Parabéns pra você!

Aniversário de alguém? Chama o disk mensagem! Ou quem sabe aquele carro de telemensagens espetacular que anunciava, em alto e bom som, o que ninguém tinha coragem de falar pessoalmente.

Bem antes disso, em datas comemorativas usávamos cartões de aniversário para presentear. Cheios de balões coloridos, detalhes em dourado e aquele espaço em branco para você desejar parabéns ao aniversariante.

Cansei de ganhar cartões brilhantes que nem sempre vinham acompanhados de presentes, mas eu amava colecionar todos eles. Tenho até hoje alguns (me julguem). E tá tudo certo!

Com o tempo, as mensagens se tornaram e-mails decorados com imagens digitais. Alguns criavam belos designs, outros eram o famoso ctrl+c / ctrl+v.

O chefe, namorado, marido, amiga que moravam em outro estado ou país tinham a possibilidade de enviar cartões digitais, gifs… o cheirinho da carta se foi!

Minha madrinha morava no RJ e, no dia do meu aniversário, eu esperava ansiosa os correios para ver a cartinha assinada por ela. Que saudade, pois quando ela se foi, isso foi o que ficou.

Os aniversários foram tomando novos formatos nas homenagens. Na Era Digital, tudo vale: vídeos nos stories, reels, postagem no feed, vídeo no WhatsApp, mensagens longas de áudio.

Há quem guarde até hoje cartinhas carinhosas, CDs com vídeos elaborados no power point, homenagens no diário. Mas as mensagens do WhatsApp, muitas vezes acabam se perdendo…

Todo ano o Facebook, “o amigo dos esquecidos”, avisa o aniversariante do dia. Que fofo ele é! Será que ele sabia que essa data se tornaria tão esquecida por tantos, em meio a essa vida acelerada e apenas lembrada pelos que realmente amam, se importam ou os loucos e bons de memória como eu?!

Sério! Todo ano ter que lembrar aos tios idosos o aniversário dos mais de 20 primos não é fácil para mim. A verdade é que o dia do nosso aniversário tem todo um ritual que se espera: ser felicitado com meios que marquem, ser celebrado com mimos que durem. Ah tá bom! Quem não ama receber um pix?! Eu sei que a tecnologia trouxe isso, mas não esqueça de ligar, de abraçar, de amar e desejar um Feliz Aniversário!