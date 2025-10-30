Tio Patinhas agora tem PIX

Quem aí já escutou essas frases: “Minha netinha, o vovô não vai poder te visitar, porque vai passar amanhã no banco!”. E a esposa que não voltava pra almoçar: “Querido não me espere para o almoço, porque tenho que abrir uma conta e isso vai demorar bastante”. E pra completar, aquele dinheiro que não chegava: “Filha, amanhã deve tá chegando o seu dinheiro, pois vou fazer o depósito hoje à tarde”. A conta de luz foi cortada? Meu Deus! “Eu paguei na boca do caixa, anteontem! Acho que o pagamento ainda não ‘caiu’ no sistema”.

Imaginem o Tio Patinhas com aquele saco de dinheiro nas costas, como estaria hoje de boa, hein?! Os clientes já não precisam pegar filas para depositar na conta poupança, muito menos levar milhares de boletos físicos para a fila do banco e pagar em “espécie” suas contas mensais. Tio Patinhas agora está curtindo as Maldivas, sem estresse. Suas contas são pagas com QR CODES, débito automático, e ele faz suas próprias transferências. Que glória!

As agências gigantescas, com centenas de setores, áreas vip, onde gastava-se o dia para resolver um TED ou depósito simples, já não fazem parte da carteira de bancos do Tio Patinhas: agora ela é digital!

O pato de bengala com a roupa vermelha agora tem aplicativos nas cores roxa, laranja, vermelha... um arco-íris inteiro. Aqueles nomes gigantes viraram siglas e até monossílabas. Seus sobrinhos, Huguinho, Zezinho e Luisinho, amam receber mesada - e agora tudo via Pix.

Tio patinhas usando Pix? Meus amigos, não foi fácil não, mas ele conseguiu, com a ajuda dos sobrinhos que não aguentavam mais receber cédulas e voltarem para casa sem troco. Em tempos de revolução digital, não está nada fácil não ter Pix! É uma saga para os idosos.

Uma tia um dia me perguntou: “Para onde esse dinheiro vai? Como vou saber que chegará lá, na conta da outra pessoa? Isso é perigoso!” Difícil entender que tudo é de forma instantânea, e em tempo real! Como vou explicar a ela que até se ela encostar o telefone vai estar pagando contas e enviando dinheiro?

O que dirá sobre o Pix recorrente, que pode tirar diversos idosos da fila da lotérica, para mandar mesadas para os netinhos todo mês. Os netinhos já tem Pix!

A inclusão digital é importante para que eles ganhem tempo e aproveitem mais a vida -e, claro, que estejam inclusos nesse mundo digital. Até quem tá no Serviço de Proteção ao Crédito agora tem chance!

Mas, de verdade, gente, o Tio Patinhas, a minha tia, seu avô e sua avó amam sair de casa, ir ao banco falar com o gerente, falar com os amigos na fila da lotérica, fazer aquela “fezinha”. O digital vem pra descomplicar também a vida deles, mas vai deixar um “rombo” emocional nesse costume, que ao longo do tempo foi criado por essa geração.