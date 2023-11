Black Friday: data é saída para quem quer economizar com presentes de Natal

A contagem regressiva para as festividades de final de ano já começou. Falta exatamente um mês para a noite de Natal e, mesmo com essa “folga”, muitas pessoas já têm ido às ruas garantir presentes para amigos e familiares. O motivo é simples: quase todas as lojas estão em queima de estoque e têm campanhas de descontos durante a Black Friday, celebrada hoje (24).

Esta sexta-feira repleta de promoções pode ser uma estratégia inteligente para quem busca economizar e garantir os mimos de Natal com custo mais baixo, adiantando a lista de presentes, evitando a correria típica dessa época e, claro, poupando o bolso.

Pensa comigo: todos os anos, a Black Friday movimenta cifras impressionantes, com descontos em eletrônicos, roupas, produtos de beleza e artigos para casa, entre outros. E essa não é uma exclusividade das lojas físicas; o comércio online também entra na dança, proporcionando uma experiência de compras igualmente vantajosa.

Então, por que não usar essa data tão comercial para benefício próprio? Em vez de gastar agora com algo de que não precisa, use essa oportunidade para antecipar o que já gastaria em dezembro.

Renda extra

A chegada do fim do ano ainda tem outra vantagem nesse caso: o décimo terceiro salário. Se você recebe de forma parcelada, o cenário é ainda melhor, porque nem vai mexer com o seu rendimento mensal normal.

Sugiro, portanto, que você aproveite essa entrada extra de dinheiro para garantir os presentes sem comprometer o orçamento mensal. Planejamento é a palavra-chave, e a Black Friday é o cenário perfeito para colocar isso em prática. Se você não gosta de shopping, vale a pena procurar lembranças natalinas em grandes sites.

Aqui vai uma dica para você que quer usar esta sexta-feira - e o final de semana, porque as promoções tendem a se estender - para antecipar os gastos de dezembro: pesquisar é sempre a melhor saída para encontrar o preço mais em conta, comparando os valores entre várias varejistas.

Como usar a Black Friday pensando no Natal:

Faça uma lista: Antes mesmo de começar a busca por promoções, liste os presentes que pretende comprar e quantas pessoas serão agraciadas com eles. Isso ajuda a manter o foco e evita compras impulsivas.

Antes mesmo de começar a busca por promoções, liste os presentes que pretende comprar e quantas pessoas serão agraciadas com eles. Isso ajuda a manter o foco e evita compras impulsivas. Compare preços: Nem sempre o desconto é tão vantajoso quanto parece. Compare os preços em diferentes lojas para garantir que está realmente economizando.

Nem sempre o desconto é tão vantajoso quanto parece. Compare os preços em diferentes lojas para garantir que está realmente economizando. Use o décimo terceiro com sabedoria: Se recebe o décimo terceiro salário parcelado, planeje as compras de acordo com as datas de recebimento. Assim, é possível distribuir os gastos ao longo do período. Nesse caso vale até fazer um parcelamento dos gastos com presentes.

Se recebe o décimo terceiro salário parcelado, planeje as compras de acordo com as datas de recebimento. Assim, é possível distribuir os gastos ao longo do período. Nesse caso vale até fazer um parcelamento dos gastos com presentes. Fique de olho nas ofertas online: O comércio eletrônico oferece uma variedade imensa de produtos com preços atrativos. Aproveite a comodidade de comprar sem sair de casa.