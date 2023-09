Paraenses apostam na previdência privada; veja dicas de como se planejar

Se aposentar é uma conquista muito esperada para quem trabalhou formalmente a vida toda e, consequentemente, contribuiu com boa parte de sua renda para garantir um futuro de tranquilidade. Além do próprio Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que tem o recolhimento mais comum para isso, existe outra forma de se aposentar com qualidade e até recebendo mais: a previdência privada. Só que isso depende, principalmente, de um bom planejamento financeiro.

Dados obtidos com exclusividade pela coluna, disponibilizados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), mostram que os paraenses estão mais atentos à importância do planejamento financeiro. No Pará, a contratação de planos de previdência privada registrou um aumento de 2% no primeiro semestre deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Só no grupo Bradesco Vida e Previdência, a alta atingiu 9,3%. Em âmbito nacional, a companhia também registrou um incremento de 8,7% no segmento.

O diretor da entidade, Estevão Scripilliti, afirma que esse aumento na adesão à previdência privada pelos paraenses reflete uma percepção cada vez maior sobre esse investimento como um aliado de uma aposentadoria mais tranquila. Mas, não é só isso. A previdência privada também se apresenta como uma oportunidade para transformar sonhos em realidade, como a compra de um imóvel.

Esse movimento ascendente nos investimentos em previdência privada é uma tendência que merece destaque. Mostra que a população está se tornando mais consciente da importância de garantir um futuro financeiramente seguro e demonstra a confiança crescente nas instituições financeiras que oferecem os produtos.

Entretanto, os especialistas concordam que o planejamento financeiro é uma peça fundamental para uma vida tranquila e para a realização de sonhos. E a previdência privada se encaixa perfeitamente nesse quebra-cabeça - oferece uma forma estruturada e de longo prazo para economizar e investir, com benefícios fiscais significativos.

Dicas para um planejamento financeiro com vista na aposentadoria:

Defina objetivos claros: Antes de investir em previdência privada, defina seus objetivos financeiros de curto e longo prazo, como aposentadoria, educação dos filhos ou compra de imóveis.

Avalie seu perfil de investidor: Saiba qual é o seu apetite por risco e escolha um plano de previdência que se alinhe com seu perfil.

Diversifique seus investimentos: Não coloque todo o dinheiro em um único produto. Distribua seus investimentos em diferentes classes de ativos para reduzir riscos.

Faça aportes regulares: Contribuir consistentemente para seu plano de previdência é crucial para acumular um patrimônio significativo ao longo do tempo.

Revise e atualize regularmente: À medida que sua vida e objetivos mudam, revise seu plano de previdência para garantir que ele continue atendendo às suas necessidades.

Busque orientação profissional: Considere marcar uma reunião com um consultor financeiro para ajudá-lo a criar um plano de previdência personalizado.