De acordo com a empresa, a contratação desse tipo de seguro no Pará pela companhia teve um crescimento de 73,1%, contra 20,5% do restante do mercado, considerando os meses de janeiro a maio deste ano.

O presidente do Grupo, Ivan Gontijo, diz que os dados revelam que os paraenses estão cada vez mais cientes de que o seguro automóvel é um “importante aliado para que tenham tranquilidade com relação à proteção desse bem”.

A maior importância do seguro é justamente essa: garantir que o seu carro está protegido e que, em casos extremos, você não precisará custear o valor total do veículo, mas uma parcela, e a seguradora se encarrega do restante.

Se você ainda não faz parte do percentual de pessoas que têm seguro automóvel, talvez seja uma boa hora para se planejar. Funciona assim: contrate o serviço; escolha o risco, a cobertura e o período em que o seguro ficará ativo; e verifique o valor que será recebido e escolha a forma de pagamento. Caso sofra algum incidente, comunique à empresa, se o ocorrido for coberto; aguarde a empresa analisar o acontecimento e identificar o segurado; e, por fim, faça o pagamento. Dessa forma você dirige e controla o orçamento com mais tranquilidade.

Confira alguns tipos de seguros automóveis no mercado:

Acidentes pessoais e passageiros: O serviço conta com cobertura para os ocupantes do automóvel, ou seja, amigos ou familiares que estiverem no carro também serão protegidos.

O serviço conta com cobertura para os ocupantes do automóvel, ou seja, amigos ou familiares que estiverem no carro também serão protegidos. Seguro auto: O objetivo é proteger o automóvel em diferentes situações. Nesse caso, pode ter cobertura contra furtos, roubos, amassados, arranhões e incêndios.

O objetivo é proteger o automóvel em diferentes situações. Nesse caso, pode ter cobertura contra furtos, roubos, amassados, arranhões e incêndios. Compreensivo: É definido por uma única apólice no contrato. Ele oferece cobertura para as seguintes situações: queda de objetos no veículo; roubo e furto; batidas e capotagens; incidentes, queda de raio e explosão; assistência 24h com direito a socorro mecânico e guincho; e enchentes e alagamentos.

É definido por uma única apólice no contrato. Ele oferece cobertura para as seguintes situações: queda de objetos no veículo; roubo e furto; batidas e capotagens; incidentes, queda de raio e explosão; assistência 24h com direito a socorro mecânico e guincho; e enchentes e alagamentos. Contra terceiros: A modalidade indeniza os prejuízos que o condutor provocou para a pessoa e o veículo dela. É possível acionar a seguradora para arcar com os custos ou indenizar a pessoa afetada em situações que envolvam: danos materiais; carga e descarga; danos corporais; e contaminação ou poluição do automóvel.

A modalidade indeniza os prejuízos que o condutor provocou para a pessoa e o veículo dela. É possível acionar a seguradora para arcar com os custos ou indenizar a pessoa afetada em situações que envolvam: danos materiais; carga e descarga; danos corporais; e contaminação ou poluição do automóvel. Outras coberturas: Protegem o veículo em situações específicas. Entre as coberturas adicionais, estão: proteção de carroceria; proteção para teto solar; carta verde, seguro para carros da América Latina; e diárias em hotel no caso de o veículo estragar em uma cidade diferente da que o motorista mora.